Ojos del Salado: guía para visitar el volcán más alto del mundo

El volcán se ubica en la Región de Atacama, sobre la frontera entre Chile y Argentina Foto: Andrés Montes Alba

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el extremo norte de Chile, donde el Desierto de Atacama alcanza algunas de las mayores altitudes del planeta, se levanta una montaña que concentra varios récords geográficos. Con 6.893 metros sobre el nivel del mar, el Ojos del Salado es la cumbre más alta de Chile, el volcán activo más alto del mundo y uno de los grandes referentes del montañismo internacional.

Se trata de un territorio donde el desierto y la cordillera conviven en condiciones extremas, dando forma a un paisaje de enorme interés geológico, natural y turístico.

Sin embargo, no hace falta ser un escalador para descubrir este lugar. Mientras que alcanzar la cima exige experiencia, preparación física y una logística especializada, buena parte de su entorno puede recorrerse mediante rutas de senderismo y excursiones que permiten conocer paisajes únicos: salares, lagunas altoandinas, campos volcánicos, glaciares de altura y extensas planicies desérticas.

Si está pensando en visitar el Ojos del Salado, esta guía reúne varios puntos clave que conviene saber antes de emprender el viaje.

¿Dónde está el Ojos del Salado?

El volcán se ubica en la Región de Atacama, sobre la frontera entre Chile y Argentina, dentro de uno de los sectores más remotos de la cordillera de los Andes. Su acceso principal se realiza desde la ciudad de Copiapó, considerada el punto de partida para expediciones y recorridos turísticos hacia la alta cordillera.

El entorno forma parte del paisaje del Desierto de Atacama, caracterizado por su aridez extrema, grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche y una sucesión de salares, quebradas, montañas y lagunas que convierten el trayecto en una experiencia tan atractiva como el destino.

¿Por qué es un lugar tan importante?

El Ojos del Salado destaca por varias razones.

Es el volcán activo más alto del planeta y la montaña más alta de Chile. Además, integra el grupo de cumbres americanas que superan los 6.000 metros de altitud, conocido por los montañistas como parte del “Techo de América”.

Aunque se considera un volcán activo debido a la presencia de fumarolas cercanas a la cumbre, no existen registros de erupciones en tiempos históricos. Diversos especialistas atribuyen esta ausencia de registros, en parte, al aislamiento que tuvo durante siglos esta zona de la cordillera.

Más allá de sus cifras, el volcán representa uno de los paisajes más singulares del norte chileno. La combinación entre relieve volcánico, desierto de altura y ecosistemas altoandinos crea un escenario difícil de encontrar en otras partes del mundo.

¿Es posible visitarlo sin subir a la cumbre?

Sí. De hecho, es la alternativa más recomendable para la mayoría de los viajeros.

Los alrededores del Ojos del Salado cuentan con rutas de menor dificultad que permiten apreciar el paisaje sin necesidad de realizar ascensiones de alta montaña. Durante estas excursiones es posible recorrer senderos, observar lagunas de altura, contemplar formaciones volcánicas y conocer la flora y fauna adaptadas a uno de los ambientes más extremos del planeta.

Quienes buscan una experiencia de naturaleza y senderismo encontrarán aquí un destino de enorme valor paisajístico, sin tener que afrontar las exigencias físicas que implica intentar alcanzar los 6.893 metros.

¿Cómo llegar al Ojos del Salado?

El punto de acceso más habitual es Copiapó.

Desde otras ciudades de Chile existen vuelos hacia el Aeropuerto Desierto de Atacama, además de conexiones terrestres mediante la Ruta 5 Norte.

Desde Copiapó comienza el recorrido hacia la cordillera por la Ruta Internacional CH-31 en dirección a Laguna Verde. En el trayecto se toma el desvío por la Quebrada Barrancas Blancas, continuando posteriormente hacia el sector del volcán.

La mayor parte del camino corresponde a rutas de alta montaña, por lo que normalmente se realiza en vehículos 4x4 preparados para este tipo de terreno.

Debido al aislamiento del lugar y a las condiciones geográficas, es recomendable contratar operadores especializados que incluyen transporte, alojamiento, alimentación y medidas de seguridad.

¿Cuál es la mejor época para visitarlo?

La temporada más favorable se concentra entre enero y marzo, cuando las condiciones meteorológicas suelen ser más estables para las actividades de montaña.

Las expediciones de ascenso también suelen desarrollarse entre octubre y marzo, aunque siempre dependen de las condiciones climáticas y del estado de la montaña.

Incluso durante el verano austral, el clima puede cambiar rápidamente, por lo que conviene planificar con flexibilidad.

¿Cómo es el clima?

El Ojos del Salado tiene un clima desértico de altura.

Las temperaturas muestran una marcada diferencia entre el día y la noche. Mientras durante las horas de sol pueden registrarse temperaturas relativamente agradables, al caer la tarde los valores descienden con rapidez y pueden alcanzar los -15 °C.

El viento, la radiación solar y la baja humedad incrementan la sensación de exposición, incluso en jornadas despejadas.

Por ello es indispensable utilizar vestimenta por capas, protección solar de alta cobertura, lentes con filtro UV y mantenerse correctamente hidratado durante toda la jornada.

¿Qué actividades se pueden realizar?

El entorno del volcán permite desarrollar diversas actividades al aire libre.

Senderismo.

Trekking de alta montaña.

Montañismo.

Escalada.

Mountain bike en sectores habilitados.

Fotografía de paisaje.

Observación de fauna altoandina.

Cada actividad requiere distintos niveles de preparación, por lo que conviene elegir recorridos acordes con la experiencia de cada visitante.

¿Cómo es el ascenso a la cumbre?

Aunque suele describirse como una montaña técnicamente accesible para montañistas experimentados, el Ojos del Salado no debe subestimarse.

El principal desafío no radica únicamente en la dificultad técnica, sino en la altitud extrema.

La ruta de ascenso dispone de dos refugios instalados aproximadamente a 5.100 y 5.750 metros sobre el nivel del mar, utilizados para facilitar la aclimatación antes del intento final.

Durante gran parte del recorrido el terreno corresponde a caminatas de alta montaña. Sin embargo, el tramo final exige superar un sector rocoso donde el uso de casco, cuerdas y equipo técnico resulta indispensable.

La combinación entre altura, bajas temperaturas, viento y escasez de oxígeno convierte esta expedición en un desafío reservado para personas con experiencia previa en montañas de gran altitud.

¿Qué precauciones hay que tener?

La planificación es fundamental.

Antes de viajar conviene considerar los siguientes aspectos:

Aclimatarse progresivamente para reducir el riesgo de mal de altura.

No subestimar los efectos de la altitud, incluso si el recorrido parece sencillo.

Llevar suficiente agua, ya que la deshidratación aumenta con rapidez en ambientes secos.

Utilizar ropa para temperaturas bajo cero.

Contar con protección solar, sombrero y lentes especializados.

Informar el itinerario cuando se realicen recorridos de montaña.

Revisar el pronóstico meteorológico antes de iniciar cualquier excursión.

Evitar recorrer sectores aislados sin experiencia o sin compañía.

Quienes planean intentar la cumbre deben hacerlo mediante expediciones organizadas y con guías especializados, además de cumplir con los requisitos e informar previamente el ingreso a las autoridades correspondientes.

Qué ver en los alrededores

Visitar el Ojos del Salado también permite descubrir otros atractivos de la cordillera de Atacama.

Entre ellos se destacan:

Laguna Verde.

Parque Nacional Nevado Tres Cruces.

Salar de Maricunga.

Laguna Santa Rosa.

Camino del Inca.

Cascada del río Lamas.

El Salvador.

Copiapó.

Estos lugares pueden incorporarse en un mismo itinerario, combinando senderismo, observación de fauna, fotografía y recorridos por algunos de los paisajes más representativos del altiplano chileno.