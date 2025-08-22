Así será el primer parque temático de Pokémon: una joya para el turismo en Tokio

PokéPark KANTO es un área de Entrenadores llena de Pokémon. Foto: Archivo Particular: The Pokemón Company

Tokio se prepara para recibir a miles de fanáticos del universo Pokémon con la apertura del primer parque temático permanente al aire libre dedicado a la franquicia. Anunciado por The Pokémon Company, PokéPark KANTO abrirá sus puertas en la primavera de 2026 dentro del parque de atracciones Yomiuriland, al oeste de la capital japonesa.

Ubicado en las colinas de Tama y con una extensión de 2,6 hectáreas (26.000 m²), el nuevo parque no solo será un imán para los seguidores de todas las generaciones, sino también una apuesta estratégica en un momento de auge del turismo en Japón, que ha registrado cifras récord de visitantes en los últimos meses.

Un destino turístico inspirado en la aventura

PokéPark KANTO se dividirá en dos grandes zonas temáticas. La primera, el Bosque Pokémon, será una experiencia inmersiva de casi 500 metros de longitud, con senderos montañosos, túneles, zonas de hierba alta y caminos rocosos. Esta área natural recreará los escenarios de los videojuegos, permitiendo a los visitantes avistar a más de 600 Pokémon de diferentes regiones, como si estuvieran en una auténtica misión de exploración.

La segunda zona, Pueblo Seda, será el corazón social del parque, con espacios diseñados para la interacción entre visitantes y Pokémon. Allí se podrá recorrer el Centro Pokémon, el Mercado de Entrenadores, el Gimnasio Pokémon, tiendas temáticas y espacios gastronómicos, además de disfrutar de desfiles y atracciones aún por anunciar, pensadas para el público familiar.

Un fenómeno cultural convertido en atracción turística

La franquicia Pokémon nació en 1996 como un juego para la consola Game Boy, inspirado en la tradición japonesa de cazar insectos durante el verano. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno global, con videojuegos, películas, series animadas y el exitoso juego móvil Pokémon Go.

La creación del PokéPark responde tanto a la enorme popularidad de la marca como al creciente interés por experiencias turísticas inmersivas en Japón, como lo demuestran otras aperturas recientes como el parque de Harry Potter en 2023.

El parque no solo atraerá a fans locales, sino que promete convertirse en uno de los nuevos puntos turísticos de referencia en Tokio, combinando naturaleza, entretenimiento y nostalgia para una audiencia internacional. Aunque los detalles sobre los precios y el sistema de reservas aún no se han anunciado, se espera que la venta anticipada de entradas comience a finales de 2025.

“Queremos crear un lugar donde los Pokémon estén siempre presentes y donde todos puedan divertirse con ellos”, dijo Junichi Masuda, director creativo de The Pokémon Company.