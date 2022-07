¿Planeado un viaje a Miami? Conozca como disfrutar de los “Meses de Spa”

Experiencias de serenidad: Experimente un exótico masaje de fusión balinesa con exfoliación de pies en el Valmont de alta gama para The Spa at the Setai, que cuenta con salas de tratamiento con vistas panorámicas del océano y la ciudad. Sumérjase en el éxtasis con un tratamiento facial limpio y vegano de 50 minutos que rellena, hidrata y revitaliza la piel en el gran y elegante Biltmore Hotel Spa de Coral Gables.