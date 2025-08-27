París amplía fechas para nadar en el Sena: un verano que se extiende

El punto de Bras-Marie sí será cerrado en las fechas previstas. Foto: AFP - DIMITAR DILKOFF

Desde el 5 de julio, bañarse en el río Sena dejó de ser una fantasía para turistas y parisinos: tras más de un siglo de prohibición por la mala calidad del agua, la capital francesa habilitó tres zonas seguras de baño —Bercy, Bras de Grenelle y Bras-Marie—, como parte del legado ecológico que dejaron los Juegos Olímpicos de París 2024.

A la fecha, cerca de 100.000 personas han disfrutado del baño en estas aguas icónicas, lo que ha motivado a la alcaldía a extender la temporada en dos de los tres puntos habilitados:

Bras de Grenelle, a pocos pasos de la Torre Eiffel, estará abierto hasta el 7 de septiembre.

Bercy, ubicado cerca de la Biblioteca François-Mitterrand, prolonga su actividad hasta el 14 de septiembre, y abrirá nuevamente el fin de semana del 20 y 21 de septiembre.

El tercer sitio, Bras-Marie, cerrará como estaba previsto el 31 de agosto.

“Una excelente noticia para quienes han hecho del baño su cita del verano”, celebró la alcaldesa Anne Hidalgo, quien anunció la decisión a través de sus redes sociales.

Para tranquilidad de los bañistas, se implementó un riguroso sistema de control de calidad del agua con análisis bacteriológicos diarios. Los puntos se cierran temporalmente si se detecta algún riesgo, como ocurrió en Grenelle al identificarse una mancha de hidrocarburos. Aun así, las autoridades sanitarias confirmaron que no se han reportado incidentes infecciosos graves durante toda la temporada.

Cada zona está equipada con duchas, taquillas, baños, vestuarios y socorristas, además de un sistema de banderas de colores para indicar si el baño es seguro (verde) o está prohibido (rojo). Además, todos los nadadores deben usar aros salvavidas amarillos, visibles y funcionales para prevenir accidentes.

¿Cuál sitio elegir para nadar en el Sena?

Grenelle, junto a la Torre Eiffel, es el más popular entre familias. Cuenta con una piscina poco profunda para niños mayores de 3 años, y una zona más profunda donde se requiere tener mínimo 14 años para ingresar.

Bercy, el más grande de los tres, tiene capacidad para 700 personas y permanece abierto todos los días entre las 11:00 a. m. y las 9:00 p. m. Se permite la entrada a niños desde los 10 años que sepan nadar.

Bras-Marie, en el corazón histórico de París, opera en un horario más restringido (de lunes a sábado hasta las 11:30 a. m.) por el tráfico fluvial. No dispone de vestuarios, pero sí baños, y es el más pequeño de los espacios, con capacidad para 150 nadadores.

La apertura del Sena para el baño es el resultado de una ambiciosa inversión de 1.400 millones de euros en infraestructura para descontaminar el río. Estas obras incluyeron la modernización del sistema de drenaje y la creación de embalses para evitar que las lluvias intensas desborden las cloacas y contaminen el agua.

Quienes deseen más información sobre horarios, condiciones de baño y calidad del agua en tiempo real, pueden consultar el portal oficial: paris.fr