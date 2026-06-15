Mundial 2026: qué hacer en las ciudades sede por menos de USD 25

Ciudad de México destaca por su intensa vida cultural, su historia milenaria y su gastronomía de clase mundial. Foto: Cortesía Civitatis

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Seguir a una selección durante el Mundial 2026 implica mucho más que conseguir una entrada al estadio. Entre vuelos, alojamiento, transporte, alimentación y cambios de ciudad, el presupuesto puede aumentar rápidamente. Por eso, para muchos aficionados, la pregunta ya no es solo dónde jugará su equipo, sino también qué actividades pueden realizar en cada destino sin afectar significativamente sus finanzas.

Aunque muchos de los principales atractivos turísticos superan fácilmente los 50 dólares por persona, existen alternativas más accesibles que permiten descubrir la esencia de cada ciudad. Free tours, recorridos urbanos, miradores, paseos cortos y experiencias deportivas aparecen como opciones para complementar la experiencia mundialista con costos moderados.

Con ese objetivo, Civitatis comparte actividades disponibles en varias de las sedes del Mundial 2026 por menos de USD 25, incluyendo free tours —recorridos sin tarifa fija en los que se recomienda una contribución voluntaria según la satisfacción del viajero— y experiencias pagas de bajo costo.

Ciudad de México: historia, panorámicas y recorridos nocturnos

La capital mexicana es una de las sedes más emblemáticas del torneo y también una de las ciudades con mayor oferta turística accesible. El free tour por el Centro Histórico permite conocer lugares icónicos como el Zócalo, la Catedral Metropolitana y los alrededores del Templo Mayor, donde convergen la herencia prehispánica, la arquitectura colonial y la vida política del país.

Entre las actividades pagas, según Civitatis, destacan el recorrido nocturno en autobús descapotable, que ofrece vistas iluminadas de sitios como la Diana Cazadora, el Palacio de Bellas Artes y el Paseo de la Reforma por aproximadamente USD 11. A ello se suma la visita al mirador de la Torre Latinoamericana, con tarifas inferiores a USD 14 y una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.

Guadalajara: tradición y entretenimiento familiar

Guadalajara ofrece una experiencia diferente, marcada por la cultura jalisciense, la arquitectura histórica y los espacios de convivencia local. El recorrido por el centro histórico y la visita a Tlaquepaque permiten acercarse a la tradición artesanal, la gastronomía y la música típica de la región.

Para quienes viajan en familia, la ciudad cuenta con alternativas como KidZania Guadalajara, con entradas desde USD 11,49; Selva Mágica, desde USD 10,42; Sealand Guadalajara, desde USD 18,48; y el Acuario Michin, con tarifas cercanas a USD 22,47. Estas opciones combinan entretenimiento y actividades educativas para visitantes de diferentes edades.

Monterrey: montañas, industria y espacios urbanos

La capital de Nuevo León se presenta como una de las sedes más modernas del torneo. El free tour por Monterrey permite recorrer el centro de la ciudad y llegar al Paseo Santa Lucía, un canal artificial de 2,5 kilómetros que conecta algunos de los puntos más representativos del destino.

Quienes deseen profundizar la experiencia pueden realizar el paseo en barco por Santa Lucía, con un costo aproximado de USD 17,33. El recorrido, de entre 30 y 40 minutos, une el Parque Fundidora con el Museo de Historia Mexicana y ofrece una perspectiva diferente sobre la transformación urbana de la ciudad.

Miami: más allá de las playas

Aunque Miami suele asociarse con el turismo de playa, las compras y la vida nocturna, también ofrece actividades de corta duración para aprovechar los tiempos libres entre partidos. El free tour por Downtown Miami permite descubrir espacios como la Iglesia Gesu, la Bahía de Biscayne y otros puntos de interés del centro de la ciudad.

Según Civitatis, entre las opciones pagas se encuentra el traslado a Sawgrass Mills, uno de los complejos comerciales más visitados de Estados Unidos, con tarifas desde USD 20,99. Asimismo, los aficionados pueden complementar su viaje con una experiencia deportiva local asistiendo a un partido de béisbol de los Miami Marlins, con entradas desde USD 18.

👀🌎📄(Lea también: ¿Dónde ver el Mundial 2026? Los hoteles en Colombia se convierten en el nuevo estadio)

Los Ángeles: senderismo y postales icónicas

Los Ángeles será una de las sedes más extensas y costosas para desplazarse, por lo que seleccionar actividades estratégicamente puede marcar la diferencia. Una de las alternativas más populares es la caminata guiada hasta el famoso cartel de Hollywood, disponible desde USD 15.

Además de acercar a los visitantes a uno de los símbolos más reconocidos de la industria cinematográfica, la ruta ofrece vistas panorámicas de lugares como Beverly Hills, el Paseo de la Fama y el Observatorio Griffith. La experiencia puede complementarse con free tours por distintas zonas urbanas de la ciudad.

Nueva York y Nueva Jersey: cultura accesible en la sede de la final

La gran final del Mundial 2026 se disputará en Nueva Jersey, aunque buena parte de la experiencia turística de los visitantes tendrá lugar en Nueva York. En una de las ciudades más costosas del mundo, los free tours por Manhattan, Central Park y distintos barrios representan una alternativa económica para una primera aproximación al destino.

Como opción cultural, el Museo de la Ciudad de Nueva York ofrece entradas por aproximadamente USD 23, permitiendo conocer la evolución histórica, social y urbana de una de las metrópolis más influyentes del planeta.

“Cada ciudad sede ofrece experiencias distintas y plantea una forma particular de recorrerla. Algunas se podrán conocer a pie, otras requerirán más planificación por sus distancias y en varias será necesario escoger muy bien qué hacer entre un partido y otro. Para los viajeros, identificar actividades de corta duración y precios moderados puede ser clave para aprovechar mejor la estancia y acercarse al destino desde su ritmo local, no solo desde los grandes atractivos turísticos”, concluye Nicolás Posse, Regional Business Development South America de Civitatis.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.