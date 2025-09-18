Estos son los aeropuertos mejor valorados por los pasajeros en Norteamérica

El estudio muestra una mejora general en la satisfacción de los viajeros, impulsada en gran parte por la oferta gastronómica y comercial en las terminales. Foto: Cortesía Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami

Los aeropuertos de Minneapolis-Saint Paul, John Wayne (Condado de Orange) e Indianápolis se consolidan en 2025 como los mejores valorados por los pasajeros en Norteamérica, de acuerdo con el Estudio de Satisfacción Aeroportuaria de J.D. Power, uno de los más reconocidos del sector.

El informe, basado en más de 30.000 encuestas realizadas entre julio de 2024 y julio de 2025, mide la experiencia de los viajeros en siete dimensiones clave: facilidad de desplazamiento, instalaciones, atención del personal, opciones de alimentos y comercios, y tiempos de llegada y salida, entre otras.

En la categoría de megaaeropuertos (más de 33 millones de pasajeros anuales), el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul se ubicó en el primer lugar por segundo año consecutivo, con una puntuación de 660. Le siguieron Detroit (649) y Phoenix Sky Harbor (634).

Entre los aeropuertos grandes (10 a 32,9 millones de pasajeros al año), el John Wayne del Condado de Orange volvió a encabezar la lista, con 730 puntos, seguido de Tampa (709) y Dallas Love Field (705).

En la categoría de aeropuertos medianos (4,5 a 9,9 millones de pasajeros), el Aeropuerto Internacional de Indianápolis reafirmó su liderazgo por cuarto año consecutivo con 713 puntos. Ontario (709) y Buffalo Niagara (698) completaron el podio.

A pesar del aumento de los retrasos y de la congestión en los megahubs, el estudio muestra una mejora general en la satisfacción de los viajeros, impulsada en gran parte por la oferta gastronómica y comercial en las terminales. Según J.D. Power, los aeropuertos que incorporan sabores y marcas locales generan un impacto positivo en la percepción de los pasajeros y, en algunos casos, aumentan la satisfacción en hasta 190 puntos.

La investigación también revela que los viajeros que califican su experiencia como “perfecta” gastan en promedio 42,39 dólares dentro de la terminal, 16 dólares más que quienes consideran su experiencia apenas aceptable. Sin embargo, esas experiencias sobresalientes solo se reportan en el 11% de los viajes.

Con más de dos décadas de historia, el ranking anual de J.D. Power se ha convertido en una referencia para evaluar la calidad de los aeropuertos en Norteamérica y un termómetro de cómo la experiencia en tierra puede marcar la diferencia en la manera de viajar..