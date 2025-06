Nicole Kidman lo guía para que recorra Sídney: estos son sus lugares favoritos

Un paseo junto al puerto en el Real Jardín Botánico de Sídney. Foto: NYT - RACHEL KARA ASHTON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Senderismo alpino, inmersiones en hielo peligrosamente frío, alucinógenos… Todo está en el menú. Su enfoque puede ser inesperado, algunos incluso podrían decir que ilegal, pero Masha insiste en que sus motivos son puros.

“Es una limpieza mental”, dice el personaje de Kidman a sus clientes, “para recargar energías, para redescubrir la inspiración”.

Es un momento inusual en el que Kidman y su personaje de la serie parecen coincidir: ambas necesitan recargar energías de vez en cuando.

Para el público cinéfilo y suscriptor de Hulu, Kidman está en todas partes; ha estado trabajando casi a un nivel sobrehumano, al protagonizar cuatro series y cuatro películas solo en los últimos 18 meses. Sus proyectos más recientes han llevado a la actriz de Austria a Míchigan, a Nueva York, a Cape Cod, a Mallorca y así sucesivamente. Pero hay un lugar que siempre ocupa un lugar especial en el itinerario de Kidman.

“Cada vez que regreso a Sídney, tengo una sensación de confort y tranquilidad”, dijo por correo electrónico. “Esta es la ciudad donde crecí, donde viven mi hermana y su familia, donde a mis hijos les encanta pasar las vacaciones”.

Aunque nació en Estados Unidos, Kidman, de 57 años, se crio en Australia y empezó allí su carrera de actriz cuando tenía 16 años. Para ella, Sídney es una ciudad repleta de belleza natural, vistas infinitas y un profundo aprecio por el arte. Y, al ser alguien que ama su lugar de origen, a la actriz le costó elegir sus sitios favoritos.

“Estos son algunos lugares que nos encanta visitar y compartir con nuestros invitados”, dijo. “Pero también nos encanta el zoológico, el Luna Park y, si quieres salir de la ciudad, ¡las Montañas Azules! Y la lista continúa”.

Estos son los cinco lugares favoritos de Kidman en Sídney.

1. Real Jardín Botánico

“Es una visita obligada”, dijo Kidman. “Es Sídney en su máxima expresión”, añadió, y señaló que le encantaba pasear entre los higos de la Bahía de Moreton y la exquisita flora australiana, “hasta la Silla de la Sra. Macquarie y sus alrededores”. La “silla” en realidad es más bien un banco de piedra que en 1810 fue tallado por unos convictos en un gigantesco peñasco de arenisca. Recibió ese nombre por la esposa del exgobernador, quien sentía una especial afinidad por ese lugar. “Desde aquí, tienes una vista impresionante del puerto de Sídney y de la Ópera”, dijo Kidman.

2. La Galería de Arte de Nueva Gales del Sur

La conexión de Kidman con la institución artística más prestigiosa de Sídney es algo más que cultural: es un vínculo con su madre, quien falleció el año pasado. “Mi madre siempre me llevaba a ver todas las exposiciones”, dijo. “A mi hermana y a mí también nos encantaba llevar a mi madre a la galería. Era una gran mecenas de las artes y le encantaba pasear por sus salas y apoyar el trabajo de los artistas locales”. En 2022, la galería se amplió, al añadir el Proyecto Moderno de Sídney, un ala de pabellones al aire libre e instalaciones contemporáneas con vistas al puerto. A su madre “le encantaban tanto las galerías antiguas como las nuevas y se interesaba especialmente por los maestros”, dijo Kidman.

3. Venustus

Si llega de Estados Unidos, Australia le parecerá, sobre todo, una tierra lejana. El antídoto de Kidman es la abundancia de cuidados personales. El espá holístico Venustus, en el vecindario de Paddington, ofrece tratamientos que incluyen curación energética, tratamientos faciales linfáticos y algo llamado Masaje Corporal de Seis Manos. “Saben cómo cuidar a la gente, y sus tratamientos son increíbles, sobre todo después de un largo vuelo”, dijo Kidman. “Un masaje en Venustus te preparará para salir a conquistar la ciudad”.

4. Harry’s Café de Wheels

“¿A quién no le gusta un pastel de carne australiano?”, dijo Kidman. Lo que empezó como un carrito de comida hace casi un siglo, no lejos del puerto de Woolloomooloo, se ha convertido en una institución con sucursales por toda la ciudad, aunque Kidman prefiere el original. “Recomiendo que pruebes el Tiger Pie”, dijo sobre el plato estrella: una corteza hojaldrada llena de carne molida y cubierta de puré de patatas, puré de guisantes y salsa gravy. “Es el estilo de Harry”, dijo. “Sobre todo cuando tienes hambre y es tarde en la noche”.

5. Las piscinas del puerto

Desde arriba, la costa de Sídney parece garabateada por un niño inquieto: irregular, confusa e imposiblemente detallada, como si la tierra no supiera dónde detenerse. Para los lugareños como Kidman, ese es el encanto de la costa. “Las piscinas del puerto, tenemos algunas de las más hermosas”, dijo. Hay decenas de baños y piscinas en el puerto de Sídney, tanto públicos como privados, y varían. Algunas son más bien bañeras gigantes; otras están rodeadas de formaciones rocosas naturales; otras solo seccionan un trozo de mar y lo llaman piscina. Aunque todas tienen su propia personalidad, el mensaje es el mismo: disfruta de este pequeño trozo salado del puerto sin luchar con todo el océano. “Bondi solo es una de ellas”, dijo Kidman. “También están Balmoral, los Baños de Greenwich, Redleaf, Fairy Bower… Todas justo al lado de la playa”.

c. 2025 The New York Times Company