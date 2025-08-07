Así puede explorar la montaña más alta de Nueva Zelanda

Este parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad y parte de la única Reserva Internacional de Cielo Oscuro del país.

Declarado Patrimonio de la Humanidad, el Parque Nacional Aoraki/Monte Cook se impone como uno de los destinos más espectaculares y diversos de Nueva Zelanda. Hogar del monte más alto del país y parte de la única Reserva Internacional de Cielo Oscuro neozelandesa, este parque ofrece mucho más que paisajes majestuosos: aquí se entrelazan el montañismo de alto nivel, caminatas accesibles, rutas ciclistas escénicas, aventuras aéreas y una rica vida natural que merece ser explorada con calma y respeto.

Ubicado en el corazón de los Alpes del Sur y con más del 40% de su superficie cubierta por glaciares, Aoraki/Monte Cook se ha convertido en una visita imperdible tanto para excursionistas como para quienes buscan una conexión profunda con la naturaleza.

El paisaje del Monte Cook también ha cautivado al cine. Fue una de las locaciones exteriores de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, como el ficticio monte Caradhras.

En Entre Montañas hemos elaborado una guía completa para planificar la visita ideal.

Senderismo: caminatas para todos los niveles

El parque cuenta con rutas señalizadas para todos los niveles, desde paseos cortos entre bosques y lagos hasta desafiantes ascensos a refugios de montaña. Esta variedad permite que cada visitante pueda diseñar su propia experiencia.

Rutas cortas y accesibles

Sendero Kea PointRuta de 3 km (1,8 millas) desde el pueblo de Mount Cook hasta la morrena del glaciar Mueller. Ofrece un mirador perfecto para contemplar el Monte Sefton, el valle Hooker, el lago glaciar Mueller y Aoraki/Monte Cook. Ideal para un almuerzo con vista o simplemente una pausa contemplativa.

Sendero Governors BushCircuito de una hora que serpentea a través de un bosque nativo de hayas plateadas. Desde lo alto, el visitante puede observar aves autóctonas como el kea o el abanico, en un entorno que contrasta con los paisajes más alpinos del parque.

Sendero con Vista al Glaciar TasmanDesde el aparcamiento de Blue Lakes, este recorrido de ida y vuelta en una hora permite observar los icebergs flotando en el lago Tasman, de aguas verde lechoso. Un paseo breve pero visualmente impactante.

Senderos de mediana y alta dificultad

Sendero del Valle Hooker: Una de las rutas más emblemáticas y transitadas. Con 8 km de recorrido (5 millas), se puede completar en tres horas y atraviesa puentes colgantes con vistas de icebergs, lagos glaciares y flora alpina. Parte desde el aparcamiento White Horse Hill.

Sendero Sealy Tarns: Apodado “la escalera al cielo”, exige subir 1.882 escalones hasta un mirador que domina los lagos Mueller y Hooker. Es un esfuerzo físico considerable, pero con una de las panorámicas más gratificantes del parque.

Ruta Mueller Hut: Solo recomendada para senderistas experimentados. Es una caminata de 5,2 km (3,2 millas) con un desnivel de 1.040 metros. Parte desde Sealy Tarns y culmina en el refugio Mueller, desde donde se admiran los glaciares y los picos nevados en todo su esplendor. Es posible pernoctar en el refugio alpino con reserva previa.

Ciclismo escénico: Alps 2 Ocean Trail

La Alps 2 Ocean Cycle Trail comienza al pie del Monte Cook y se extiende hasta el Océano Pacífico, abarcando una mezcla de paisajes glaciares, lagos, bosques y pueblos rurales.

Dividida en nueve tramos bien señalizados, la ruta combina senderos de fácil acceso, antiguas vías férreas, caminos junto a canales y tramos de carretera tranquila.

Es compatible con bicicletas eléctricas, con estaciones de carga a lo largo del recorrido.

Localidades como Twizel, Ōmarama, Duntroon y Kurow ofrecen paradas perfectas para descansar o pernoctar.

Numerosas empresas ofrecen alquiler de bicicletas, servicios logísticos y excursiones guiadas.

Cielo nocturno: uno de los mejores del planeta

Como parte de la Reserva Internacional de Cielo Oscuro Aoraki Mackenzie, el parque es ideal para la observación de estrellas.

Tours astronómicos guiados permiten observar planetas, constelaciones y galaxias con telescopios profesionales.

Las condiciones de visibilidad son excepcionales debido a la baja contaminación lumínica.

Aventuras aéreas y en hielo

Heli-hiking en el glaciar Tasman: Una experiencia única que combina un vuelo en helicóptero con una caminata guiada por el hielo, explorando cuevas y formaciones.

Vuelos panorámicos: Ofrecen vistas aéreas del Aoraki, los lagos Pukaki y Tekapo, y la extensión glaciar del parque.

Heli-skiing: En invierno, se puede practicar esquí de travesía en las pistas más largas del país, accediendo en helicóptero.

Centro Alpino Sir Edmund Hillary

Ubicado junto al Hotel Hermitage, este centro rinde homenaje al legendario alpinista neozelandés Sir Edmund Hillary, primer ser humano en conquistar el Everest. Incluye:

Cine 3D y planetario digital.

Museo con fotografías y objetos históricos.

Exhibiciones sobre los primeros ascensos al Aoraki/Monte Cook.

En 2011, la arista sur del Monte Cook fue rebautizada como Arista Hillary, en reconocimiento a su ascenso pionero en 1948.

¿Cuándo visitar?

Primavera y verano (noviembre a marzo): Ideal para senderismo y ciclismo. Clima más cálido, pero mayor afluencia de turistas.

Invierno (junio a agosto): Perfecto para montañismo y esquí. Algunos senderos pueden estar inhabilitados por nieve.

Antes de ir, se recomienda consultar el sitio oficial del Departamento de Conservación de Nueva Zelanda para verificar el estado de los senderos y condiciones climáticas.

Cómo llegar

Desde Christchurch: 330 km al sur (unas 4 horas en auto) por las carreteras estatales 1 y 8.

Desde Queenstown: Aproximadamente 3,5 horas hacia el norte.

El trayecto ofrece vistas espectaculares de lagos glaciares como el Tekapo y el Pukaki, este último conocido por su color azul iridiscente.