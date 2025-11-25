¿Hasta qué semana de embarazo se puede viajar en avión? Esto dicen las aerolíneas

Foto: Instagram

Las políticas para viajar durante el embarazo varían entre aerolíneas y dependen del número de semanas de gestación, del tipo de embarazo y de los posibles riesgos médicos. Y, aunque en todas las compañías se recomienda consultar previamente con un profesional de salud, cada una tiene requisitos específicos sobre certificados, autorizaciones y límites de viaje.

A continuación, compartimos algunos de ellos, y recordamos que esta nota tiene como base las políticas oficiales publicadas por cada aerolínea; no reemplaza las indicaciones de un profesional de salud y cada viajera debe consultar con su médico antes de volar.

Lo que dicen algunas aerolíneas

Según su página web, la recomendación general es evitar volar durante el tercer trimestre por el aumento de riesgos y las limitaciones de atención médica en vuelo. No obstante, permite viajar sin requisitos adicionales hasta la semana 29, siempre que el embarazo evolucione sin complicaciones.

A partir de la semana 30, se debe presentar un certificado médico en el counter del aeropuerto. El documento tiene que haberse emitido dentro de los 10 días previos al viaje e incluir origen, destino, fechas, semanas de gestación y una autorización expresa para volar. En algunos casos, además del certificado es necesario obtener una autorización del área médica de LATAM.

Esta aerolínea no permite viajar desde la semana 39, salvo en Perú, por normativas locales. Si el embarazo es considerado de alto riesgo, la aerolínea pide enviar un certificado médico con al menos 48 horas de anticipación mediante su formulario de contacto.

Aquí los requisitos cambian a partir de la semana 30. Hasta ese momento, si el embarazo no presenta complicaciones, no se exige un certificado médico, excepto en los vuelos desde y hacia Perú, pues debe presentarse desde la semana 28. Si existen riesgos médicos, el certificado se requiere desde cualquier semana de gestación.

Para quienes están en la semana 30 o más, Avianca exige un certificado que indique la fecha estimada de parto y confirme que sí es seguro viajar por manera aérea. Cada certificado debe tener menos de 10 días de expedición y debe presentarse en el counter. Además, la aerolínea solicita completar un formulario de exoneración de responsabilidad.

Es importante recordar que, para estar compañía, a partir de la semana 36 no es posible volar. En casos de embarazos de alto riesgo o condiciones médicas especiales, debe consultar información adicional y específica.

La compañía no exige certificados antes de la semana 28, aunque el Manual Médico de IATA recomienda evaluar la conveniencia de volar desde ese momento del embarazo. El certificado médico es obligatorio si la persona supera las 28 semanas y necesita viajar.

La aerolínea acoge las recomendaciones de IATA, que sugieren no volar desde la semana 36 en embarazos únicos y desde la semana 32 en embarazos múltiples sin complicaciones. Si aun así se debe realizar el viaje, es preciso presentar un certificado médico válido en el momento del embarque.

Ahora bien, las pasajeras gestantes pueden embarcar de forma preferente si lo solicitan en la puerta. Y, además, quienes ya cumplieron las 36 semanas no pueden viajar en vuelos operados por Vueling.

El portal de la aerolínea también señala que es posible volar una semana después del parto y recomienda no viajar con un recién nacido antes de los siete días de vida.

Cada gestante debe tener en cuenta que las recomendaciones pueden variar de acuerdo con su historia médica. Por eso, la aerolínea sugiere que, antes de comprar y organizar un vuelo (especialmente en embarazos catalogados como de alto riesgo) la pasajera consulte primero con su profesional de salud.

Entre la semana 1 y la semana 30, la aerolínea no exigirá un certificado médico, siempre que no exista un motivo adicional que limite el desplazamiento.

Pero, luego de ese periodo, la pasajera debe firmar un Formulario de Descargo de Responsabilidad, en el que reconoce que la aerolínea no asume responsabilidad por complicaciones relacionadas con su estado. Además, debe presentar un certificado médico que autorice el vuelo e indique la semana exacta de embarazo.

Cuando el vuelo se origina en Colombia, la aerolínea solicita un certificado médico con una vigencia mucho más corta: debe haberse expedido dentro de las 12 horas anteriores al viaje.

En el caso de los vuelos internacionales y en vuelos domésticos en Panamá —es decir, vuelos corrientes dentro del país—, si se realizan con una anticipación igual o menor a siete días respecto a la fecha probable de parto, el certificado médico debe haber sido emitido dentro de las 72 horas previas al vuelo. El documento debe confirmar que la mujer está en condiciones de volar y que el nacimiento del bebé se estima para después del último trayecto programado.

Debe tener en cuenta que, si durante el proceso de embarque se detectan signos físicos que sugieran el inicio del trabajo de parto, Copa Airlines negará el abordaje.

Es importante recordar que cada aerolínea tiene políticas propias y que las restricciones pueden variar según el destino. Por eso, antes de comprar el tiquete o iniciar el viaje, es clave contar con orientación médica y revisar detalles adicionales en los portales oficiales de cada compañía.