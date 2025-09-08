Senderismo en Los Glaciares: rutas entre lagunas, montañas y gigantes de hielo

Situado en el Lago Argentino, en plena Patagonia, El Calafate atrae a excursionistas y escaladores seducidos por el impresionante glaciar Perito Moreno, ubicado en el parque nacional Los Glaciares. Foto: Cortesía Visit Argentina

Ubicado en el suroeste de la provincia de Santa Cruz, en plena Patagonia argentina, el Parque Nacional Los Glaciares ofrece una experiencia única para los amantes del senderismo. Con más de 600.000 hectáreas de paisajes imponentes, glaciares milenarios, lagunas turquesa y bosques andinos, este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO combina naturaleza extrema con infraestructura pensada para disfrutarla a fondo.

Aunque el glaciar Perito Moreno atrae la mayor atención, hay mucho más por explorar a través de una extensa red de senderos que recorren zonas remotas, miradores naturales y valles glaciares. Las caminatas pueden realizarse de manera autónoma o con guías habilitados, aunque el registro previo en el Centro de Informes del Parque es obligatorio para rutas de trekking o escalada, especialmente entre mayo y septiembre.

Zona Norte: El Chaltén y los íconos del trekking patagónico

El Chaltén, conocido como la capital del trekking, es la base ideal para quienes buscan rutas exigentes y vistas espectaculares. Desde aquí parten algunos de los senderos más emblemáticos del parque:

Laguna de los Tres : Un recorrido de 20 km (ida y vuelta) que culmina con una vista privilegiada del monte Fitz Roy reflejado en una laguna de aguas intensas. Es una caminata de dificultad media-alta, con pendientes pronunciadas en el tramo final.

Cerro Torre : Esta ruta de 18 km ida y vuelta permite llegar a la Laguna Torre, con vistas al macizo del mismo nombre, el cordón Adela y el cerro Solo. La caminata atraviesa bosques y el valle del río Fitz Roy.

Laguna Capri: Alternativa más breve que comparte parte del camino al Fitz Roy. Ideal para quienes disponen de menos tiempo. Permite contemplar el macizo desde una distancia privilegiada.

La zona también es punto de partida para expediciones más técnicas al Campo de Hielo Continental Patagónico, o para escaladas en picos desafiantes como el Fitz Roy o el cerro Torre.

Zona Sur: El Calafate y el universo del Perito Moreno

Más cercana a El Calafate, la zona sur del parque combina accesibilidad con paisajes imponentes. A 68 km de esta ciudad se encuentra la Seccional Río Mitre, desde donde se accede al Glaciar Perito Moreno, la estrella del parque.

Circuito de pasarelas : Más de 4.5 km de pasarelas y miradores permiten observar el glaciar desde múltiples ángulos. Hay opciones accesibles para personas con movilidad reducida y senderos de diferentes niveles de dificultad.

Minitrekking sobre el hielo : Una experiencia inolvidable que consiste en caminar sobre el propio glaciar con grampones, acompañado por guías especializados. Tiene una duración aproximada de tres horas.

Sendero Mitre-Moreno : Conecta diferentes puntos de observación del glaciar y sirve como punto de partida para excursiones náuticas que recorren las caras norte y sur del Perito Moreno.

Sendero al cerro de los Cristales: Ruta de alta dificultad que asciende a los 1.282 metros de altura del cerro. Desde la cima, se obtienen vistas panorámicas del glaciar, el lago Roca y, con buena visibilidad, incluso las Torres del Paine, en Chile.

Travesías en zonas menos exploradas

En la zona centro, las seccionales Guanaco y Moyano ofrecen caminatas en entornos agrestes con menor afluencia turística. El acceso es limitado a la temporada primavera-verano y requiere buen estado físico y logística previa.

Laguna Azul : Ruta de 13 km ida y vuelta desde la seccional Río Guanaco, de complejidad media-baja. Requiere calzado para vadeo.

Sendero desde la Estancia Helsingfors: Parte hacia una segunda Laguna Azul, con vistas al glaciar Alfredo. Es una caminata de 10 km ida y vuelta.

En el brazo sur del lago Argentino, la experiencia Glaciar Sur Aventura propone un trekking de varios kilómetros a través de valles glaciarios y bosques hasta llegar al lago Frías Superior. Es una de las opciones más completas para conectar con la dimensión salvaje del parque.

Rutas familiares y de interpretación

Para quienes viajan en familia o buscan opciones de baja dificultad, hay senderos cortos y accesibles, especialmente en el área Lago Roca, donde se encuentra un sendero interpretativo hacia pinturas rupestres. También se puede ascender al cerro de los Cristales desde esta zona, aunque con mayor exigencia.

Los senderos interpretativos y miradores naturales ofrecen oportunidades únicas para observar fauna local como cóndores, choiques y guanacos, además de descubrir la flora autóctona del bosque andino-patagónico.

Recomendaciones clave para los visitantes