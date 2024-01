Maratón de Miami: lo que debe saber de una de las carreras más importantes del año

En este evento participarán cerca de 25.000 personas que vienen de los 50 estados de Estados Unidos y de 80 países de todo el mundo. Foto: Cortesía Greater Miami Convention & Visitors Bureau

El próximo 28 de enero la capital del sol se vuelve a preparar para uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad: la Maratón Life Time Miami. Además con una novedad y es que para el 2024, los organizadores de la competencia seleccionaron al joven artista de raíces colombianas, Nicolás Vásquez, para crear la cinta de la medalla personalizada, una obra que destaca la biodiversidad del sur de Florida.

Una de las primeras imágenes que se verán en la cinta de la medalla que Vásquez creó para el Life Time Miami Marathon 2024 son las imágenes en 3D de la exuberante variedad de vida vegetal que se encuentra en la ciudad del Sol. En este evento participarán cerca de 25.000 personas que vienen de los 50 estados de Estados Unidos y de 80 países de todo el mundo que compiten tanto en la maratón general de 42.1 kilómetros, como en la media maratón de 21 kilómetros, que rodea toda la ciudad y que también se realiza el 28 de enero.

Además de participar en el evento, los turistas y ciudadanos podrán disfrutar de las hermosas playas de Miami Beach y por qué no, aprovechar para asistir al Festival de Arte de Miami Brickell, que durante el 27 y 28 de enero, tendrá en exposición maravillosas piezas de arte más comida y música.

De igual forma todos los visitantes podrán apoyarse de las guías turísticas que tiene el Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB, por sus siglas en inglés) para que puedan conocer más de Miami y Miami Beach. Como por ejemplo algunas playas cerca a la competencia, como South Pointe Park, Lummus Park y Virginia Key Beach Park, o lugares para ir de compras como en Lincoln Road donde hay una variedad de oportunidades para comer, comprar ropa de diferentes marcas y pasear relajadamente, y así tener una experiencia 360 en la ciudad del Sol.

Por su parte, en 2024, la Maratón Life Time Miami, que en esta edición logró agotar todas sus entradas cinco semanas antes de la fecha de cierre de inscripciones, batiendo el récord del 2023, tendrá varias actividades de apertura que comenzarán el viernes 26 de enero con el Life Time Miami Marathon & Half Expo. Esta es una exposición de dos días de duración en el Centro de Convenciones de Miami Beach que incluye artículos oficiales de la carrera y una gran variedad de expositores que ofrecen lo último y lo mejor en calzado, ropa, nutrición y tecnología para correr. Asimismo, estará The Diaper Derby, una actividad dirigida a bebés en la que pueden gatear o caminar, y competir su propia carrera deportiva.

Por otro lado, el sábado 27 de enero comenzará la carrera Tropical 5K, un recorrido de precalentamiento de la Maratón de Miami que comenzará a las 7:30 a.m., en la isla de Watson y que va hasta la calle MacArthur. Además, por segundo año consecutivo los niños de seis a trece años podrán correr la Life Time Miami Kids Mile el 28 de enero. Este programa busca que los estudiantes de secundaria del condado de Miami-Dade tengan la oportunidad de correr su primera maratón, promoviendo un estilo de vida sano. Los autobuses estarán recogiendo a los estudiantes y docentes a las 9:30 am, para dejarlos en la línea de salida a las 11:00 am.

La Maratón Life Time Miami está pensada para todo público, expertos, profesionales e incluso aquellos que buscan un reto personal, por lo que este año han pensado en brindar un apoyo extra gracias a Marathon Pacing, un grupo de corredores dirigidos por un líder experimentado, que corre a un ritmo constante y controlado para que el equipo alcance sus objetivos en los tiempos estimados.

Este evento marca el inicio de una temporada de eventos deportivos que se vivirán durante todo el año en la Ciudad del Sol, como algunos de los partidos del Inter de Miami, que tendrá como protagonista al astro argentino Lionel Messi. Por eso, Miami sigue posicionándose como un destino turístico, cultural, gastronómico y deportivo, que reúne la diversidad de todos los gustos y tendencias en el mundo.

