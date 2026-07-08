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Nuevo festivo este lunes 13 de julio: ¿por qué y qué puede hacer en Chiquinquirá?

Con el estreno del nuevo festivo nacional, miles de viajeros tendrán la oportunidad de visitar uno de los destinos religiosos más importantes del país y descubrir una oferta turística que hoy va más allá de la fe.

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
08 de julio de 2026 - 06:00 p. m.
Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Ubicada en Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Ubicada en Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Foto: @docfon

El próximo 13 de julio, los colombianos estrenarán un nuevo puente festivo que va mucho más allá de un día adicional de descanso. Detrás de esta fecha hay más de cuatro siglos de historia que han convertido a Chiquinquirá, un municipio clave de Boyacá, en uno de los principales destinos de peregrinación mariana de Colombia, un lugar donde la fe, el patrimonio arquitectónico y las tradiciones se entrelazan para contar la historia de uno de los símbolos religiosos más importantes del país: La Virgen de Chiquinquirá.

La creación de este festivo...

Leidy Barbosa Ramírez

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

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