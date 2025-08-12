Ollantaytambo brilla como destino clave de turismo sostenible en los Andes

Ollantaytambo se encuentra a unos 90 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco, antiguo capital del imperio inca. Foto: Pixabay

A solo 90 kilómetros de Cusco, en pleno corazón del Valle Sagrado de los Incas, Ollantaytambo se reafirma como uno de los destinos más auténticos y valiosos del Perú. Este pueblo inca viviente, con sus callejuelas empedradas y su imponente legado arqueológico, acaba de recibir la más alta distinción turística del país en colaboración con ONU Turismo: la llamada ‘Jerarquía 4’.

El reconocimiento no solo destaca su valor patrimonial, sino que lo posiciona como un modelo de turismo sostenible, tras una evaluación internacional que consideró aspectos como conservación, infraestructura, autenticidad, y experiencia del visitante. Ollantaytambo fue además uno de los primeros pueblos reconocidos como Best Tourism Village por ONU Turismo en 2021.

Este galardón refuerza el papel del pueblo como puerta de entrada al Machu Picchu y ejemplo de desarrollo turístico que respeta la identidad local.

¿Qué hacer en Ollantaytambo?

1. Visitar el Parque Arqueológico: Su atracción estrella es la antigua fortaleza inca, con espectaculares andenes, templos inacabados y vistas panorámicas del valle. El recorrido por el Templo del Sol, la Real Casa del Sol, y el Recinto de las Diez Hornacinas permite asomarse al esplendor arquitectónico del incanato.

2. Recorrer el pueblo inca viviente: Ollantaytambo es único: su trazado urbano inca sigue intacto y está habitado. Pasear por sus calles es entrar a un museo al aire libre donde la vida moderna y las tradiciones ancestrales conviven en armonía.

3. Explorar fuentes ceremoniales y plazas con historia: La Plaza Mañay Raqay —o Plaza de las Peticiones— y el Baño de la Ñust’a, una refinada fuente ceremonial, son parte del recorrido imprescindible para comprender la cosmovisión andina.

4. Descubrir fortalezas y andenes fuera del circuito clásico: Para los más aventureros, los Fuertes de Choqana y los andenes agrícolas que rodean el pueblo ofrecen senderos menos transitados pero igual de impresionantes.

Cómo llegar

Desde Cusco puedes llegar en taxi (1h30), en vans turísticas (3h) o en tren desde Aguas Calientes si vienes desde Machu Picchu. Ollantaytambo es también la estación ferroviaria más usada por quienes se dirigen a la maravilla mundial.

