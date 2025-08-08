Nepal impulsa nuevas rutas de alta montaña para aliviar la presión en el Everest

Recorrer el Himalaya no es solo una caminata, es una aventura que pone a prueba el cuerpo y la mente, y que deja recuerdos imborrables. Foto: Viajes a Nepal

Ante la creciente presión turística sobre el monte Everest, marcada por aglomeraciones, accidentes y un impacto ambiental cada vez más alarmante, Nepal ha tomado una decisión sin precedentes: abrir gratuitamente el acceso a 97 picos remotos del Himalaya durante los próximos dos años. El objetivo es claro: descentralizar el turismo de altura, ofrecer nuevas rutas a los amantes del alpinismo y fomentar el desarrollo de zonas poco exploradas del país.

La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros y anunciada por el director del Departamento de Turismo, Himal Gautam. Las nuevas rutas se ubican en las regiones occidentales de Karnali y Sudurpaschim, y comprenden cumbres que oscilan entre los 5.870 y los 7.132 metros de altura. Entre ellas destacan tres montañas que superan los 7.000 metros: Api, Api Oeste y Saipal, todas poco transitadas y con un enorme potencial para atraer a escaladores internacionales que buscan desafíos diferentes al masificado Everest.

La apertura gratuita de estas rutas busca no solo aliviar la presión en la montaña más alta del mundo, sino también revalorizar regiones aisladas, con índices socioeconómicos bajos y poco acceso a infraestructura turística. “Esperamos que esta medida aumente la llegada de visitantes a zonas remotas y genere empleo local”, explicó Gautam, quien subrayó que la iniciativa tiene efecto inmediato.

Una respuesta a la saturación del “techo del mundo”

La iniciativa se enmarca en un momento crítico para el turismo de alta montaña en Nepal. Solo en 2023, el gobierno otorgó 479 permisos para ascender al Everest, y se registraron 17 muertes durante la temporada. Para este año, ya se han emitido más de 400 permisos, y se espera que la cifra final supere los 500. A partir del 1 de septiembre, la tarifa oficial para escalar la ruta sur del Everest también aumentará, pasando de 11.000 a 15.000 dólares.

Este contexto ha llevado al país a replantearse sus políticas de acceso. Actualmente, se debate en el Parlamento una reforma profunda del turismo de montaña, que incluiría requisitos más estrictos para los aspirantes al Everest. Entre las condiciones contempladas, se exigirá que los escaladores hayan alcanzado previamente al menos una montaña de más de 7.000 metros, cuenten con seguro obligatorio y presenten certificados médicos recientes.

El Everest sigue siendo, con diferencia, el pico que genera más ingresos para el país: solo en 2024, los permisos para su ascenso aportaron 4,52 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 77 % del total recaudado por permisos de escalada. No obstante, el gobierno reconoce que esta concentración no es sostenible a largo plazo.

Oportunidades para el turismo de aventura

Los 97 picos ahora abiertos de forma gratuita representan una alternativa tanto para alpinistas expertos como para quienes desean explorar montañas menos conocidas. Hasta ahora, estas cumbres habían sido poco exploradas: en los últimos dos años, solo 68 escaladores intentaron llegar a sus cimas. Anteriormente, los permisos costaban entre 175 y 500 dólares, lo que también limitaba el acceso.

Más allá del impacto económico, Nepal espera que esta decisión contribuya al desarrollo de zonas remotas, muchas de las cuales no cuentan aún con caminos pavimentados, alojamiento turístico ni centros médicos. A pesar de sus paisajes espectaculares, estas regiones han recibido históricamente poca atención. “A pesar de su belleza, pocos turistas llegan aquí. Esperamos que eso cambie”, señaló Rajendra Lama, empresario del sector turístico y miembro de la Junta de Turismo de Nepal.

Con más de 3.300 picos por encima de los 5.500 metros, Nepal es un territorio privilegiado para los deportes de montaña. De ellos, 461 están actualmente abiertos a expediciones comerciales, mientras que otros 102 permanecen vírgenes. La variedad de terrenos permite que tanto profesionales como principiantes puedan encontrar desafíos acordes a sus habilidades.

Rutas para iniciarse en el Himalaya

Además del montañismo técnico, Nepal ofrece rutas ideales para quienes dan sus primeros pasos en el senderismo. Una de las más accesibles es el recorrido hacia la colina de Ghorepani Poon, en la región del Annapurna. Esta caminata, de dificultad moderada, permite disfrutar de vistas espectaculares del amanecer sobre los picos Annapurna y Dhaulagiri, a través de bosques de rododendros y aldeas tradicionales de las comunidades Gurung y Magar.

Otra alternativa popular es el trekking al Campo Base del Annapurna (ABC), una travesía que conduce a los excursionistas hasta los 4.130 metros de altitud en el corazón del macizo. A lo largo del camino, se cruzan campos de cultivo en terrazas, bosques nublados y pueblos pintorescos, con vistas panorámicas del Machapuchare y el Annapurna I. Esta ruta es ideal para quienes desean experimentar el Himalaya sin necesidad de equipo técnico de alta montaña.

Para los aventureros que buscan rutas verdaderamente fuera de lo común, el trekking al campamento base del Api Himal es una excelente opción. Este viaje de entre 20 y 25 días se adentra en una subcordillera poco explorada, hogar de comunidades como los bramin, chhetri, mahara y lohar, y ofrece una inmersión cultural profunda en regiones donde ni siquiera se habla nepalí. El trayecto permite acampar en entornos vírgenes, observar fauna salvaje y contemplar picos poco conocidos como el Kappa Chuli y el Rajramba, además del lago sagrado Kalidhunga.