Desde mayo visitar Machu Picchu será más caro: nuevos precios para nacionales y extranjeros

Desde mayo, el viaje a Machu Picchu costará más. El Gobierno de Perú anunció un aumento en la tarifa de ingreso al santuario arqueológico, una medida con la que busca recaudar más recursos para la conservación del sitio y la mejora de sus condiciones de acceso.

La nueva tarifa entrará en vigencia el 1 de mayo y afectará a todos los tipos de visitantes, aunque con incrementos diferenciados. Los turistas extranjeros mayores de 18 años pagarán 163 soles por el ingreso, es decir, 11 soles más que la tarifa actual. Para los menores extranjeros, entre 3 y 17 años, el aumento será de 5 soles, y el costo final quedará en 157 soles.

En el caso de los turistas peruanos y de los países de la Comunidad Andina —Bolivia, Colombia y Ecuador—, el incremento será de 5 soles para adultos, con lo que la entrada costará 69 soles. Para los menores de edad de este grupo, el aumento será de 3 soles y la tarifa final llegará a 67 soles.

Según explicó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, el ajuste responde a una “evaluación técnica” aprobada desde 2022 por la Unidad de Gestión de Machu Picchu, pero que se había venido postergando. El objetivo, dijo, es contar con más recursos para el mantenimiento de los recursos naturales y mejorar la accesibilidad del parque, declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en 1983.

El Gobierno aún evalúa si este incremento también se aplicará a los turistas que ya compraron sus boletos para los meses de junio y julio, cuando se concentra la mayor afluencia de visitantes por la temporada alta.

El anuncio se da en un contexto de cuestionamientos sobre la gestión del principal destino turístico del país. En enero pasado, la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) expresó su “profunda preocupación” por los problemas que afectan el acceso, la operación y la experiencia turística en la ciudadela inca, declarada patrimonio de la humanidad desde 1983.

En ese comunicado, el gremio advirtió sobre dificultades recurrentes en la venta de entradas, la falta de predictibilidad en los sistemas de acceso, interrupciones en el transporte ferroviario y deficiencias en la coordinación entre las entidades responsables del ingreso al parque arqueológico. Según Apavit, estas fallas impactan a los visitantes, deterioran la imagen del destino y afectan la sostenibilidad del sector turístico.

La asociación señaló que estas limitaciones no solo generan pérdidas económicas para agencias, operadores y comunidades locales, sino que también debilitan la confianza de los mercados internacionales, que demandan destinos organizados, seguros y con procesos claros.

Con ese panorama como telón de fondo, pidió mejorar y estabilizar el sistema de venta y control de boletos, fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar la continuidad del servicio turístico, además de avanzar en soluciones tecnológicas que prioricen la experiencia del visitante y la conservación del patrimonio.

Este contexto se suma a las advertencias de la Unesco sobre la presión del turismo en Machu Picchu y al debate abierto sobre su aforo, en un momento en el que Perú vuelve a registrar un crecimiento sostenido de visitantes internacionales.