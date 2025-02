Noches mágicas: cinco destinos para viajeros nocturnos

Fotografía de la observación de estrellas en el desierto de Atacama, en Chile, el único lugar de Sudamérica dentro del listado de los mejores para hacer turismo nocturno. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El turismo nocturno ha experimentado un auge significativo en los últimos años, con más viajeros buscando experiencias bajo cielos oscuros o en ciudades vibrantes después del atardecer. Según Booking.com, esta tendencia es una de las principales para 2025, con dos tercios de los encuestados interesados en viajar a lugares donde puedan observar el cielo estrellado, presenciar fenómenos cósmicos o simplemente experimentar una faceta diferente de cada destino cuando cae la noche, de acuerdo a lo expuesto en su sitio web.

Stephanie Vermillon, fuente de estudio realizado por Booking.com, es además autora de 100 Nights Of A Lifetime: The World’s Ultimate Adventures After Dark, y destaca que la noche transforma completamente los destinos, ofreciendo sensaciones nuevas y emocionantes. Desde la magia de las auroras boreales hasta la adrenalina de un safari nocturno. Estos son los cinco lugares imprescindibles para quienes buscan aventuras después del anochecer, de acuerdo con Booking.com.

Auroras boreales en Islandia: el espectáculo del cielo

Islandia es uno de los mejores destinos para admirar la aurora boreal, un fenómeno natural causado por partículas solares que chocan con la atmósfera terrestre, creando luces danzantes en tonos verdes, púrpuras y azules. Para una experiencia inolvidable, muchos viajeros optan por verlas desde piscinas geotermales al aire libre, como el Blue Lagoon o los baños naturales de Myvatn, donde el agua supera los 38°C. También es posible realizar excursiones en vehículos 4x4 hacia zonas alejadas de la contaminación lumínica, como el Parque Nacional Þingvellir o la península de Snæfellsnes.

Los precios de los tours varían según la temporada y el tipo de experiencia, con costos que van desde los $80 a $150 USD por persona. Además, Islandia cuenta con varios hoteles con techos de vidrio o domos geodésicos para observar la aurora desde la comodidad de la cama, con precios desde $300 USD por noche.

Up Helly Aa en Escocia: un festival vikingo de fuego

Cada último martes de enero, las Islas Shetland, en Escocia, celebran el festival Up Helly Aa, un evento en honor a la herencia vikinga. La noche se ilumina con una procesión de más de 1,000 “guizers” vestidos con atuendos nórdicos, quienes llevan antorchas y acompañan la quema de una réplica de un barco vikingo.

Lerwick, la capital de las Shetland, es el epicentro de esta festividad, donde después del desfile los pubs locales abren sus puertas para continuar con la celebración hasta el amanecer. La música en vivo, la danza y el whisky escocés son protagonistas de la velada.

La entrada al festival es gratuita, pero para acceder a los eventos posteriores en los salones comunitarios se requiere una invitación, lo que hace que la mejor opción para los turistas sea reservar tours guiados, que rondan los $200 a $400 USD, incluyendo alojamiento y transporte desde Edimburgo o Aberdeen.

Además, entre enero y marzo se organizan versiones más pequeñas de este evento en otros puntos de las islas, con la ventaja de que, debido a su ubicación cercana al Círculo Polar Ártico, también hay posibilidades de ver auroras boreales.

👀🌎📄 (Lea también: “Viaje a lo Desconocido”: visite un destino oculto y descubra la riqueza de Colombia)

Observación de estrellas en el desierto de Atacama, Chile

El desierto de Atacama, en Chile, es uno de los lugares más privilegiados del mundo para la astronomía. Con 300 noches despejadas al año y sin contaminación lumínica, ofrece un cielo nocturno espectacular, lo que ha llevado a la instalación de telescopios de vanguardia como el ALMA (Atacama Large Millimeter Array).

En San Pedro de Atacama, los visitantes pueden unirse a tours de observación con telescopios de alta potencia, aprender sobre las constelaciones del hemisferio sur y disfrutar de sesiones de astrofotografía. También existen experiencias de arqueoastronomía, donde comunidades indígenas explican su conexión ancestral con las estrellas.

Los precios de los tours varían entre $25 y $80 USD, dependiendo del nivel de acceso a los telescopios. Se recomienda visitar Atacama en los días previos o posteriores a la luna nueva para disfrutar de cielos más oscuros. San Pedro de Atacama cuenta con opciones de hospedaje para todos los presupuestos, desde hostales de $30 USD por noche hasta hoteles boutique de lujo con tarifas superiores a los $500 USD.

Safaris nocturnos en Zambia: el reino de los depredadores

África es sinónimo de safaris, pero explorarlos de noche es una experiencia completamente distinta. Zambia es uno de los mejores destinos para este tipo de aventura, con parques nacionales como South Luangwa, Kafue y Lower Zambezi ofreciendo safaris nocturnos donde es posible ver leones, leopardos y hienas en plena acción.

A diferencia de los safaris diurnos, los nocturnos dependen más del oído que de la vista: los rugidos de los leones y las carcajadas de las hienas crean un ambiente sobrecogedor. Además, se pueden observar especies que rara vez aparecen durante el día, como los galagos (conocidos como “bebés de los matorrales”) o los búhos africanos.

Los precios de los safaris varían según la temporada y el nivel de lujo, con opciones que van desde $150 USD por persona en lodges económicos hasta experiencias de lujo que pueden superar los $1,000 USD por noche, incluyendo alojamiento y comidas. La mejor época para un safari en Zambia es la estación seca (de mayo a octubre), cuando la fauna se congrega alrededor de los ríos y es más fácil de avistar.

Mercados nocturnos en Taiwán: una fiesta para el paladar

Taiwán es famoso por sus mercados nocturnos, que combinan gastronomía, cultura y entretenimiento en un solo lugar. Con más de 100 mercados en todo el país, algunos de los más conocidos incluyen Shilin y Raohe en Taipéi, Fengjia en Taichung y Liuhe en Kaohsiung. Los visitantes pueden probar una variedad de “xiaochi” (aperitivos), como el stinky tofu (tofu fermentado), el pollo frito taiwanés, los dumplings y el famoso bubble tea. Además de la comida, estos mercados ofrecen juegos, tiendas de ropa y accesorios, e incluso espectáculos callejeros.

Los precios en los mercados nocturnos son accesibles, con platillos que van desde $1 a $5 USD. Un recorrido gastronómico completo puede costar alrededor de $10 a $20 USD por persona. Estos mercados suelen abrir desde el anochecer hasta altas horas de la madrugada, por lo que son una opción para quienes buscan una experiencia después del atardecer.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.