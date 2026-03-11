Lufthansa trae a Colombia su nueva Business Class con cabinas privadas

El concepto Allegris fue lanzado por Lufthansa en 2024 como parte de una renovación completa de sus cabinas para vuelos de larga distancia. Foto: Cortesía

La aerolínea alemana Lufthansa anunció la llegada a Colombia de su nuevo concepto de cabina de larga distancia Allegris, una experiencia premium que apuesta por mayor privacidad, comodidad y personalización para los pasajeros de Business Class.

A partir del próximo 29 de marzo, los viajeros que vuelen entre Bogotá y Fráncfort podrán acceder a esta nueva experiencia a bordo del Boeing 787-9 Dreamliner, aeronave que contará con 25 asientos de la nueva Business Class Allegris. Las reservas para estos vuelos ya están disponibles.

Una nueva forma de viajar

El concepto Allegris fue lanzado por Lufthansa en 2024 como parte de una renovación completa de sus cabinas para vuelos de larga distancia. Inicialmente debutó en el Airbus A350-900 desde Múnich, y posteriormente comenzó a operar desde Fráncfort en octubre de 2025 en los nuevos Dreamliner.

Con la incorporación de Bogotá a la red, la capital colombiana se convierte en una de las primeras ciudades de Sudamérica en ofrecer esta experiencia de viaje.

La nueva Business Class ofrece hasta cinco opciones diferentes de asiento, lo que permite a cada pasajero personalizar su experiencia según sus preferencias. Entre las mejoras destacan:

Divisiones más altas y puertas deslizantes, que crean cabinas privadas.

Mayor distancia del pasillo, para reducir interrupciones durante el vuelo.

Camas completamente reclinables de más de dos metros, diseñadas para un descanso más cómodo.

Además, al momento de hacer la reserva, los viajeros pueden elegir entre varias configuraciones de asiento.

Entre las alternativas disponibles dentro de la nueva Business Class se encuentran:

Business Class Suite, con mayor privacidad y espacio personal.

Extra Long Bed, con una superficie para dormir de hasta 2,20 metros.

Extra Space Seat, que ofrece mayor amplitud.

Privacy Seat, ubicado junto a la ventana y más alejado del pasillo.

Classic Seat, incluido sin costo adicional y con todos los beneficios del nuevo concepto.

Mientras los Classic Seat se mantienen gratuitos dentro de la reserva de Business Class, las opciones premium pueden seleccionarse con un cargo adicional.

Expansión global del concepto Allegris

Según explicó Jens Ritter, CEO de Lufthansa Airlines, el nuevo producto ha tenido una alta aceptación entre los viajeros.

“Nuestros clientes adoran Allegris. Más de un millón de pasajeros han viajado en la nueva cabina desde el verano de 2024. Estamos muy complacidos de poder ofrecer a nuestros viajeros este producto de altísimo nivel desde Fráncfort y ampliar cada vez más su disponibilidad en nuestra red global”.

El ejecutivo también señaló que la certificación de la mayoría de los asientos Allegris en el Boeing 787-9 representa un hito importante para la aerolínea.

Actualmente, Lufthansa opera el Dreamliner con Allegris desde Fráncfort hacia destinos como:

Austin

Río de Janeiro

Ciudad del Cabo

Shanghái

Hyderabad

Hong Kong

Hasta el momento, ocho aeronaves Boeing 787-9 ya han sido incorporadas a la flota basada en Fráncfort, mientras que la aerolínea ha encargado 21 Dreamliners adicionales. Lufthansa prevé contar con 29 aviones de este modelo hacia finales de 2027.

Con la llegada de Allegris a la ruta Bogotá–Fráncfort, la aerolínea busca fortalecer su oferta premium en América Latina y elevar la experiencia de los pasajeros que viajan entre Colombia y Europa.

