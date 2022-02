Medellín tiene el primer Centro de Turismo Inteligente de Colombia

El Centro de Turismo Inteligente ofrece una experiencia de tecnología, sostenibilidad y accesibilidad a los turistas. Foto: Cortesía Greater Medellin Convention & Visitors Bureau

El primer Centro de Turismo Inteligente de Colombia, ubicado en Parques del Río, en Medellín, es un lugar que ofrece una experiencia de tecnología, sostenibilidad y accesibilidad a los turistas y que les permite planear actividades con videos de alto formato, herramientas de realidad aumentada, hologramas, pantallas táctiles para consulta y compra de recorridos.

El lugar cuenta con elementos sostenibles como 19 paneles solares para el aprovechamiento de energía; facilidades de accesibilidad en el puesto de información que está adaptado para personas con movilidad reducida y de talla baja, además de un mapa con sistema braille.

También tiene beacons o dispositivos que envían información turística a los celulares de los usuarios que pasen hasta a 50 metros del centro. La Administración Municipal instaló 50 de estos dispositivos en diferentes puntos como Avenida Ayacucho, Museo El Castillo, Pueblito Paisa, Plaza de Botero, entre otros.

Una de las experiencias tecnológicas más llamativas es la realidad aumentada. Al abrir la cámara en la aplicación móvil Medellín Travel y apuntar a ciertos puntos, las personas verán en sus pantallas elementos gráficos representativos como un silletero, el tranvía de Ayacucho y marcos de selfie.

Esta experiencia de realidad aumentada también se puede vivir en un recorrido turístico por Ayacucho y la Avenida La Playa, en donde se encuentran otros elementos en tercera dimensión como fotografías antiguas de Medellín y 45 audios tipo pódcast, que pueden ser descargados por la plataforma y que cuentan historias urbanas al usuario.

“La verdad es que es una excelente idea para conocer la ciudad. Nosotros, por ejemplo, no estábamos bien informados sobre qué lugares de Medellín podíamos visitar y luego de vivir la experiencia en el centro recibimos un plus de sitios que a lo mejor no conocíamos”, expresó el mexicano Salvador Silva.

Los visitantes también podrán disfrutar de un video inmersivo con características de sonido aisladas del exterior y una experiencia envolvente que exalta los sitios imperdibles de la capital antioqueña. Además, podrán interactuar en las tres pantallas táctiles ubicadas en el centro. Allí pueden conocer más de las experiencias turísticas, reservar sus recorridos y comprarlos.

“Me pareció súper importante este lugar. Uno a veces no sabe la oferta turística de nuestro territorio y en este espacio encontramos experiencias tecnológicas muy bacanas, disruptivas que lo animan a uno a recorrer la ciudad de forma diferente”, señaló Sebastián Gil, habitante de Medellín.

Para disfrutar todas las experiencias que se ofrecen en el Centro de Turismo Inteligente se debe descargar la nueva App de Medellín Travel, disponible en tiendas de aplicaciones IOS y Android.

La creación de este centro hace parte de la apuesta por consolidar a Medellín como el primer Destino Turístico Inteligente – DTI- del país, segundo en América, después de Tequila en México y séptimo en el mundo pues Benidorm, Gijón, Málaga, Isla de Tenerife y Santander son ciudades europeas con esta certificación.

En 2022, se espera un crecimiento en los indicadores de turismo por encima del 3.8 %, superando levemente los niveles prepandemia de 2019. Se estima una ocupación hotelera en promedio del 67 % y el ingreso aproximado de 1 millón de pasajeros por el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

