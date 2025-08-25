No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Turismo
¿Peleas aéreas? Claves para no caer en una discusión a bordo de un avión

Consejos para evitar sufrir una crisis que pueda aparecer en el próximo video viral.

Laura Zornosa | The New York Times
25 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.
Las peleas a puñetazos entre pasajeros que se ven en los videos virales no son inevitables.
Foto: NYT - WESTON WEI

Estos incidentes siguen ocurriendo: “peleas aéreas”, como en los videos de puñetazos en aviones que se hacen virales cada tantos meses. Tan solo este año, una pasajera le escupió a una mujer, otro pasajero amenazó con estrellar un avión en pleno vuelo y Ryanair instituyó una multa (de 500 libras, o unos 675 dólares, en el Reino Unido, y de 500 euros, o unos 583 dólares, en Europa) para quienes sean retirados de vuelos por causar problemas.

Es un problema que alcanzó su punto álgido durante la primera parte de la pandemia de COVID-19, pero que...

