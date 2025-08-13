De Tokio a Medellín: las nueve ciudades donde el transporte es parte del viaje

Las ciudades fueron reconocidas por priorizar aspectos fundamentales como la accesibilidad, sostenibilidad, eficiencia, fiabilidad, limpieza y diseño. Foto: LUIS BENAVIDES

De acuerdo con el más reciente ranking publicado por Condé Nast Traveller, la ciudad de la eterna primavera se cuela entre gigantes como Tokio, Londres y Hong Kong en el listado de las nueve ciudades con el mejor transporte público del mundo.

Este grupo comparte una visión común: sistemas bien diseñados, pensados con dignidad para los residentes, y con la calidez necesaria para recibir a viajeros de todos los rincones del planeta.

¿Qué convierte a estas ciudades en referentes?

Cada una de ellas ha sido reconocida por priorizar aspectos fundamentales como la accesibilidad, sostenibilidad, eficiencia, fiabilidad, limpieza y diseño. No se trata solo de transportar personas, sino de dignificar su movilidad, de convertir el desplazamiento en parte de la experiencia urbana y de abrirle las puertas a cualquier viajero, sin importar su idioma, edad o capacidad física.

Medellín, modelo con sello propio

La capital antioqueña destaca por hacer del transporte público una herramienta de transformación social. La publicación destaca que su sistema no solo es limpio, puntual y eficiente, sino que conecta realidades urbanas antes invisibles.

El Metro de Medellín, inaugurado en 1995, es el único sistema ferroviario del país. Lo complementan un tranvía, una línea de buses de tránsito rápido (BTR) y cientos de rutas de autobuses convencionales que articulan la ciudad con precisión.

Pero su mayor distinción viene desde las alturas: el Metrocable, una red de siete líneas de teleférico que conecta zonas anteriormente aisladas por la geografía montañosa de Medellín. Allí donde antes un trayecto podía tomar dos horas, ahora se recorre en 30 minutos, surcando el cielo con vistas impresionantes y un mensaje poderoso de inclusión urbana.

Lejos de ser un recurso solo turístico, el Metrocable es parte del día a día de miles de ciudadanos, y un símbolo del transporte como motor de equidad.

Los otros titanes del transporte

El reconocimiento de Medellín cobra aún más valor cuando se analiza con quién comparte este ranking: