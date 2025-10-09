Paseo de olla, sí… pero responsable: el arte de hacer turismo sin dejar rastro

La joven se encontraba en un paseo familia en el río Pance.
Foto: Alcaldía de Cali
Pocas tradiciones reflejan tan bien el espíritu familiar colombiano como el paseo de olla: una mezcla de turismo, banquete improvisado y ritual colectivo donde la naturaleza se convierte en punto de encuentro, la olla en protagonista y el sancocho en símbolo de unión. Y es que desde muy temprano, en domingos o festivos, las familias se alistan con ollas, víveres, hamacas y hasta el perro para emprender el viaje en busca de un buen lugar junto al agua —o simplemente en medio de la naturaleza— donde cocinar, compartir y disfrutar de un día al...
Por Leidy Barbosa
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación