La Nueva York de Spider-Man: el mejor momento para viajar y recorrer sus escenarios

Midtown Manhattan reúne algunos de los lugares más emblemáticos de Nueva York, como Times Square. Foto: Getty Images/iStockphoto - Cortesía KAYAK

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Mucho antes de convertirse en uno de los superhéroes más famosos del mundo, Peter Parker era un joven del barrio de Queens. Esa conexión con Nueva York ha convertido a la ciudad en un personaje más dentro del universo de Spider-Man, con calles, puentes y rascacielos que han servido de escenario para algunas de sus escenas más memorables.

Pensando en el estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, KAYAK elaboró un análisis sobre el mejor momento para viajar a la Gran Manzana durante lo que resta de 2026. El estudio tuvo en cuenta variables como el precio de los vuelos, las tarifas hoteleras y las condiciones climáticas para identificar las fechas más convenientes para quienes deseen conocer la ciudad inspirados por el universo del superhéroe.

Según la plataforma, septiembre ofrece las mejores oportunidades de ahorro para los viajeros que salgan desde Bogotá. Durante ese mes, la semana comprendida entre el 23 y el 29 de septiembre registra un precio promedio de COP 1.339.012 por un tiquete aéreo de ida y vuelta en clase económica para una estadía de siete días, por debajo del promedio mensual de COP 1.446.431.

“Spider-Man es, quizás, el superhéroe más neoyorquino que existe: pelea el crimen entre calles, puentes y edificios que cualquier viajero puede recorrer. A través de este análisis queremos ayudar a los viajeros a descubrir el Nueva York que millones vieron en pantalla en el momento del año que más le convenga a su bolsillo”, señaló Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de KAYAK.

Además del ahorro, septiembre presenta condiciones climáticas favorables para recorrer la ciudad a pie. La temperatura promedio ronda los 21 °C, un ambiente más templado que el calor del verano y antes de la llegada del frío característico de finales de año, cuando también aumentan las tarifas aéreas.

Para quienes planean viajar en ese mes, el precio promedio de un hotel de tres estrellas para dos personas es de COP 1.167.636 por noche entre semana y de COP 1.365.494 durante los fines de semana.

Un recorrido por el universo de Spider-Man

El análisis también propone un itinerario por algunos de los lugares más representativos de la saga. El recorrido comienza en Forest Hills, en Queens, el barrio donde creció Peter Parker y que inspiró la idea del “amigable vecino Spider-Man”.

Otros sitios recomendados son el Staten Island Ferry, escenario de una de las escenas de acción más recordadas del personaje; Greenwich Village, donde se ubica el Sanctum Sanctorum de Doctor Strange; Liberty Island, escenario del encuentro de los tres Spider-Man, y Midtown Manhattan, cuyo perfil urbano ha acompañado durante décadas las aventuras del superhéroe y de los Avengers.

Para quienes buscan salir de los recorridos tradicionales, KAYAK también sugiere visitar el puente Alexander Hamilton, asociado a la aparición de los villanos del multiverso, y aprovechar la cercanía para conocer el Jardín Botánico de Nueva York, en el Bronx.

Las semanas más económicas para viajar

De acuerdo con el análisis, estas son las semanas con los precios promedio más bajos para viajar desde Bogotá a Nueva York en lo que queda del año:

Mes Semana recomendada Precio promedio ida y vuelta Agosto 26 de agosto al 1 de septiembre COP 1.615.287 Septiembre 23 al 29 de septiembre COP 1.339.012 Octubre 15 al 21 de octubre COP 1.442.623 Noviembre 3 al 9 de noviembre COP 1.506.394 Diciembre 2 al 8 de diciembre COP 1.881.781

Para quienes prefieran viajar durante el último trimestre del año, octubre también representa una alternativa para encontrar tarifas por debajo del promedio mensual, con precios cercanos a los COP 1.442.623 durante la semana del 15 al 21 de octubre.

Los datos se basan en el análisis de tarifas aéreas de ida y vuelta en clase económica para viajes de siete días entre Bogotá y Nueva York, con salidas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026. Los precios son estimaciones construidas a partir de tarifas actuales e históricas y pueden variar según la disponibilidad y el momento de la compra.

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