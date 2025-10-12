Logo El Espectador
Octubre en el Teatro Colsubsidio: festivales, conciertos y arte iberoamericano

Presenta una agenda internacional con teatro, guitarra clásica y música de autor que reúne a destacados artistas de Europa y América Latina.

12 de octubre de 2025 - 03:56 p. m.
Foto: Cortesía Colsubsidio
El Teatro Colsubsidio presenta en octubre una programación internacional que reúne artes escénicas, música, cultura popular y propuestas contemporáneas. La agenda del mes incluye festivales de gran relevancia y encuentros con destacados artistas iberoamericanos.

Del 15 al 19 de octubre, el Festival Internacional de Guitarra reunirá a grandes maestros de la guitarra clásica de Europa y América Latina junto a jóvenes talentos de la región.

La programación incluye:

  • Marco Tamayo (Cuba/Austria) y Raúl Fernando Madrid (Colombia), el 15 de octubre.
  • Zoran Dukić (Croacia) y César Quevedo (Colombia), el 16 de octubre.
  • Berta Rojas (Paraguay) y Daniel Saboya (Colombia), el 17 de octubre.
  • Judicaël Perroy (Francia) y Roberto Martínez Torres (Colombia), el 18 de octubre.
  • Jóvenes Guitarristas de Latinoamérica, el 19 de octubre a las 11:00 a.m., con Sara Saboya, María Paz Cubells (Paraguay) y la Camerata de Guitarras de Colombia, bajo la dirección del maestro Nelson Gómez. Este evento contará con entrada libre.

La programación musical continúa con el ciclo Música en Escena:

  • Milonga al Teatro, el 23 de octubre, una milonga abierta al público con Alma de Tango (entrada libre).
  • Chabuco, el 24 de octubre, presentando su nuevo proyecto donde el tango se entrelaza con las raíces latinoamericanas.
  • La Sinfonía de los Bichos Raros, el 25 de octubre, un espectáculo familiar de Puerto Candelaria que transforma a los “bichos mal amados” en personajes mágicos.

El mes cerrará con el Festival Autores Materiales, los días 30 y 31 de octubre.

  • El 30, Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral unirán sus voces en un álbum a dúo que celebra la emoción y la honestidad artística.
  • El 31, La Muchacha y El Propio Junte compartirán escenario con Ignacio María Gómez (Argentina), en un espectáculo que combina poesía, espiritualidad sonora y música de raíz latinoamericana.

Las entradas para todos los eventos están disponibles en www.teatrocolsubsidio.com. Algunos espectáculos, como Milonga al Teatro y Jóvenes Guitarristas, contarán con entrada libre. Toda la programación se llevará a cabo en el Teatro Colsubsidio, en la ciudad de Bogotá.

