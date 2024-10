¿Por qué Brasil fue elegido el mejor país del mundo para el turismo de aventura?

Río de Janeiro recibe millones de visitantes cada año que van en busca de una experiencia única. Foto: Cortesía Visit Río

En la última década, el turismo de aventura ha surgido como una tendencia dominante en la industria de viajes global, cautivando a un número creciente de viajeros ávidos de experiencias únicas y emocionantes. En este sentido, Brasil, con su vasta diversidad geográfica y ecosistemas únicos, ha sido coronado como el destino de aventura por excelencia según el ranking Best States 2024, elaborado por US News & World Report en colaboración con la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

La encuesta, realizada entre marzo y mayo del 2024, involucró a casi 17.000 participantes de todo el mundo, que se clasificaron en tres grupos: personas informadas, tomadores de decisiones empresariales y público en general. Se encuestó a personas de 36 países en diversas regiones del mundo, mostrándoles a los participantes un subconjunto aleatorio de países y atributos y se les pidió que asociaran las naciones con diversas características, además debían dar su opinión personal de cada uno.

Para ser incluido en el estudio, un país debía cumplir con al menos uno de los cuatro criterios de referencia relacionados con el PIB o estar entre los 10 primeros países en cualquiera de estos criterios de referencia:

Los 100 principales países en términos de producto interno bruto en cualquier año entre 2018 y 2022, según datos del Banco Mundial.

Los 100 principales países en términos de entradas de inversión extranjera directa en cualquier año entre 2018 y 2022, según datos del Banco Mundial.

Los 100 principales países en términos de ingresos por turismo internacional o llegadas de turistas en cualquier año entre 2018 y 2022, según datos del Banco Mundial.

Los 150 primeros países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU en cualquier año entre 2018 y 2022.

El análisis abarca 89 países y utiliza 73 atributos para describir y evaluar el éxito de una nación moderna. Estos puntajes agrupados se organizaron en 10 subclasificaciones temáticas: aventura, agilidad, influencia cultural, emprendimiento, patrimonio, movilizadores, apertura para negocios, poder, calidad de vida y propósito social. La puntuación general se calculó ponderando estas subclasificaciones, dando mayor peso a aquellas que tienen una relación más fuerte con el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo.

¿Por qué Brasil fue coronado como el mejor destino de aventura?

El país suramericano se destaca como un referente en turismo de aventura, gracias a su asombrosa riqueza geográfica, pues su territorio tiene una superficie de 8.5 km² que se refleja en una diversidad única que va desde archipiélagos y planicies hasta mesetas y grandes montañas. Además, su conexión con la Amazonía, el bosque tropical más extenso y biodiverso del planeta, lo distingue como un destino incomparable para apreciar su flora y fauna incomparable.

Esto convierte al país en un imán para entusiastas de todo el mundo, quienes buscan disfrutar de una amplia variedad de actividades, que van desde deportes acuáticos como surf y kitesurf, hasta opciones terrestres como senderismo y aviturismo, lo que hace que se posicione como un destino ideal para los amantes del turismo de aventura.

“Este es otro ejemplo de que Brasil ha regresado. Somos reconocidos internacionalmente como el país más deseado para practicar turismo de aventura. En todas las iniciativas de Embratur, enfatizamos que el turismo de aventura en Brasil se entrelaza con otros segmentos, lo que convierte al turismo en una actividad económica sostenible. Además, nos destacamos como referentes en materia de seguridad en la práctica del turismo de aventura”, afirmó el presidente del Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), Marcelo Freixo.

Agregó que Brasil se posiciona como un líder en el turismo de aventura, pues está respaldado por un sólido marco regulatorio y de certificación. Actualmente, el país cuenta con 44 normas técnicas (ABNT) vigentes y disponibles en el ámbito del turismo de aventura, lo que demuestra su compromiso con la calidad y seguridad en este sector. De estas normas, 19 tienen reconocimiento internacional, lo que subraya la concordancia de Brasil con los estándares globales en la industria.

Cinco planes de aventura para hacer en Brasil

Parque Nacional de Jericoacoara

El Parque Nacional de Jericoacoara, ubicado en la costa oeste del estado de Ceará, es una joya natural que abarca 8.850 hectáreas de naturaleza. Situado a unos 300 km de Fortaleza, este parque protegido ofrece una combinación única de dunas doradas, aguas cristalinas y una rica biodiversidad. Entre sus atractivos más destacados se encuentran la icónica formación rocosa “Pedra Furada”, el Serrote con su faro a 95 metros de altura, y la famosa “Duna do Pôr do Sol”, conocida por sus atardeceres.

