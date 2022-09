¿Pensando en alquilar un auto durante las vacaciones? Recomendaciones

Los viajeros colombianos hoy más que nunca buscan tener el mayor control posible de toda su experiencia de viaje. Foto: Getty Images - Getty Images

Día tras día los viajeros alrededor del mundo reinventan su forma de viajar, adquieren nuevos hábitos e incluso imponen nuevas tendencias y Latinoamérica no se escapa de este fenómeno.

Una que ha tomado gran fuerza desde que empezó la reactivación turística pos-pandemia, ha sido el alquiler de vehículos durante las vacaciones, que consiste en que el viajero llega a su nuevo destino en avión, pero una vez allí opta por recorrerlo y descubrirlo en vehículo particular.

De acuerdo con datos de Despegar Colombia, durante el primer semestre del año el alquiler de automóvil como producto turístico se incrementó 38 % para los viajes nacionales, comparado con el mismo período de 2021. A nivel internacional este aumento se situó en 17 %.

“Esto se debe a múltiples factores, entre los que se destacan la privacidad que otorga al grupo familiar, la posibilidad de recorrer el destino a su propio ritmo sin someterse a los itinerarios de un tour e incluso el ahorro que se puede llegar a alcanzar, principalmente cuando se viaja en grupo de cuatro o cinco personas y se desea hacer varios recorridos en un mismo día”, señala Inés Hochstadter, country manager de Despegar Colombia, Perú y Ecuador.

Estas son algunas recomendaciones que brinda la empresa de viajes para tener en cuenta a la hora de sumar el alquiler de vehículo a sus próximas vacaciones:

Reserve el vehículo como parte del viaje

Un consejo que le ahorrará dinero es reservar el vehículo durante la misma transacción que el hotel y el tiquete aéreo. Al empaquetar dos o más productos de viaje en una sola compra, usted siempre terminará pagando menos que si los adquiere por separado.

Elija el adecuado

En el momento de buscar el vehículo que reservará, considere aspectos como la cantidad de pasajeros, sus edades o necesidades, además del espacio requerido para el equipaje y el tipo de transmisión del auto. Si solo requiere transportarse con su pareja o un acompañante, puede rentar un carro tipo dos puertas; pero si el viaje es con tres o cuatro personas más, lo ideal sería adquirir uno mediano y cuatro puertas.

Si además viaja con equipaje o tiene pensado ir de compras, la mejor elección es una camioneta que, aunque tiene un costo más alto, ofrece mayor comodidad. Y si definitivamente son muchas las personas, puede rentar una van con capacidad hasta para 12 personas.

Defina el conductor elegido

Muchas veces las personas no llevan todos sus documentos personales al viaje, así que es importante cerciorarse de que la persona que conducirá el vehículo tenga la licencia en su poder y esté apta para el tipo de vehículo que se desea alquilar. De no ser así, las compañías seguramente no le entregarán el carro. Adicionalmente, recuerde que la persona que está a cargo del vehículo no debe ingerir bebidas alcohólicas durante el viaje.

Entregue en otro destino

Algunos lugares turísticos cuentan con otras ciudades cercanas que vale la pena visitar. Si organiza su viaje, puede aprovechar el vehículo para desplazarse a un nuevo lugar y terminar sus vacaciones allí. Un ejemplo es llegar en avión a Pereira, disfrutar ese destino y luego desplazarse por tierra aproximadamente hora y media hasta Armenia, para conocerla también y finalmente devolver el automóvil en el aeropuerto de esa ciudad.

Para esto, cuando haga la reserva seleccione la opción “devolverlo en otro sitio” y busque el destino en donde quiere terminar sus vacaciones.

