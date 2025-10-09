Logo El Espectador
Turismo
Paseo de olla, sí… pero responsable: el arte de hacer turismo sin dejar rastro

El paseo de olla sigue siendo una tradición valiosa en Colombia, pero solo puede mantenerse si se practica con respeto por la naturaleza.

Leidy Barbosa
09 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
La joven se encontraba en un paseo familia en el río Pance.
La joven se encontraba en un paseo familia en el río Pance.
Foto: Alcaldía de Cali

Pocas tradiciones reflejan tan bien el espíritu familiar colombiano como el paseo de olla: una mezcla de turismo, banquete improvisado y ritual colectivo donde la naturaleza se convierte en punto de encuentro, la olla en protagonista y el sancocho en símbolo de unión. Y es que desde muy temprano, en domingos o festivos, las familias se alistan con ollas, víveres, hamacas y hasta el perro para emprender el viaje en busca de un buen lugar junto al agua —o simplemente en medio de la naturaleza— donde cocinar, compartir y disfrutar de un día al...

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