La diversidad geográfica de este sitio se refleja en sus variados ecosistemas, que incluyen dunas migratorias, manglares y lagunas de agua dulce como la Lagoa do Paraíso y la Laguna Azul, además es hogar de una flora y fauna únicas, incluyendo especies de aves migratorias y tortugas marinas.

Si desea visitarlo, el parque ofrece una amplia gama de actividades para los visitantes. Desde senderismo y trekking por las dunas y manglares, hasta deportes acuáticos como el kitesurf y el windsurf. También brinda experiencias culturales únicas, con su rica gastronomía local y la oportunidad de observar espectaculares cielos estrellados gracias a la ausencia de contaminación lumínica.

Cañones de Aparados da Serra

El Parque Nacional de Aparados da Serra está ubicado en la frontera entre los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, en el sur de Brasil. Creado en 1959 y ampliado en 1972, el parque abarca una superficie de 10,250 hectáreas y es administrado por el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad. Su principal objetivo es preservar los ecosistemas de la Mata Atlántica y promover actividades de investigación, educación ambiental y turismo ecológico.

La atracción principal del parque es el impresionante Cañón Itaimbezinho, uno de los más grandes de América del Sur, que se extiende por 5,8 kilómetros y alcanza profundidades de hasta 720 metros. Además, el parque alberga el Cañón Fortaleza, con paredes de hasta 800 metros de altura.

Los visitantes pueden ir a una variedad de senderos, cada uno con sus propias características y niveles de dificultad. Entre los más destacados están el Sendero del Codo (Trilha do Cotovelo), el Sendero del Vértice (Trilha do Vértice) y el desafiante Sendero del Buey (Trilha do Boi). Además, el parque cuenta con varios miradores que ofrecen vistas panorámicas de los cañones y el paisaje circundante.

Río de Janeiro

Reconocida como la “Ciudad Maravillosa”, Río combina armoniosamente lo urbano con la naturaleza, la cultura, la historia y el entretenimiento. Y es que la ciudad ofrece una amplia gama de actividades para los visitantes. Sus extensas playas, como Copacabana e Ipanema, son ideales para tomar el sol, practicar deportes acuáticos o simplemente relajarse. Los más aventureros pueden disfrutar de vuelos en ala delta o parapente desde Pedra Bonita, mientras que los amantes del fitness encontrarán en el paseo marítimo un lugar perfecto para correr o andar en bicicleta. La rica biodiversidad de Río también es notable, ofreciendo oportunidades únicas para explorar la flora y fauna locales.

Parque Nacional Serra da Capivara

El Parque Nacional de la Sierra de Capivara, ubicado en el estado de Piauí en el noreste de Brasil, es un sitio arqueológico de excepcional importancia. Creado en 1979 y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1991, el parque alberga la mayor concentración de restos arqueológicos de Brasil, con aproximadamente 400 yacimientos distribuidos en sus 130.000 hectáreas. Las pinturas rupestres encontradas en los numerosos refugios rocosos del parque, algunos de los cuales datan de hace 25.000 años, ofrecen un testimonio único de una de las comunidades humanas más antiguas de América del Sur.

El parque está abierto a los visitantes durante todo el año, aunque las condiciones climáticas varían entre las temporadas de invierno (más lluviosa) y verano (más seca). Ofrece ocho circuitos turísticos principales que incluyen 204 yacimientos arqueológicos preparados para visitas, con 16 de ellos accesibles para personas con movilidad reducida. Además de su valor arqueológico, el parque cuenta con modernas instalaciones para los visitantes, incluyendo un centro de visitantes con auditorio, áreas de descanso y picnic, cafetería, tienda de recuerdos y un anfiteatro para eventos culturales.

Parque nacional Cavernas del Peruaçu

El Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, creado en 1999 y ubicado en la región norte de Minas Gerais, es un sitio de conservación que abarca 56.448 hectáreas de invaluable patrimonio geológico y arqueológico. Y es que el parque alberga más de 140 cuevas, más de 80 yacimientos arqueológicos con pinturas rupestres, y es hogar de la tribu indígena xakriabá.

Este sitio ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar sitios fascinantes como la Cueva de Janel, que alcanza 176 metros de altura, y el Sítio Ateliê Janelão, una pared rocosa cubierta de antiguas pinturas que narran la historia de la presencia humana en el Valle de Peruaçu. Otros puntos destacados incluyen la Claraboia do Coração y la Pierna de Bailarina, la segunda estalactita más grande del mundo, con 28 metros de altura.

Tenga en cuenta que aunque la entrada al parque es gratuita, las visitas deben reservarse con antelación y es obligatorio contar con una guía registrada por el ICMBio.

