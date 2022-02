Planes románticos en hoteles para celebrar el amor

NH Hotel Group - Bogotá

NH Hotel Group ofrece atractivas alternativas para revivir el espíritu romántico en las parejas despertando nuevamente el romanticismo y permitiéndoles disfrutar de una velada mágica que reviva los sentimientos. You & Me busca sorprender a los enamorados durante esta temporada del año.

El plan brinda la posibilidad de disfrutar de una noche romántica: con masaje de 30 minutos para dos personas (debe solicitarse con cita previa antes de su check in llamando directamente al hotel), vino espumoso, buqué de rosas y desayuno en la habitación o en el restaurante.

Además, la pareja contará con servicio de parqueadero, late check out (es decir, podrán salir a las 5:00 p.m. y contarán con un 15 por ciento de descuento en alimentos y bebidas, en la oferta del bar y del restaurante del hotel).

Será una oportunidad para demostrar el amor a través de una experiencia inolvidable. La habitación estará cuidadosamente ambientada para la pareja y así sorprender a la persona amada.

Hotel Movich Buró 26 - Bogotá

Una de las tendencias actuales entre las parejas es asistir juntos a tratamientos de spa, es por eso que el hotel Movich Buró 26 en Bogotá desarrolló un plan especial para regalar este 14 de febrero y compartir con esa persona especial. Un espacio de total relajación con un masaje de cuerpo completo de 40 min acompañado de aromaterapia y para cerrar, una copa de vino que podrán disfrutar en la zona de jacuzzi.

Grand Hyatt - Bogotá

El paquete rómatico Grand Hyatt Bogotá está pensado para las personas que desean tener la experiencia de una cita, escapar del día a día y conectarse con su pareja. El paquete incluye habitación, botella de vino espumante, detalles como un bouquet de rosas rojas, un kit de ritual del amor, macarrones, bono de 10 % de descuento en Zaitania Spa, desayuno con room service del restaurante Capitalino, acceso a instalaciones del spa como fitness center, sauna, turcos, circuito hídrico y, para mayor comodidad, un late check out.

Ritual de Orquídeas Pacificadoras para dos: esta experiencia, para disfrutar durante el mes de febrero, está pensada para los que quieren consentir a sus parejas con un tratamiento innovador y relajante en uno de los spas más grandes de Latinoamérica, Zaitania Spa.

Se trata de una experiencia elegante y profundamente colombiana para pacificar estímulos internos y externos, despertando los sentidos suavemente. Consiste en una exfoliación en seco, seguido de una limpieza de piel con una leche cremosa y perfumada, aplicada con un masaje en la ducha Vichy. Este plan está acompañado de una copa de prosecco para disfrutar en Ushin, el restaurante del piso 14 de Grand Hyatt Bogotá, con el que se disfrutan de las vistas hacia los cerros.

The Artisan D.C. Hotel - Bogotá

El The Artisan D.C. Hotel, Autograph Collection, situado en el centro del distrito financiero, ofrece un diseño personalizado y también planes para sorprender a su pareja con el plan romance que incluye: habitación con upgrade (sujeto a disponibilidad), desayuno buffet, botella de vino espumante, masaje de 90minutos (para dos personas en la habitación), 15 % de descuento en The Cooper Lounge Bar y late check – out.

84 D.C. Hotel Boutique - Bogotá

En este hotel boutique en Bogotá, que se sitúa muy cerca de las principales zonas gastronómicas, comerciales y financieras de la ciudad, en el barrio La Cabrera también hay un plan para descansar, relajarse y conectarse con la pareja. El hotel asegura que es un lugar donde “se sentirá como en casa y aún mejor” y tienen un plan para dos personas que incluye alejamiento, decoración especial, masaje de una hora para las dos personas, regalo sorpresa, mimosa y desayuno americano- room service.

Hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia

Este jueves 14 de febrero a partir de las 7 de la noche, el hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia invita a una noche de San Valentín muy especial que conjuga una cena con delicados platos que despertarán cada uno de los sentidos. La sexóloga brasileña Flavia Dos Santos estará compartiendo sus consejos sobre la sensualidad en pareja durante la noche.

