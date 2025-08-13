De Tokio a Medellín: las nueve ciudades donde el transporte es parte del viaje

Escucha este artículo
De acuerdo con el más reciente ranking publicado por Condé Nast Traveller, la ciudad de la eterna primavera se cuela entre gigantes como Tokio, Londres y Hong Kong en el listado de las nueve ciudades con el mejor transporte público del mundo.
Este grupo comparte una visión común: sistemas bien diseñados, pensados con dignidad para los residentes, y con la calidez necesaria para recibir a viajeros de todos los rincones del planeta.
¿Qué convierte a estas ciudades en referentes?
Cada una de ellas ha sido reconocida por priorizar aspectos fundamentales como la accesibilidad, sostenibilidad, eficiencia, fiabilidad, limpieza y diseño. No se trata solo de transportar personas, sino de dignificar su movilidad, de convertir el desplazamiento en parte de la experiencia urbana y de abrirle las puertas a cualquier viajero, sin importar su idioma, edad o capacidad física.
Medellín, modelo con sello propio
La capital antioqueña destaca por hacer del transporte público una herramienta de transformación social. La publicación destaca que su sistema no solo es limpio, puntual y eficiente, sino que conecta realidades urbanas antes invisibles.
El Metro de Medellín, inaugurado en 1995, es el único sistema ferroviario del país. Lo complementan un tranvía, una línea de buses de tránsito rápido (BTR) y cientos de rutas de autobuses convencionales que articulan la ciudad con precisión.
Pero su mayor distinción viene desde las alturas: el Metrocable, una red de siete líneas de teleférico que conecta zonas anteriormente aisladas por la geografía montañosa de Medellín. Allí donde antes un trayecto podía tomar dos horas, ahora se recorre en 30 minutos, surcando el cielo con vistas impresionantes y un mensaje poderoso de inclusión urbana.
Lejos de ser un recurso solo turístico, el Metrocable es parte del día a día de miles de ciudadanos, y un símbolo del transporte como motor de equidad.
Los otros titanes del transporte
El reconocimiento de Medellín cobra aún más valor cuando se analiza con quién comparte este ranking:
- Hong Kong impresiona con una puntualidad del 99,9 % en su sistema de tránsito masivo. Sus estaciones ofrecen wifi gratuito, baños limpios, cargadores y salas de lactancia. Todo esto a precios bajísimos, con alternativas como tranvías panorámicos y ferries icónicos.
- Delhi, capital de India, brilla con su metro moderno, seguro y limpio. Con vagones exclusivos para mujeres, aire acondicionado y tarifas desde $0.12, este sistema es un ejemplo de eficiencia sostenible: el 35 % de su energía proviene de fuentes renovables.
- Tokio ofrece una experiencia casi silenciosa. Su metro, conocido por su limpieza extrema y puntualidad, transporta a casi siete millones de personas al día, facilitando la navegación incluso para quienes no leen japonés.
- Singapur ha creado un sistema MRT que transporta a tres millones de personas diariamente. Con señalización en cuatro idiomas y pasarelas cubiertas para los peatones, demuestra que funcionalidad y comodidad pueden ir de la mano.
- Londres, pionera del metro en el mundo, no se queda atrás. Su vasta red subterránea convive con autobuses rojos de dos pisos, trenes de superficie y la moderna línea Elizabeth, que conecta el aeropuerto con el centro en solo 45 minutos.
- Seúl apuesta por la tecnología y el detalle. Estaciones con señalización en varios idiomas, baños limpios, salas de lactancia, tiendas y hasta conciertos sorpresa hacen que usar el metro sea toda una experiencia cultural.
- Washington, D.C. combina trenes, autobuses y bicicletas compartidas. Con todas sus estaciones accesibles y una reciente renovación de 169 baños públicos, este sistema promueve una movilidad inclusiva y saludable.
- Estocolmo convierte su metro en una galería de arte subterránea. Con 94 estaciones intervenidas por más de 250 artistas, cada trayecto es una inmersión cultural. Además, su red incluye ferries y tranvías por el mismo precio de un billete convencional.