Playas imperdibles: las nueve mejores de Latinoamérica en el ranking mundial 2025

Playas como Baía do Sancho en Brasil, Bahía de las Águilas en República Dominicana, Punta Uva en Costa Rica o Gardner Bay en Ecuador representan lo mejor del trópico latinoamericano: lugares donde el mar es solo el comienzo de una experiencia profunda con el entorno. Foto: EFE - Orlando Barría

Con su diversidad de paisajes, culturas y climas, América Latina vuelve a brillar como uno de los destinos más fascinantes para los amantes del mar y la naturaleza. Desde arenas blancas bordeadas por selvas tropicales hasta costas protegidas habitadas por fauna única, la región ofrece experiencias inolvidables que combinan belleza natural, biodiversidad y autenticidad.

Una prueba de ello es su destacada presencia en The World’s 50 Best Beaches, un reconocido ranking global respaldado por Banana Boat, que reúne las opiniones de más de 1.000 expertos en viajes, incluyendo periodistas, creadores de contenido y agentes del sector turístico. Esta selección no responde únicamente a la fama o popularidad, sino a criterios técnicos y emocionales que valoran el estado real de las playas: su conservación ambiental, accesibilidad, tranquilidad, riqueza paisajística y presencia de vida silvestre.

Estas son las que destacaron en la zona:

Canto de la Playa, República Dominicana

Canto de la Playa, ubicada en la Isla Saona de República Dominicana, ha sido reconocida como la sexta mejor playa del mundo según el ranking “The World’s 50 Best Beaches” de 2025. Esta joya caribeña se distingue por ser uno de los secretos mejor guardados del Caribe, caracterizándose por su exuberante vegetación tropical, la ausencia total de actividad comercial y su estado prístino e intacto. Accesible únicamente por embarcación, la playa ofrece un refugio de paz donde los visitantes pueden disfrutar de aguas cristalinas y turquesas consideradas entre las más claras del Caribe, arena notablemente suave y la oportunidad de explorar vibrantes arrecifes de coral cerca de la costa, convirtiéndola en un destino ideal para el esnórquel y la natación.

La fama internacional de Canto de la Playa se vio potenciada al servir como locación para el rodaje de la película “Piratas del Caribe”, lo que ha contribuido a su reconocimiento mundial sin comprometer su tranquilidad natural.

Playa Balandra, México

Playa Balandra, ubicada en La Paz, México, ha sido reconocida como la playa número 19 entre las 50 mejores del mundo, destacándose como una joya oculta de México que mantiene su belleza natural intacta gracias a estrictas regulaciones que limitan el desarrollo, el número de visitantes y las actividades que podrían alterar su estado pristino. Esta playa forma parte de un área natural protegida y se encuentra aproximadamente a 30 minutos al norte de La Paz, siendo famosa por sus aguas poco profundas y tranquilas, así como por la distintiva formación rocosa en forma de hongo conocida como “El Hongo”. La bahía está compuesta por siete playas interconectadas, y debido a que las mareas nunca superan la altura del pecho, los visitantes pueden caminar y explorar cada una de ellas, ofreciendo una experiencia verdaderamente única.

El acceso a Playa Balandra es relativamente sencillo, pudiendo llegar en automóvil rentado o taxi desde La Paz por un camino bien mantenido que cuenta con área de estacionamiento. La playa ofrece instalaciones básicas como baños cerca del estacionamiento, pero carece de restaurantes o tiendas directamente en el sitio, por lo que se recomienda llevar provisiones. La mejor época para visitarla es durante los meses más frescos de noviembre a marzo, cuando el clima es más agradable y hay menos multitudes. Las aguas cristalinas y el fondo arenoso facilitan la entrada al mar, siendo ideal para familias y perfecta para actividades como natación, snorkel, kayak y senderismo, todo esto enmarcado en un paisaje desértico sublime que se funde con el mar, creando una experiencia de serenidad incomparable.

Pontal do Atalaia, Brasil

Pontal do Atalaia, ubicada en Arraial do Cabo, Brasil, ocupa el puesto número 20 entre las 50 mejores playas del mundo y es conocida como el epítome del “Caribe brasileño”. Esto de debe a que esta playa se destaca por su arena blanca esponjosa, aguas cristalinas y tranquilas, y especialmente por sus vistas espectaculares desde los acantilados circundantes, que ofrecen panoramas únicos de la costa y las islas cercanas. La playa está conformada por dos sectores separados por rocas, permitiendo a los visitantes caminar entre ambas áreas, y cuenta con aguas poco profundas y seguras ideales para nadadores de todos los niveles, así como excelentes condiciones para el snorkel y la observación de peces tropicales del Atlántico.

Su acceso más desafiante, ya sea mediante un viaje en barco desde el puerto de Forno o una caminata empinada de aproximadamente 90 minutos con más de 200 escalones de madera, contribuye significativamente a mantener la tranquilidad del lugar, evitando las multitudes incluso en días concurridos. La playa ofrece servicios básicos como puestos de comida con sándwiches, helados y bebidas, algunos equipados con mesas y sombrillas, aunque muchos visitantes prefieren traer sus propias provisiones. Al estar orientada hacia el este, se recomienda llegar temprano para aprovechar al máximo el sol, y aunque tiende a estar más concurrida durante el verano brasileño y los fines de semana, su acceso limitado garantiza que mantenga su carácter de paraíso escondido rodeado de acantilados y belleza natural pristina.

