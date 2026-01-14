Ni París ni Nueva York: esta fue la ciudad más visitada del mundo

Bangkok llegó a ser la ciudad más visitada del mundo, superando a París y Londres en 2018 por cuarto año consecutivo. Foto: Pixabay

Algo está cambiando en la forma de viajar. Mientras muchos siguen pensando que las ciudades más visitadas del mundo están en Europa o en Estados Unidos, las cifras cuentan otra historia. En 2025, millones de viajeros decidieron mirar hacia otro lado del mapa, impulsados por la búsqueda de experiencias intensas, cultura viva y destinos que rompen con lo predecible.

Ese giro en las preferencias llevó a una capital asiática a liderar el turismo global. Bangkok, la capital de Tailandia, se convirtió en la ciudad más visitada del mundo en 2025, de acuerdo con el índice Top 100 City Destinations de Euromonitor International, que analiza las llegadas de turistas internacionales en las principales ciudades del planeta.

¿Por qué Bangkok resaltó en el mundo?

El Índice Euromonitor International Top 100 City Destinations 2025, elaborado en colaboración con Lighthouse, analiza el desempeño de 100 ciudades a partir de más de 50 métricas agrupadas en seis pilares clave:

Actividad económica y empresarial

Rendimiento turístico

Infraestructura

Políticas y atractivo turístico

Salud y seguridad

Sostenibilidad.

Según este índice, este enfoque permite ofrecer una visión integral sobre los factores que explican el éxito y la resiliencia de los destinos urbanos a nivel global.

Bangkok mantuvo su posición como el principal destino del mundo, con cerca de 30 millones de llegadas internacionales. El resultado es especialmente significativo si se tienen en cuenta que el país ha tenido desafíos recientes, tales como las preocupaciones en materia de seguridad y una competencia regional cada vez más intensa dentro del sudeste asiático.

Esta primera posición se debe que como capital política, económica, cultural, gastronómica y espiritual de Tailandia, Bangkok concentra muchos de los contrastes que definen al país. Según la página Oficial de la Oficina de Turismo de Tailandia (TAT) en Español, su encanto tradicional convive con una modernidad vertiginosa que, aunque puede parecer caótica a primera vista, se presenta siempre acompañada de la sonrisa amable que caracteriza a la hospitalidad tailandesa.

Entre sus principales atractivos se encuentra el Gran Palacio Real, ubicado en la isla de Rattanakosin y rodeado por algunos de los templos más emblemáticos de la ciudad, como Wat Phra Kaeo, Wat Arun y Wat Pho, famoso por albergar el imponente Buda Reclinado.

A esto se suma una red de más de 400 templos budistas en funcionamiento, el río Chao Phraya y sus canales —que le han valido el sobrenombre de la “Venecia de Oriente”—, además de mercados flotantes y cruceros urbanos.

Más allá de su casco histórico, distritos como Silom y Sukhumvit reflejan el rostro más contemporáneo de la ciudad, con sistemas de transporte elevados y subterráneos que conectan hoteles, mercados y centros comerciales como MBK o Chatuchak que invitan al turista a perderse y navegar en una ciudad de contrastes.

¿Cuáles fueron los otros destinos que destacaron en el ranking?

Otros destinos asiáticos también se destacaron en el ranking por su crecimiento y capacidad de adaptación a las nuevas dinámicas del turismo global:

Hong Kong ocupó el segundo lugar en llegadas internacionales en 2025, con un crecimiento del 6%. La ciudad reforzó su atractivo con la inauguración del Estadio Kai Tak , y con la reapertura de la ampliada Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Hong Kong , una mejora clave que fortaleció su conectividad y consolidó su posición como destino global de primer nivel.

Macao se posicionó como la ciudad más dinámica del ranking, con un aumento del 14% en los viajes internacionales durante 2025. Las visitas de un día crecieron a un ritmo aún mayor, impulsadas por un flujo regional en el que cerca del 90% de los visitantes provienen de China y Hong Kong.

Según el ranking, este buen desempeño también responde a un cambio claro en las estrategias turísticas. En 2025, muchas ciudades dejaron de priorizar el volumen de visitantes y empezaron a enfocarse en el valor, entendiendo que el crecimiento desmedido pone en riesgo la infraestructura, los ecosistemas y la calidad de vida de los residentes.

El objetivo ahora es atraer viajeros que se queden más tiempo, gasten más y se relacionen de forma más responsable con el destino, generando beneficios económicos más sostenibles.

A este enfoque se suma un factor decisivo: la preparación para la inteligencia artificial. Las ciudades mejor posicionadas están integrando la IA para optimizar el transporte, la infraestructura y los servicios turísticos, al tiempo que fortalecen la innovación, el desarrollo del talento y las experiencias personalizadas.

Otros destinos en el ranking:

Londres, Inglaterra Macao, China Estambul, Turquía Dubai, La Meca, Arabia Saudita Antalya, Turquía París, Francia Nueva York, Estados Unidos.

