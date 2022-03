Nuevos viajeros transforman la venta al por menor en aeropuertos

Los aeropuertos se enfrentan a un cambio hacia viajeros más jóvenes y menos ricos. Foto: Getty Images

La pandemia no ha sido la única que ha revolucionado las tendencias del sector turístico, aunque sí ha influido notablemente en las condiciones de viaje y las nuevas formas de transportarse y conocer nuevos destinos.

Los minoristas que desarrollan su negocio en los aeropuertos, por ejemplo, están enfrentando quizás una de las transformaciones disruptivas más destacadas desde el inicio de la industria, derivada principalmente del cambio demográfico y cultural de los nuevos viajeros.

De acuerdo con un reciente estudio de la consultora de negocios Bain & Company, en 2025 los viajeros menores de 45 años y con ingresos medios representarán más del 50 % del total de pasajeros en todo el mundo, mientras que los viajes corporativos y los viajeros de lujo disminuirán en más del 5 %, panorama que promete transformar el mercado minorista en los aeropuertos de todo mundo.

Para la consultora, la dominancia en el mercado de este nuevo perfil de viajeros, sin duda, abre una oportunidad para que las transformaciones digitales, que ya cambiaron el retail tradicional, tengan un impacto en este nicho de mercado, allanando el camino para el crecimiento de ventas omnicanal y la apertura de nuevos modelos de negocio. De hecho, de acuerdo con las cifras del estudio, se espera que el porcentaje de ventas minoristas en los aeropuertos influenciado directamente por los sitios en línea llegue al 30 % para 2025, frente a los bajos dígitos actuales.

“Se trata de un cambio dramático, pues quienes hoy dominan el negocio deberán repensar no solo la forma en que venden sus productos, sino también lo que venden. Los aeropuertos del futuro, que atenderán a consumidores más jóvenes con conocimientos digitales y con otros perfiles de consumo y patrones de interés, deberán entender estos cambios y adaptarse. Esto será clave para quienes deseen salir victoriosos”, dice Diego Santamaría, socio de Bain & Company en Colombia.

Por lo tanto, la llegada de nuevos viajeros cambiará el paisaje comercial de los aeropuertos, abriendo espacio a servicios como clases cortas de fitness o yoga, talleres con cursos de cocina internacional, salas para escuchar música con calidad de sala de conciertos, así como la venta de productos online que pueden ser entregados en múltiples aeropuertos internacionales.

“Hay algo que es claro hoy y es que la mayoría de los minoristas de viaje se encuentran en las primeras etapas de desarrollo de una oferta omnicanal y muy pocos de ellos han comenzado a repensar su estrategia de producto. Es posible que las empresas que no se adapten rápidamente a estos cambios disruptivos no sobrevivan; una lección dolorosa que muchos minoristas que no son de viajes han aprendido en las últimas dos décadas”, agrega Diego Santamaría.

Ante este panorama, minoristas de viajes y líderes del entorno digital ya están explorando uniones que les permitan reinventar el horizonte de ventas y experiencias en los aeropuertos.

Para Bain & Company, entre las alianzas más significativas mencionan el trabajo realizado entre Alibaba, plataforma de comercio B2B virtual, y la minorista de viajes Dufry; o el de la empresa china de comercio electrónico JD.com con el grupo de empresas francés Lagardère, las cuales tienen el objetivo de acelerar el desarrollo de modelos comerciales omnicanal y experiencias de clientes vinculadas a las marcas.

