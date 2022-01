El Gran Agujero Azul es uno de los espectáculos naturales más sorprendentes del mundo. Foto: Cortesía Travel Belize

Este pequeño país, de sólo 280 km de largo y 100 de ancho, tiene un sinfín de lugares y razones para ser incluido en su lista de destinos de ensueño. Empezando por el segundo arrecife de coral más importante del mundo, las hermosas playas de aguas turquesas, pasando por las exuberantes selvas, hasta llegar a las decenas de sitios culturales del patrimonio maya. Un secreto muy bien guardado del Caribe.

Por estas razones, entre muchas otras, Belice fue elegido como uno de los mejore países para visitar en 2022 por la guía de viajes Lonely Planet. Conozca algunas de las ofertas imperdibles en este destino que está al alcance de todos.

1. Mundo submarino preservado

Para los amantes del buceo, Belice es una gran opción. Hay más de 300 kilómetros de la mayor barrera de coral de Occidente, siete reservas marinas (como el famoso atolón Glover’s Reef) y muchas pequeñas islas repletas de vida submarina. Además, en las aguas del mar se encuentra una de las postales más icónicas del país, el famoso Gran Agujero Azul. Un enorme agujero de agua azul intenso de unos 300 metros de diámetro y 120 metros de profundidad. Hay que verlo y admirarlo.

2. Civilizaciones mayas impecables

Las huellas de la civilización maya que habitó sus tierras en el año 2.000 a.C. siguen muy presentes en Belice. Y, lo mejor es que están mucho más desnudos que en los países vecinos. Xunantunich es una maravilla gigantesca y uno de los templos más famosos. Desde la cima de sus ruinas se puede ver Guatemala. Es un lugar turístico de fácil acceso y que todo el mundo debería visitar cuando esté en San Ignacio.

Pero además de Xunantunich, hay otros hermosos sitios arqueológicos mayas. Un poco más al sur se encuentra el templo más alto de toda la región en El Caracol. A El Caracol le sigue Lamanai, que se encuentra en la orilla de un río, la Laguna del Río Nuevo, en el distrito de Orange Walk. Cuenta con una arquitectura monumental de templos y palacios mayas, y se encuentra en una selva tropical con vistas impresionantes.

3. La Isla Bonita

Se dice que la ciudad de San Pedro, situada al norte de Cayo Ambergris, es “la isla bonita” de la canción de Madonna. No se sabe si es un mito, pero el hecho es que sus aguas turquesas y sus playas de arena blanca encantan a cualquiera que quiera relajarse en el paraíso, desde los famosos hasta los anónimos. Para los aficionados al esnórquel, al paddleboarding o al kayak, este es su lugar en el mundo.

4. “Farm to table”, “Bean to Bar”

Un dato impresionante para un país tan pequeño: el 70 % de lo que se consume en Belice es de producción local. Por esta razón, espere una comida deliciosa y súper fresca. Muchos hoteles tienen incluso su propio huerto donde cultivan verduras y legumbres para preparar las comidas en los restaurantes.

Este concepto de “farm to table”, muy especial en otros países, es una realidad común en Belice. La producción de cacao en Belice también es notable. En el país con uno de los mejores granos de cacao del mundo, los turistas pueden visitar los senderos del cacao y aprender cómo se elabora el chocolate, y luego disfrutar de una degustación, viviendo in loco una experiencia “Bean to Bar”.

5. Cenotes únicos y cuevas espectaculares

Este pequeño país tropical tiene cientos de cuevas subterráneas secretas que fueron utilizados por las comunidades mayas para realizar ceremonias y rituales hace unos 1.000 años. Una de las cuevas más increíbles es la ATM (Actun Tunichil Muknai), un antiguo cementerio maya. Considerado como uno de los mejores tours para hacer en Belice, ideal para caminar y nadar, rodeado de belleza e historia.

6. Santuario de la vida animal

Belice cuenta con una fauna diversa y súper protegida. Una de las reservas a las que se puede acceder fácilmente desde San Pedro es la Reserva Marina de Hol Chan: la más antigua de Belice, y, que cuenta con cuatro zonas diferentes que ofrecen sitios de buceo y snorkel, los más populares de todo Belice, y donde se pueden ver tiburones y rayas.

Belice también cuenta con la primera reserva de jaguares del mundo: el Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary. Realice una visita guiada (mucho mejor al atardecer) para ver la mayor variedad de especies felinas.

7. Belice es para todos

Si cree que Belice es un destino inalcanzable, difícil y aventurero, está equivocado. Belice es ideal para todo tipo de visitantes.

Para los que buscan un lugar romántico para pasar con su amor, hay muchos hoteles con encanto, perfectos para relajarse y salir, también hay playas escondidas y restaurantes en la arena para cenar a la luz de las velas.

Para las familias, Belice es un patio de recreo natural. Despertarse con el aullido de los monos, subir a las ruinas mayas o bucear para descubrir la vida marina son algunas de las actividades que puede realizar en familia.

¿Y para los amigos? ¡Todo lo mencionado anteriormente cuenta! Sin duda, se lo pasará muy bien en grupo, o incluso solo, ya que la gente de Belice es muy amable y acogedora, y es un destino seguro para los viajeros en solitario.

¿Está listo para poner a Belice en su mapa de viajes? Aquí puede encontrar más información sobre el destino.

