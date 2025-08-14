¿Qué hacer en el Petronio?: Estas son algunas de las actividades imperdibles

Escucha este artículo
Desde este miércoles Cali es el epicentro de la cultura afrocolombiana con la edición número 29 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. En esta ocasión, el festival rinde homenaje a los manglares como elemento articulador del territorio y presenta cinco pabellones temáticos que exaltan las tradiciones vivas del litoral.
La cita es en la Unidad Deportiva Alberto Galindo con una programación más robusta que nunca: 52 agrupaciones en competencia, más de 200 stands, cinco pabellones temáticos y una oferta cultural, musical y gastronómica que convierte este encuentro en una cita obligada para los amantes del folclor y las tradiciones del Pacífico colombiano.
¿Qué hacer en el Petronio?
🎶 Concurso Musical: el corazón del festival
La competencia oficial reúne cinco modalidades tradicionales:
- Marimba y cantos tradicionales
- Violines caucanos
- Chirimía de flauta
- Chirimía de clarinete
- Agrupación libre
Este año, con 52 agrupaciones seleccionadas, se rompió récord de participación. La presencia de seis agrupaciones de chirimía de flauta —el doble del año anterior— y nuevos talentos en cada categoría muestran la fuerza y vitalidad de la música del Pacífico.
Programación destacada del concurso musical
Jueves 14 de agosto – 6:00 p.m.
- Agrupación Libre: Black Sound, Orquesta Kizomba, Chontasoul, Mangle Sonoro, Grupo Taribo
- Violines Caucanos: Tierra De Oro, Juventud Ancestral, Romance, Norte Caucano, Tumbafro, Brisas De Mandiva
- Marimba y Cantos Tradicionales: Batea, Los Alegres de Telembí, Renacer Iscuandereño, Pregones de Santa Fé, Alborada de Timbiquí, Bombo Negro, Sonidos del Mar, Raíces Ancestrales
- Chirimía de Clarinete: Remanso del Río Tagachí, Pichindé Chirimía, Tumbakatre, Ensamble Chirimía, Yembé Chirimía
- Invitado especial: Departamento de Nariño con danza y música
Viernes 15 de agosto – 6:00 p.m.
- Violines Caucanos: Cantoras de Manato, Dejando Huellas, Raíces, Al Son de Ararat, Mokumba
- Marimba y Cantos Tradicionales: Camarón de Playa, Manglar, Patacoré, Cañaveral de Timbiquí, Ruiseñores del Pacífico, Ritmo del Este, Quilombo, Bogando
- Chirimía de Clarinete: Escuela de Artes Arnoldo de los Santos Palacios, Son Y Sabor, Renacer Chirimía, Bambazú, Samburuk Chirimía
- Agrupación Libre: Fusión Manglares, Caoba Pacific Music, Cununo 2000, Alma Folclórica, Melanina Group
- Invitado especial: Departamento del Valle del Cauca
Sábado 16 de agosto – 6:00 p.m.
- Chirimía de Flauta: Resplandecer Soledeño, Timbisón, Aires del Andagueda, Son de Timbiquí, Raíces del Chocó, Chirimía San José
- Ganadores 2024: Mar y Río, Yaré del Río Napi, Mavichil, Chureo Callejero, Cantos de Río
- Invitados especiales: Pongo, África Ensamble, La Pacifican Power
- Homenaje póstumo: Víctor Hugo Rodríguez
Domingo 17 de agosto – 6:00 p.m.
- Final de todas las modalidades musicales
- Concierto especial: Orquesta Sinfónica de Colombia – Diez lunas para una espera
- Homenaje y reconocimiento: Nidia Góngora junto a Quantic y Canalón de Timbiquí
🍲 Cocinas tradicionales: saberes que alimentan
En el Pabellón de Cocina Tradicional, portadoras de tradición de los cuatro departamentos del Pacífico compartirán saberes culinarios a través de conversatorios, muestras y presentaciones musicales. Cada jornada propone una inmersión en los sabores y técnicas que hacen del Pacífico una potencia gastronómica.
Miércoles 13
- Conversatorio sobre ingredientes poco convencionales de Timbiquí
- Prácticas culinarias de las parteras afro
- Demostración de conservación de cocina caucana
- Homenaje a la maestra Maura De Caldas
- Presentaciones musicales: Los Bogas del Pacífico, Ritmo Caleño
Jueves 14
- Encuentro con la fruta de pan
- Cocina en vivo con Asocaña
- Conversatorio sobre el Palenque
- Grupo musical invitado: Socavón
Viernes 15
- Conversatorio sobre cocina, memoria y territorio
- Cocina en vivo del Fogón Vallecaucano
- Fundación Mi Tierra Colombia
- Grupo musical invitado: Sonar del Río
Sábado 16
- Sabores e historias del Chocó
- Presentación musical: Violines Caucanos y Chirimía Clarinete
Domingo 17
- Cocina y mesa del Valle y Chocó
- Presentación musical: Marimba y Cantos Tradicionales
- Cocina en vivo con chefs y estudiantes
- Cierre con grupo de Chirimía de Flauta
🥃 Bebidas autóctonas y viche: legado líquido del Pacífico
El Pabellón de Bebidas Ancestrales visibiliza el viche y sus derivaciones con una agenda que incluye conversatorios, demostrativos, danza y música en vivo. Cada día se rinde homenaje a un departamento.
Miércoles 13 – Cauca
- Conversatorios sobre protección del viche
- Paisaje cultural vichero
- Presentación musical: Resplandecer Nariñense
- Danza: Tradiciones Folclóricas
Jueves 14 – Nariño
- Saberes del viche en el departamento
- Intercambio viche-mezcal
- Grupo musical invitado: Antorcha
Viernes 15 – Valle
- Documental “El Saber del Viche”
- Conversatorio sobre etiquetas e identidad
- Presentaciones musicales: Maritzas, Su Joricamba, Renacer del Pacífico
Sábado 16 – Chocó
- Conversatorios sobre piangua, mujeres vicheras
- Presentaciones: Marimba, Modalidad Libre
- Alianza Hipopótamo de Ciudad Limpia
Domingo 17 – Cierre
- Arrullo por los esteros
- Autonomía económica para mujeres
- Presentaciones musicales: Violín Caucano y Modalidad Libre
🧶 Otros espacios para explorar
- Pabellón de Artesanías, Estética, Moda y Luthería: exhibe el trabajo de artesanos y emprendedores del Pacífico.
- Quilombo Pedagógico Germán Patiño Ossa: espacio académico con conversaciones y saberes tradicionales.
- Caserío Pacífico: experiencia inmersiva sobre arquitectura y cotidianidad en el litoral.
🛣️ ¿Cómo llegar?
El Petronio se realiza en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, en Cali. La entrada es libre, y el ingreso está habilitado desde la mañana hasta la noche. Se recomienda llegar con tiempo y usar transporte público.
🎟️ Recomendaciones para asistentes
- Lleve ropa fresca y cómoda.
- Hidratación permanente.
- Llegue temprano para asegurar buen lugar.
- Respete los espacios de cada comunidad.
- Apoye a los emprendedores locales comprando directamente en los stands.