La noche inicia a las 7:00 p.m. con un cóctel de bienvenida y un Naked Sushi realizado por primera vez en Bogotá en medio de música en vivo con un DJ acompañado de violín eléctrico. Luego, a las 8:00 p.m. se dará comienzo a la cena de 5 tiempos y en la cual cada plato despertará con su sabor y su preparación los cinco sentidos.

La bienvenida estimulará el sentido del oído, mientras que la entrada fría activará el sentido del tacto. La entrada caliente jugará con el olfato y el plato principal enfatizará el gusto. Finalmente, para la vista que mejor que un exquisito postre.

Hotel Estelar Parque de la 93 - Bogotá

Para celebrar una fecha tan especial, que se ha vuelto tradicional en Colombia, Hotel Estelar Parque de la 93 ofrece este viernes 15 de febrero a partir de las 8:00 de la noche una cena romántica de maridaje con Whiskey Macallan.

Hyatt Regency – Cartagena

Un plan ideal de los enamorados es disfrutar de deliciosos platos en restaurantes especiales, por eso, una cena en Amacagua y Kokaú en Hyatt Regency Cartagena, los cuáles renovaron sus cartas con la intención de sorprender y complacer a los huéspedes y visitantes de la ciudad, es una gran opción.

Por su parte, el restaurante Amacagua incorporó dentro de sus novedades una selección única de arroces con ingredientes característicos de la cocina asiática, un tour culinario al mejor estilo Thai elaborado con productos de este país. Esta opción distinta a los tradicionales ceviches y ensaladas, clásicos platillos de la piscina, complementará de una manera inigualable la vista al Mar Caribe y a la Bahía de Cartagena desde la terraza.

Otra opción es el Aqoral Spa donde podrá disfrutar de momentos relajantes gracias a las seis salas privadas de tratamiento, incluida una sala de relajación. Además, el spa le ofrece un amplio menú con tratamientos de autor inspirados en la cultura cartagenera que incluyen el uso de los mejores ingredientes nativos.

Conrad Cartagena

Conrad Cartagena tiene dos planes únicos para celebrar el amor: un ritual de San Valentín en Conrad Spa y una cena degustación para dos en Biblioteka.

Para los que prefieren algo especial en pareja, el spa es la mejor opción, el ritual de San Valentín promete relajación y descanso con un purificador de pies con sales revitalizantes de pomelo rosado, seguido de un momento Detox en baño de vapor y la oportunidad de elegir el masaje que más les guste. También tendrán acceso exclusivo a zona de relajación, piscina privada y zonas húmedas, un momento único para revivir todo el amor.

La cena degustación en Biblioteka será otra opción, una velada única para encontrar el verdadero significado del amor. Inicie la cena con una entrada fría con un ceviche cinco sentidos de camarones, pescado fresco, pulpo, cebolla, pimentón, cilantro y camote confitado. Continúe con una ensalada caliente de calamar y camarón al balsámico con espinaca, tomate cherry, palmito y crotones de focaccia.

Para cerrar la velada, un volcán de chocolate con frutos rojos o macarrones rojos rellenos de crema avellana, le pondrán punto final a esta celebración.

Movich - Pereira

Su chef ejecutivo Yeison Barrientos prepara un menú especial, para que las parejas de la ciudad de Pereira disfruten una velada con un menú a tres tiempos acompañado de una copa de vino. El menú consiste en entrada, plato fuerte y postre donde los enamorados podrán degustar platos como: carpaccio de res en costra de ajonjolí, un filete de róbalo acompañado de puré de papa crocante y vegetales o un roulade de pollo waldorf en salsa de cítricos y de postre una deliciosa milhoja.

Mia Hotel Chocó

Este hotel en Quibdó cuenta con un plan romántico que incluye una noche de alojamiento en habitacion Standard Queen, desayuno tipo Buffet, decoración especial, botella de vino y late check out hasta las 3:00 de la tarde.