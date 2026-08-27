Panamá estrena nueva Marca País para proyectar su identidad y fortalezas al mundo

Panamá presentó oficialmente su nueva Marca País, inspirada en la conexión y diversidad que caracterizan al territorio. Foto: PROMTUR Panamá

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Panamá presentó oficialmente su nueva Marca País, una identidad que busca reunir bajo una misma visión los principales atributos que distinguen al destino y fortalecer su posicionamiento internacional.

Bajo el concepto “Anfitrión del Mundo”, la propuesta pone en valor elementos como el Canal de Panamá, su ubicación estratégica, la diversidad cultural, la conectividad, el liderazgo logístico, la biodiversidad y la vocación de servicio de sus habitantes.

La nueva Marca País articula cinco dimensiones consideradas estratégicas para el desarrollo y la proyección internacional de Panamá: inversión, exportaciones, turismo, logística y sostenibilidad. De esta manera, se plantea una identidad común para comunicar las fortalezas del país y proyectar una imagen coherente ante viajeros, inversionistas, empresas y mercados internacionales.

El concepto se sustenta en la idea de que Panamá es un punto de encuentro en el que convergen personas, culturas y oportunidades. Su propósito se resume en la premisa “recibir con generosidad, potenciar prosperidad”, acompañada por cuatro atributos que definen la nueva identidad: generosidad, conexión, diversidad y confianza.

Un logo inspirado en la conexión

La identidad visual incorpora elementos relacionados con la posición geográfica y el carácter de Panamá como punto de conexión entre diferentes regiones del mundo. Las líneas del nuevo logotipo evocan caminos que se encuentran y una disposición abierta hacia el exterior.

El azul hace referencia a los océanos que rodean al país y a su papel como punto de encuentro global, mientras que el rojo representa la energía y el espíritu de los panameños. A su vez, las curvas de las dos letras “A” aluden al océano Pacífico y al Atlántico, con Panamá como elemento de unión entre ambos.

La construcción de esta nueva identidad fue precedida por más de un año de investigación, estudios de percepción y consultas con representantes del sector público, privado y de la sociedad, tanto dentro como fuera del país.

Una Marca País con participación de diferentes sectores

La propuesta también plantea que la construcción de la reputación internacional de Panamá sea una responsabilidad compartida. En este sentido, se espera que los ciudadanos contribuyan a proyectar una imagen positiva del país, mientras que las empresas y sectores productivos impulsen su crecimiento y competitividad.

Las instituciones públicas, por su parte, tendrán el reto de garantizar la continuidad de la Marca País más allá de los cambios de administración y consolidarla como un activo estratégico para Panamá.

Como parte de este proceso, también se trabaja en una estructura de gobernanza destinada a administrar, proteger y desarrollar la nueva identidad. Entre los mecanismos contemplados se encuentran lineamientos para su uso, sistemas de licenciamiento y un programa de embajadores.

Con “Anfitrión del Mundo”, Panamá busca consolidar en una sola identidad las condiciones que históricamente le han permitido conectar mercados, culturas y personas, y proyectarse internacionalmente como un país abierto a recibir, conectar y generar oportunidades.

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