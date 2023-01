Nature Colombia: turismo sostenible que empodera a mujeres

Una propuesta segura e incluyente para conocer Colombia en 2023

Ángela Gómez y Luisa Conto son dos amigas apasionadas por el avistamiento de aves y el turismo sostenible, que con el ánimo de incluir a más mujeres locales e internacionales en la cadena productiva del turismo comunitario, y para ofrecer propuestas incluyentes, diversas y seguras para las mujeres en el mercado de avistamiento de aves fundaron Nature Colombia, una empresa de ecoturismo que mientras visibiliza la riqueza natural del país, también “es una forma en la que podemos mostrar a muchas mujeres que venir a Colombia solas está bien, es un país seguro, amigable y una opción para ellas”, destaca Luisa, directora comercial de Nature Colombia.

Además de trabajar por disminuir los estigmas que hay del país en el exterior, estas empresarias se dieron cuenta que visibilizando algunos de los diferenciales de Colombia, como lo es la diversidad de aves y el poder femenino, podían impulsar emprendimientos y fortalecer los saberes, tradiciones y formas de vida de las mujeres locales que viven en las regiones más alejadas pero a la vez, más frecuentadas por los tours de avistamiento de aves.

Sobre todo porque en medio de su labor notaron que de cierto modo tanto mujeres visitantes como residentes eran excluidas. “Vimos que aunque vienen hombres y mujeres juntos en tour para observar aves, a las mujeres les gusta interactuar más con las comunidades, y les gusta tomarse su tiempo, cosa que no se permite en los tours normales, por las dinámicas en las que están construidos: la mayoría ya tienen unos objetivos de ver algunas aves y por eso mismo no se permite cambiar las rutas. También nos dimos cuenta de que en esas rutas había muchas mujeres locales que no se podían visitar, por la estructura de los tours; y no había nada diseñado solo para mujeres. Entonces decidimos organizar para que más mujeres pudieran venir a conocer Colombia de una manera diferente, utilizando las mismas rutas de avistamiento, pero también conociendo proyectos productivos de colombianas que se encuentran dentro del territorio”, comenta Ángela, cocreadora de Nature Colombia.

Es así como siendo fiel a la base principal de este proyecto, que es mujeres apoyando mujeres, Nature Colombia aporta en el cumplimiento de los objetivos planteados por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en el Informe Mundial Sobre las Mujeres en el Turismo, en donde se invita a la creación de más iniciativas que fomenten “un desarrollo del turismo sensible a las consideraciones de género en el terreno, paso clave para catalizar el turismo como motor de desarrollo sostenible en la región”.

Y aunque el informe también indica que en América Latina y el Caribe el porcentaje de mujeres empleadas en el turismo es del 60 %, predomina la informalidad y la representación de las mujeres se diluye a medida que aumenta el nivel jerárquico. Por eso, estas empresarias con el tour especializado para mujeres fomentan la formalización y el liderazgo de mujeres locales, para que por medio de la sororidad y el empoderamiento femenino sean más visibles aquellos proyectos que además de impulsar el bienestar económico y social, ayudan a cambiar aquellos imaginarios negativos que se pueden tener del país.

El poder femenino que potencia al turismo

En esta ruta especializada para mujeres que disfrutan del avistamiento de aves, pero también desean conocer el poder de las mujeres colombianas no solo se cuentan historias y se llenan libretas con nombres de aves que, seguramente, solo se pueden apreciar en Colombia; también las mujeres visitantes, que en su mayoría son de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Holanda, pueden vivir la experiencia de las colombianas que fueron autoras de los proyectos productivos. “Aprovechamos nuestro mercado de avistamiento de aves para que más personas conozcan lo que tenemos en Colombia, y en parte eso es para ayudar a nuestra comunidad y a las mujeres”, menciona Luisa.

En estas rutas que pueden pasar por Mitú, Puerto Inírida, Mocoa; o por los Andes Centrales y la Sierra Nevada de Santa Marta, lugares predilectos por las aves endémicas que habitan allí, también hay tiempo para conocer cómo las mujeres convierten el coco en artesanías o cómo las indígenas combinan sus conocimientos en avistamiento de aves y plantas medicinales para ofrecer tours que impulsan el empoderamiento territorial y la sostenibilidad.

“La primer ruta que desarrollamos fue en la zona norte del país, allá hay unas mujeres en la Boquilla que trabajan con su proyecto de coco. Ellas cuentan su historia y trabajan en conjunto, mujeres locales enseñándole a la visitantes todo lo que son capaces de hacer con el coco y la transformación que hacen con sus productos. Y además de trabajar para ellas y su comunidad, también tienen una historia muy bonita por todo el tema de posconflicto, es una manera en la que ellas pueden ser más visibilizadas como una organización que trabaja por su comunidad viviendo en la comunidad”, explican las empresarias.

De igual forma, las mujeres que hacen el tour por La Guajira pueden conocer de primera mano cómo el avistamiento de aves y el conocimiento en plantas medicinales influencia la vida de las mujeres indígenas de una ranchería Wayú. Así las cosas, propuestas incluyentes como la de Nature Colombia pueden ser una buena opción para aquellas mujeres que desean viajar este 2023, pues, además de ser una opción segura, promueve la riqueza en fauna y flora del país, y visibiliza emprendimientos de mujeres que desde sus saberes y tradiciones trabajan por su comunidad y la construcción de país.