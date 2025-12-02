Museo del Louvre aumenta el precio de la entrada para turistas no europeos a partir del 2026

PARÍS, 29/11/2025.- Vista de colas de visitantes en la entrada del Museo del Louvre de París, tomados ayer viernes con motivo de la decisión el pasado jueves de la junta directiva del Louvre de aumentar un 45 % el precio de la entrada del museo más visitado del mundo a los visitantes de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), a 32 euros, una medida propuesta por el Ministerio francés de Cultura. A partir del 16 de enero, el museo más visitado del mundo cobrará 10 euros más del precio habitual a los visitantes que no sean nacionales de los 27 países de la Unión Europea, de Islandia, Liechtenstein y Noruega, que integran el EEE. EFE/Pol Lloberas Foto: EFE - Pol Lloberas

Viajar a Francia es, para muchos, una puerta abierta a la historia, el arte y la belleza. Y entre todos sus tesoros culturales, pocos despiertan tanta fascinación como el Museo del Louvre, un verdadero ícono mundial. Pero quienes estén planeando visitarlo pronto deberán tener en cuenta una novedad nada menor: el precio de la entrada para turistas de fuera de la Unión Europea aumentará.

Visitantes de países como Reino Unido, Estados Unidos y China, así como de América, deberán pagar 32 €, un incremento del 45% destinado a recaudar cerca de 20 millones de euros para financiar las obras que necesita el museo, especialmente después del reciente robo ocurrido a plena luz del día.

¿Qué implica la medida?

A partir del 14 de enero de 2026, los visitantes procedentes de países fuera del Espacio Económico Europeo deberán pagar 32 euros por su entrada, un incremento del 45 % respecto al precio actual. El aumento se produce en un contexto delicado: el museo aún lidia con las consecuencias del robo cometido en octubre pasado, cuando una banda sustrajo joyas valoradas en unos 88 millones de euros en tan solo siete minutos.

Una investigación posterior reveló fallos importantes en los sistemas de seguridad y una priorización presupuestal que favorecía la adquisición de nuevas obras por encima del mantenimiento. Esta brecha terminó por evidenciar la necesidad de nuevos ingresos para preservar la integridad del patrimonio.

Debido a esto, el Louvre ha puesto en marcha más de veinte medidas de emergencia tras el robo, Entre ellas se encuentran la contratación de un coordinador de seguridad, la instalación de cerca de un centenar de nuevas cámaras y la incorporación de sistemas antiintrusión.

Estas acciones se inscriben en un plan de transformación más amplio: el programa “Nuevo Renacimiento del Louvre”, que prevé una inversión total de 800 millones de euros para modernizar la infraestructura, aliviar la congestión de visitantes y abrir en 2031 una galería exclusiva para la Mona Lisa. El aumento del precio de la entrada contribuirá directamente a financiar estas mejoras.

La decisión ha generado críticas de sindicatos como la CFDT, la mayor confederación sindical nacional de Francia, que consideran que eliminar el precio único supone una forma de discriminación hacia los visitantes no europeos. Pese a ello, la medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien desde 2025 defiende la necesidad de diversificar las tarifas para asegurar nuevas fuentes de financiación.

Su razonamiento es que los turistas internacionales están dispuestos a pagar más por experiencias culturales de alta demanda, como contemplar la Mona Lisa o recorrer la Galería de los Espejos de Versalles.

Pero el Louvre no será el único en adoptar esta política. A partir de 2026, otros cuatro grandes monumentos franceses —la Ópera de París, la Sainte-Chapelle, el Palacio de Versalles y el Castillo de Chambord— aplicarán también tarifas diferenciadas entre visitantes europeos y extraeuropeos.

En Versalles, por ejemplo, el precio de la entrada en temporada alta ascenderá a 35 euros para los turistas de fuera del Europa, frente a los 32 euros que pagarán los locales. Chambord incrementará en 10 euros la entrada para el público no europeo con el fin de financiar parte de una costosa restauración.

La medida también ha reavivado un debate profundo sobre la accesibilidad universal al arte y el papel de los turistas extranjeros en la sostenibilidad financiera de los grandes museos.

Para algunos sectores, el auge del turismo masivo —una industria millonaria que mueve a casi 9 millones de personas al año solo en el Louvre, el 80 % procedentes del extranjero— acarrea costes significativos para las ciudades: congestión, ruido, aumento de residuos, desgaste del patrimonio y encarecimiento general de los servicios. Desde esta perspectiva, resulta razonable que quienes más presión ejercen sobre los espacios culturales contribuyan en mayor medida a su preservación.

Del otro lado, quienes defienden el acceso igualitario al arte advierten que estas tarifas diferenciales podrían profundizar una brecha ya existente: ¿corre el riesgo la cultura de convertirse en un privilegio o un lujo únicamente reservado a quienes pueden permitírselo? Para estos sectores, cobrar más a los visitantes extranjeros no resuelve el problema de fondo y, en cambio, envía un mensaje contrario a la vocación universalista de instituciones como el museo.

Mientras tanto, el Louvre intenta reforzar su imagen institucional con proyectos como la reapertura del antiguo pavillon des Sessions, rebautizado como Galería de los Cinco Continentes, y la incorporación de nuevas obras como los retratos encargados a la artista Marlene Dumas. Sin embargo, la tensión entre renovación, seguridad, financiación y equidad tarifaria continúa marcando la agenda del que sigue siendo uno de los museos más emblemáticos del mundo.

Cinco consejos si desea visitar el Louvre

Comprar la entrada por internet: Las colas del Louvre son famosas por su longitud. Comprar en taquilla puede significar más de dos horas de espera innecesaria. La forma más práctica de evitarlo es adquirir la entrada online y dirigirse directamente al acceso donde solo deben escanear el código. Si se cuenta con el Paris Pass Plus —que integra el Museum Pass— también es posible entrar sin filas.

Elegir la puerta de acceso más conveniente: La mayoría busca entrar por la icónica Pirámide, un acceso imponente pero también el más saturado, ya que concentra dos filas: una para quienes ya tienen entrada y otra para quienes aún deben comprarla. Sin embargo, el Louvre dispone de tres accesos alternativos —Passage Richelieu, Galerie du Carrousel y Porte des Lions— que suelen tener esperas mucho menores.

Tener en cuenta los horarios del museo: Antes de organizar la visita conviene recordar que el Louvre cierra todos los martes, por lo que es mejor evitar ese día en el itinerario. Los horarios generales son de 9:00 a 18:00 los lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos, mientras que los viernes el museo amplía su apertura hasta las 21:45.

Decidir qué obras ver antes de llegar: Con más de 35.000 piezas expuestas, es imposible abarcarlo todo, así que resulta esencial elegir de antemano las obras prioritarias y saber dónde están ubicadas. Revisar información previa o contratar una visita guiada puede marcar la diferencia.

