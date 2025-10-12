Octubre en el Teatro Colsubsidio: festivales, conciertos y arte iberoamericano

Berta Rojas. Foto: Cortesía Colsubsidio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Teatro Colsubsidio presenta en octubre una programación internacional que reúne artes escénicas, música, cultura popular y propuestas contemporáneas. La agenda del mes incluye festivales de gran relevancia y encuentros con destacados artistas iberoamericanos.

Del 15 al 19 de octubre, el Festival Internacional de Guitarra reunirá a grandes maestros de la guitarra clásica de Europa y América Latina junto a jóvenes talentos de la región.

La programación incluye:

Marco Tamayo (Cuba/Austria) y Raúl Fernando Madrid (Colombia), el 15 de octubre.

Zoran Dukić (Croacia) y César Quevedo (Colombia), el 16 de octubre.

Berta Rojas (Paraguay) y Daniel Saboya (Colombia), el 17 de octubre.

Judicaël Perroy (Francia) y Roberto Martínez Torres (Colombia), el 18 de octubre.

Jóvenes Guitarristas de Latinoamérica, el 19 de octubre a las 11:00 a.m., con Sara Saboya, María Paz Cubells (Paraguay) y la Camerata de Guitarras de Colombia, bajo la dirección del maestro Nelson Gómez. Este evento contará con entrada libre.

La programación musical continúa con el ciclo Música en Escena:

Milonga al Teatro , el 23 de octubre, una milonga abierta al público con Alma de Tango (entrada libre).

Chabuco , el 24 de octubre, presentando su nuevo proyecto donde el tango se entrelaza con las raíces latinoamericanas.

La Sinfonía de los Bichos Raros, el 25 de octubre, un espectáculo familiar de Puerto Candelaria que transforma a los “bichos mal amados” en personajes mágicos.

El mes cerrará con el Festival Autores Materiales, los días 30 y 31 de octubre.

El 30, Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral unirán sus voces en un álbum a dúo que celebra la emoción y la honestidad artística.

El 31, La Muchacha y El Propio Junte compartirán escenario con Ignacio María Gómez (Argentina), en un espectáculo que combina poesía, espiritualidad sonora y música de raíz latinoamericana.

Las entradas para todos los eventos están disponibles en www.teatrocolsubsidio.com. Algunos espectáculos, como Milonga al Teatro y Jóvenes Guitarristas, contarán con entrada libre. Toda la programación se llevará a cabo en el Teatro Colsubsidio, en la ciudad de Bogotá.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.