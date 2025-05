Planes en hoteles para el Día de la Madre 2025: brunch, spa y escapadas en Colombia

Bogotá: en la capital, OxoHotel invita a celebrar a mamá con propuestas que combinan sabor y confort. Residence Inn by Marriott Bogotá ofrecerá un brunch especial del Día de la Madre el domingo 11 de mayo, con estaciones de cocina en vivo y música acústica; AC Hotel Bogotá Zona T desplegará tres experiencias all you can eat —Sunset AC, Parrilla AC y AC Brunch—, todas amenizadas con música en vivo y una sorpresa para mamá; Courtyard by Marriott Bogotá Airport propone el plan Stay and Brunch con Mamá, que une una noche de descanso en habitación superior con un brunch bufé de panes artesanales, quiches, estación de café de especialidad y postres gourmet, y el Hotel Artisan DC Autograph Collection by Marriott presenta paquetes boutique que fusionan alojamiento de lujo, tratamientos de spa revitalizantes y experiencias gastronómicas a la carta, para vivir un Día de la Madre inolvidable sin salir de la ciudad.