Monte Etna: guía para explorar el volcán más alto y activo de Europa

Ascender al Monte Etna es una experiencia única en Europa: caminar sobre ceniza volcánica, atravesar paisajes que parecen de otro planeta y asomarse a cráteres activos. Ya sea que se llegue a la cima o no, cada paso revela una nueva cara del volcán, siempre cambiante y vigilado por expertos.

Entre Montañas
09 de septiembre de 2025 - 01:15 a. m.
Cráter del volcán Etna en erupción, en el Monte Etna, cerca de Catania.
Foto: AFP - GIUSEPPE DISTEFANO
El Monte Etna, situado en la costa este de Sicilia, es el volcán activo más alto del continente europeo y una de las atracciones naturales más fascinantes de Italia. Con su silueta humeante que domina el horizonte de Catania y sus paisajes lunares salpicados de cráteres y flujos de lava, el Etna ofrece una experiencia inolvidable para los amantes del senderismo y la naturaleza.

Pero visitar este gigante no es tan simple como ponerse las botas: se requiere preparación, información precisa y, en muchos casos, la guía de expertos.

Cómo llegar al Etna y desde dónde iniciar la aventura

El Monte Etna puede visitarse desde dos caras principales:

  • Sur (Rifugio Sapienza): Es la ruta más popular y accesible, situada a unos 1.900 metros de altitud. Desde aquí parten la mayoría de los tours organizados y es también una estación de esquí en invierno.
  • Norte (Piano Provenzana): Menos frecuentada, ofrece un entorno más salvaje y tranquilo. Ideal para quienes buscan rutas menos transitadas.

Ambos puntos de partida cuentan con servicios de transporte 4x4, alquiler de equipos y cafeterías. Desde Catania, se puede acceder al Etna en coche, excursiones organizadas o transporte público (menos frecuente y limitado a ciertos horarios).

Temporada recomendada

  • Temporada alta: De Semana Santa hasta Halloween. Clima más estable, más servicios turísticos y acceso más fácil a zonas elevadas.
  • Temporada baja: Desde noviembre hasta principios de primavera. Menos visitas guiadas, más restricciones debido a la nieve y la meteorología.

Aunque el Etna se puede explorar durante todo el año, las condiciones de nieve, viento y visibilidad pueden alterar la posibilidad de realizar ciertas rutas.

Senderismo en el Etna: rutas y niveles de dificultad

1. Rutas bajas (hasta 2.800 m)

  • Acceso sin guía.
  • Posibilidad de recorrer cráteres secundarios, flujos de lava antiguos y túneles de lava.
  • Ideal para caminatas de medio día.
  • Precaución con la señalización: los senderos no están claramente marcados.

2. Ruta al cráter central (hasta 3.300 m)

  • Obligatorio contar con guía vulcanológico certificado a partir de los 2.800 m.
  • Requiere condición física moderada a alta.
  • Caminata de 5 a 6 horas desde el punto más alto alcanzable con teleférico y 4x4.
  • Desniveles pronunciados, tramos de ceniza blanda y crestas estrechas.
  • La cima está compuesta por varios cráteres activos, incluyendo Bocca Nuova y Voragine.
  • No se necesita experiencia en montañismo (excepto en invierno), pero sí ropa adecuada para bajas temperaturas y calzado técnico.

3. Ruta desde Piano Provenzana (norte)

  • Jeep hasta Piano delle Concazze (2.825 m).
  • Caminata de dos horas hacia la cima por un entorno menos concurrido.
  • Mayor sensación de aislamiento y conexión con la naturaleza.

Acceso por teleférico y transporte 4x4

Desde el Rifugio Sapienza, se puede utilizar:

  • Teleférico hasta los 2.500 m (Montagnola).
  • Autobús 4x4 hasta 2.900 m (variable según actividad volcánica).

Este acceso mixto permite ahorrar energía para la caminata final y experimentar distintos paisajes volcánicos sin realizar una ascensión completa a pie.

Consideraciones de seguridad

  • La altitud máxima sin guía está limitada a 2.800 m por razones de seguridad.
  • Gases tóxicos, erupciones inesperadas, nieve oculta y visibilidad reducida son peligros reales.
  • Es común que los guías proporcionen cascos y bastones de senderismo.
  • La actividad del Etna está constantemente monitoreada por las autoridades del parque y puede implicar el cierre de rutas sin previo aviso.

Qué llevar

  • Ropa térmica y cortavientos, incluso en verano.
  • Botas de montaña resistentes.
  • Agua, protector solar y gafas de sol.
  • Bastones de senderismo (muy recomendables).
  • En invierno: crampones, piolet y equipo de montaña (solo con guía especializado).

Alternativas si no se puede alcanzar la cima

Cuando la cima está cerrada por actividad volcánica o meteorología adversa, hay múltiples opciones:

  • Explorar los cráteres Silvestri, inactivos y fácilmente accesibles desde el Rifugio Sapienza.
  • Visitar cuevas de lava, creadas por antiguos flujos subterráneos.
  • Recorrer bosques de abedules y áreas de paisaje volcánico multicolor en las laderas inferiores.
  • Observar la flora local (como cultivos de pistacho, aceitunas y peras) y la fauna del parque, que incluye desde puercoespines hasta águilas reales.

Consejos para elegir un tour guiado

Antes de contratar una excursión, es importante verificar:

  • Si el precio incluye el teleférico y autobús 4x4.
  • Qué equipo se proporciona (cascos, bastones, ropa térmica).
  • Lugar y hora de encuentro.
  • Duración total del tour.
  • Idioma del guía y tamaño del grupo.

Algunas agencias pueden reprogramar la excursión para agrupar visitantes y aprovechar mejor las condiciones del volcán.

