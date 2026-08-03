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¿Para qué sirve el pequeño agujero de las ventanas del avión y por qué son importantes?

¿Alguna vez se ha preguntado para qué sirve el diminuto agujero de la ventanilla del avión? Lejos de ser un defecto, es una pieza fundamental para la seguridad del vuelo y el correcto funcionamiento de la cabina.

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
03 de agosto de 2026 - 09:00 p. m.
El pequeño agujero de las ventanillas de los aviones tiene una función mucho más importante de lo que parece.
El pequeño agujero de las ventanillas de los aviones tiene una función mucho más importante de lo que parece.
Foto: Pexels
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Si alguna vez ha viajado en avión, es probable que haya pasado varios minutos mirando por la ventana mientras el paisaje se transforma bajo sus pies. Pero entre la imagen de nubes, montañas y ciudades que uno ve desde las alturas, hay un pequeño detalle que suele despertar la curiosidad de muchos pasajeros cuando están contemplando la escena: un diminuto agujero en la ventanilla.

Aunque podría parecer un defecto de fabricación, en realidad cumple una función esencial para la seguridad del vuelo. ¿Por qué está ahí y qué papel desempeña durante el viaje? Le contamos.

¿Por qué existe este agujero?

Aunque muchas personas creen que se trata de un simple detalle de fabricación, el pequeño orificio ubicado en la parte inferior de las ventanillas de los aviones cumple una función esencial para la seguridad del vuelo. Conocido como agujero de respiración, agujero de sangrado o válvula de alivio de presión, este elemento ayuda a regular la presión del aire entre las distintas capas de la ventana.

¿Pero por qué es necesario? Durante un vuelo comercial, un avión suele alcanzar altitudes de entre 10 y 11 kilómetros, donde la presión atmosférica es mucho menor que en la superficie. Para que los pasajeros puedan respirar con normalidad, la cabina permanece presurizada, lo que genera una importante diferencia de presión entre el interior de la aeronave y el exterior.

Pero primero hay que conocer cómo están construidas las ventanillas. A diferencia de lo que muchos creen, no están hechas de vidrio convencional, sino de tres o cuatro capas de acrílico o plexiglás, un material ligero y muy resistente capaz de soportar las exigentes condiciones del vuelo.

El pequeño orificio se encuentra únicamente en el panel intermedio, por lo que no comunica directamente con el exterior del avión. Su función es permitir que la presión del aire se iguale entre las capas de la ventanilla, de modo que el panel exterior soporte la mayor parte de la fuerza generada por la diferencia de presión y se reduzca la tensión sobre las demás capas.

De acuerdo con ANTA Aviación, escuela de formación de pilotos en México, este diseño disminuye el riesgo de que las ventanillas se agrieten o sufran daños durante el vuelo. Incluso si el panel exterior llegara a presentar una fisura, las capas internas y el orificio ayudan a mantener la integridad de la ventana y la presurización de la cabina.

Pero esa no es su única función. El orificio también permite que la humedad atrapada entre los paneles se evapore, evitando que se forme condensación o escarcha. Gracias a ello, los pasajeros pueden disfrutar de una vista despejada durante todo el trayecto, además de contar con un sistema que contribuye a la seguridad de la aeronave.

En otras palabras, ese pequeño agujero, que suele pasar desapercibido, es una pieza clave del diseño de las aeronaves. Gracias a él, las ventanillas soportan mejor los cambios de presión, reducen el riesgo de daños estructurales y permanecen libres de condensación, contribuyendo tanto a la seguridad como a la comodidad de los pasajeros.

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Leidy Barbosa Ramírez

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

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