¿Qué hacer en el Petronio?: Estas son algunas de las actividades imperdibles

El Petronio Álvarez en su XXIX versión, que se celebra del 13 al 17 de agosto, es el evento de cultura afro más grande de Latinoamérica. EFE/ Ernesto Guzmán Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde este miércoles Cali es el epicentro de la cultura afrocolombiana con la edición número 29 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. En esta ocasión, el festival rinde homenaje a los manglares como elemento articulador del territorio y presenta cinco pabellones temáticos que exaltan las tradiciones vivas del litoral.

La cita es en la Unidad Deportiva Alberto Galindo con una programación más robusta que nunca: 52 agrupaciones en competencia, más de 200 stands, cinco pabellones temáticos y una oferta cultural, musical y gastronómica que convierte este encuentro en una cita obligada para los amantes del folclor y las tradiciones del Pacífico colombiano.

¿Qué hacer en el Petronio?

🎶 Concurso Musical: el corazón del festival

La competencia oficial reúne cinco modalidades tradicionales:

Marimba y cantos tradicionales

Violines caucanos

Chirimía de flauta

Chirimía de clarinete

Agrupación libre

Este año, con 52 agrupaciones seleccionadas, se rompió récord de participación. La presencia de seis agrupaciones de chirimía de flauta —el doble del año anterior— y nuevos talentos en cada categoría muestran la fuerza y vitalidad de la música del Pacífico.

Programación destacada del concurso musical

Jueves 14 de agosto – 6:00 p.m.

Agrupación Libre: Black Sound, Orquesta Kizomba, Chontasoul, Mangle Sonoro, Grupo Taribo

Violines Caucanos: Tierra De Oro, Juventud Ancestral, Romance, Norte Caucano, Tumbafro, Brisas De Mandiva

Marimba y Cantos Tradicionales: Batea, Los Alegres de Telembí, Renacer Iscuandereño, Pregones de Santa Fé, Alborada de Timbiquí, Bombo Negro, Sonidos del Mar, Raíces Ancestrales

Chirimía de Clarinete: Remanso del Río Tagachí, Pichindé Chirimía, Tumbakatre, Ensamble Chirimía, Yembé Chirimía

Invitado especial: Departamento de Nariño con danza y música

Viernes 15 de agosto – 6:00 p.m.

Violines Caucanos: Cantoras de Manato, Dejando Huellas, Raíces, Al Son de Ararat, Mokumba

Marimba y Cantos Tradicionales: Camarón de Playa, Manglar, Patacoré, Cañaveral de Timbiquí, Ruiseñores del Pacífico, Ritmo del Este, Quilombo, Bogando

Chirimía de Clarinete: Escuela de Artes Arnoldo de los Santos Palacios, Son Y Sabor, Renacer Chirimía, Bambazú, Samburuk Chirimía

Agrupación Libre: Fusión Manglares, Caoba Pacific Music, Cununo 2000, Alma Folclórica, Melanina Group

Invitado especial: Departamento del Valle del Cauca

Sábado 16 de agosto – 6:00 p.m.

Chirimía de Flauta: Resplandecer Soledeño, Timbisón, Aires del Andagueda, Son de Timbiquí, Raíces del Chocó, Chirimía San José

Ganadores 2024: Mar y Río, Yaré del Río Napi, Mavichil, Chureo Callejero, Cantos de Río

Invitados especiales: Pongo, África Ensamble, La Pacifican Power

Homenaje póstumo: Víctor Hugo Rodríguez

Domingo 17 de agosto – 6:00 p.m.

Final de todas las modalidades musicales

Concierto especial: Orquesta Sinfónica de Colombia – Diez lunas para una espera

Homenaje y reconocimiento: Nidia Góngora junto a Quantic y Canalón de Timbiquí

🍲 Cocinas tradicionales: saberes que alimentan

En el Pabellón de Cocina Tradicional, portadoras de tradición de los cuatro departamentos del Pacífico compartirán saberes culinarios a través de conversatorios, muestras y presentaciones musicales. Cada jornada propone una inmersión en los sabores y técnicas que hacen del Pacífico una potencia gastronómica.

Miércoles 13

Conversatorio sobre ingredientes poco convencionales de Timbiquí

Prácticas culinarias de las parteras afro

Demostración de conservación de cocina caucana

Homenaje a la maestra Maura De Caldas

Presentaciones musicales: Los Bogas del Pacífico, Ritmo Caleño

Jueves 14

Encuentro con la fruta de pan

Cocina en vivo con Asocaña

Conversatorio sobre el Palenque

Grupo musical invitado: Socavón

Viernes 15

Conversatorio sobre cocina, memoria y territorio

Cocina en vivo del Fogón Vallecaucano

Fundación Mi Tierra Colombia

Grupo musical invitado: Sonar del Río

Sábado 16

Sabores e historias del Chocó

Presentación musical: Violines Caucanos y Chirimía Clarinete

Domingo 17

Cocina y mesa del Valle y Chocó

Presentación musical: Marimba y Cantos Tradicionales

Cocina en vivo con chefs y estudiantes

Cierre con grupo de Chirimía de Flauta





🥃 Bebidas autóctonas y viche: legado líquido del Pacífico

El Pabellón de Bebidas Ancestrales visibiliza el viche y sus derivaciones con una agenda que incluye conversatorios, demostrativos, danza y música en vivo. Cada día se rinde homenaje a un departamento.

Miércoles 13 – Cauca

Conversatorios sobre protección del viche

Paisaje cultural vichero

Presentación musical: Resplandecer Nariñense

Danza: Tradiciones Folclóricas

Jueves 14 – Nariño

Saberes del viche en el departamento

Intercambio viche-mezcal

Grupo musical invitado: Antorcha

Viernes 15 – Valle

Documental “El Saber del Viche”

Conversatorio sobre etiquetas e identidad

Presentaciones musicales: Maritzas, Su Joricamba, Renacer del Pacífico

Sábado 16 – Chocó

Conversatorios sobre piangua, mujeres vicheras

Presentaciones: Marimba, Modalidad Libre

Alianza Hipopótamo de Ciudad Limpia

Domingo 17 – Cierre

Arrullo por los esteros

Autonomía económica para mujeres

Presentaciones musicales: Violín Caucano y Modalidad Libre

🧶 Otros espacios para explorar

Pabellón de Artesanías, Estética, Moda y Luthería: exhibe el trabajo de artesanos y emprendedores del Pacífico.

Quilombo Pedagógico Germán Patiño Ossa: espacio académico con conversaciones y saberes tradicionales.

Caserío Pacífico: experiencia inmersiva sobre arquitectura y cotidianidad en el litoral.

🛣️ ¿Cómo llegar?

El Petronio se realiza en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, en Cali. La entrada es libre, y el ingreso está habilitado desde la mañana hasta la noche. Se recomienda llegar con tiempo y usar transporte público.

🎟️ Recomendaciones para asistentes