¿Planeando un viaje a Orlando? Experiencias gastronómicas y culturales imperdibles

Glo Summer Nights at Grande Lakes Orlando: todos los sábados hasta el 2 de septiembre en el hotel The Ritz-Carlton Orlando, ubicado en Grande Lakes, se realiza este festival con música en vivo, entretenimiento y food trucks con delicias gastronómicas, ideal para todas las edades. La fiesta además incluye una vista privilegiada de los fuegos artificiales que cierran las noches de celebración.

Come Out With Pride Orlando: pioneros en el turismo LGTBQIA+ desde las primeras ediciones de “Gay Days”, creado en 1991, y siendo uno de los destinos vencedores de “Gay Travel Awards” de 2022, Orlando promueve la inclusión a través de sus eventos, vida nocturna y actividades que acogen a toda la comunidad. Por la misma razón, ¿qué tal ser parte de las celebraciones del festival Come Out With Pride que se conmemora el 21 de octubre? Esta es una fecha festiva que cuenta con una la agenda que incluye presentaciones de varios artistas en tres escenarios instalados alrededor de la ciudad, además de un desfile lleno de colores que finaliza con un espectáculo de fuegos artificiales.