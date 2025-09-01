OxoLiving: nueva propuesta que une vivienda flexible y hospitalidad en Colombia

OxoLiving combina lo mejor de estos cuatro mundos en un ecosistema integral de vivienda y hospitalidad. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

OxoHotel anunció el lanzamiento de OxoLiving, una nueva unidad de negocio que busca transformar el mercado inmobiliario y de hospitalidad en el país. La noticia se dio durante los encuentros Multifamily & BTR GRI Latin America 2025 y Colombia GRI Real Estate 2025, realizados en el Hotel Residence Inn by Marriott Bogotá.

Inspirada en tendencias globales, OxoLiving combina en un solo modelo conceptos como coliving, multifamily, branded residences y short-term rentals, con el objetivo de responder a una creciente demanda de opciones habitacionales más flexibles, conectadas y con el respaldo de hospitalidad profesional.

“OxoLiving representa una nueva forma de habitar: conectada, flexible y con hospitalidad profesional. No solo transformamos la manera de alojarse, sino también la de vivir. UDARA POLO, nuestro primer proyecto en Bogotá, ya materializa esta visión con un coliving que combina diseño, comunidad y servicios integrados”, afirmó Juan Pablo Lineros, vicepresidente de Desarrollo de OxoHotel.

Un ecosistema integral para diferentes estilos de vida

La propuesta contempla proyectos inmobiliarios para renta que incluyen servicios al estilo hotelero, diseñados tanto para estadías prolongadas como para cortas.

Largas estadías:

Senior Living : vivienda adaptada para adultos mayores, con hospitalidad profesional.

Coliving : espacios que mezclan áreas privadas con zonas sociales y servicios integrados, pensados para jóvenes profesionales y nómadas digitales.

Multifamily: edificios residenciales bajo una operación profesional centralizada, que priorizan la estabilidad en la renta.

Estadías de corta duración:

Short-term rentals : unidades disponibles por días o semanas, con alta rotación y flexibilidad.

Branded residences: viviendas respaldadas por marcas hoteleras internacionales, con servicios premium y alto valor de inversión.

Con esta estrategia, OxoLiving busca consolidar un modelo multimarca, multisegmento y multigeneracional, que va desde la flexibilidad de una estadía por días hasta la estabilidad de proyectos a gran escala.

Expansión y visión a largo plazo

El plan estratégico de la compañía contempla duplicar en cinco años el número de propiedades bajo operación, además de incursionar en mercados internacionales, marcando un hito en la expansión regional de OxoHotel.

Asimismo, la firma trabaja en el desarrollo de “ciudades verticales”, espacios que integran alojamiento, gastronomía, entretenimiento y bienestar, con un enfoque sostenible y alineado con las nuevas dinámicas urbanas.

“Estamos construyendo el futuro de la hospitalidad, con proyectos que no solo transformarán la experiencia de los huéspedes, sino que también aportarán al desarrollo urbano y turístico de las regiones en las que estamos presentes”, agregó Lineros.

Con OxoLiving, OxoHotel busca posicionarse como un actor clave en la convergencia entre vivienda y hospitalidad, apostando por modelos innovadores que marcan el rumbo del real estate en Colombia y América Latina.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.