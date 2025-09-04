Nuquí: un paraíso que va más allá del avistamiento de ballenas

Ruta en canoa
Foto: Leidy Barbosa
El avión aterriza suavemente en el Aeropuerto Reyes Murillo, y de inmediato el calor húmedo anuncia la llegada a Nuquí. Al descender, la vista se llena de verde: la selva se extiende en todas direcciones hasta encontrarse con el mar que brilla a pocos kilómetros, parece que uno viera en vivo un paraíso mismo. La sensación que sentirá es clara: se trata de un lugar apartado, donde el ritmo de la ciudad queda atrás y la naturaleza marca cada instante.
No es casualidad que, reconociendo esta riqueza natural y las experiencias que...
Por Leidy Barbosa
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com