Cayo de Agua, Venezuela

Cayo de Agua, ubicado en el archipiélago Los Roques de Venezuela, ocupa el puesto número 22 entre las 50 mejores playas del mundo y es reconocido como un paraíso venezolano. Esta isla arenosa de 69 hectáreas se distingue por su característica barra de arena que conecta dos secciones de la isla, creando un sendero a través del mar que parece desvanecerse en el horizonte, convirtiéndolo en un destino cautivador para quienes aprecian playas únicas y espectaculares. Forma parte del Parque Nacional Los Roques, lo que garantiza la preservación de su estado prístino, y cuenta con aguas turquesas poco profundas e increíblemente cristalinas que permiten a los visitantes relajarse durante horas en el agua, además de formar con otros cayos vecinos una pequeña piscina natural.

Con una longitud de 8.3 kilómetros y una altitud máxima de apenas 6 metros sobre el nivel del mar, Cayo de Agua es popular por la belleza de sus arenas blancas, playas solitarias y la diversidad de aves que habitan sus alrededores. Su ubicación remota en el extremo oeste del parque nacional, alejada del aeródromo principal en Gran Roque, contribuye a mantener su tranquilidad y carácter intacto, atrayendo a visitantes que buscan escapar de destinos turísticos más concurridos. El cayo debe su nombre a los pozos de agua dulce que se encuentran en su interior, y es ideal para la práctica del buceo y snorkel, ofreciendo una experiencia que muchos describen como “caminar dentro de una postal” debido a su belleza natural excepcional y su ambiente de serenidad absoluta.

Cayo Zapatilla, Panamá

Cayo Zapatilla, ubicado en el archipiélago de Bocas del Toro en Panamá, ocupa el puesto número 24 entre las 50 mejores playas del mundo y representa un ejemplo perfecto de costas insulares vírgenes e intactas. Este grupo de dos islas deshabitadas está situado al este de la Isla Bastimentos, con Cayo Zapatilla Norte de 14 hectáreas y Cayo Zapatilla Sur de 34 hectáreas, ambas protegidas dentro de los límites del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos. Las islas están rodeadas por arrecifes de coral saludables que rebosan de vida marina, y cuentan con playas solitarias de arena blanca y fina encircuadas por densos bosques tropicales con palmeras y cocoteros de altura extraordinaria, creando una abundante sombra natural que ofrece a los visitantes la sensación de tener un paraíso privado completamente para ellos.

Su estatus protegido ha permitido que estas islas mantengan su belleza natural sin desarrollo alguno, convirtiéndolas en un escape perfecto para quienes buscan experimentar la naturaleza en su forma más prístina. Las aguas cristalinas y los espectaculares arrecifes de coral hacen de este lugar un paraíso para la pesca y el buceo, mientras que el lado oeste de las islas ofrece la oportunidad única de observar la migración de tortugas que llegan a desovar en estas playas desde marzo hasta septiembre

Otras playas latinoamericanas en el ranking

Baía do Sancho, Brasil (#25 del mundo) Ubicada en la isla Fernando de Noronha, Baía do Sancho es considerada una de las mejores playas del mundo por su belleza intacta y su ambiente remoto. Solo se puede acceder por mar o descendiendo por escaleras empinadas entre acantilados, lo que refuerza su exclusividad. Sus aguas cristalinas, arenas doradas y la ausencia total de comercio la convierten en un refugio perfecto para quienes buscan tranquilidad en un entorno natural protegido.

Bahía de las Águilas, República Dominicana (#34 del mundo) Esta playa se encuentra dentro del Parque Nacional Jaragua, lo que garantiza su conservación y belleza virgen. De difícil acceso, rodeada de vegetación y acantilados, ofrece aguas claras y arena blanca en un entorno aislado. Es ideal para los amantes de la naturaleza, con una rica biodiversidad marina y terrestre que complementa la experiencia de este rincón poco explorado del Caribe.

Playa Punta Uva, Costa Rica (#41 del mundo) En la costa caribeña de Costa Rica, Playa Punta Uva combina arena blanca, aguas tranquilas y selva tropical en un paisaje de ensueño. Muy cerca de Puerto Viejo, es perfecta para nadar, bucear y observar fauna como perezosos, monos y aves exóticas. Su ambiente sereno y poco intervenido la convierte en un refugio natural ideal para quienes buscan desconexión.

Gardner Bay, Ecuador (#47 del mundo)Ubicada en las islas Galápagos, Gardner Bay destaca por su fauna silvestre, especialmente por la colonia de lobos marinos que habita en la playa. Sus arenas blancas, aguas calmas y entorno protegido dentro del Parque Nacional Galápagos ofrecen una experiencia única para nadar, caminar y observar aves como el albatros o el piquero de patas azules. Es un paraíso para los ecoturistas y amantes de la vida silvestre.

