¿Por qué el Caribe Mexicano es un destino tan apetecido por los colombianos?

Xcaret está entre las mejores experiencias de parques en Cancún y la Riviera Maya gracias a sus más de 50 atractivos naturales y culturales para toda la familia. Foto: Cortesía: Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo

El Caribe Mexicano se consolida una vez más como uno de los destinos que más eligen los viajeros para las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua, ofreciendo experiencias inolvidables para todas las edades en todos sus destinos. Este periodo vacacional atrae a familias que quieren dejar atrás las rutinas del trabajo y el colegio, permitiendo que los más pequeños disfruten de experiencias inolvidables durante su receso escolar.

Con icónicas ciudades como Playa del Carmen, Cancún, Tulum y Cozumel, el estado de Quintana Roo se presenta como el epicentro de la diversión y se prepara para recibir a miles de visitantes en busca de una experiencia única en familia. Las playas de arena blanca, las aguas turquesas y el clima cálido crean el escenario perfecto para compartir momentos especiales.

Parques para toda la familia

En el Caribe Mexicano, las opciones para la aventura y el entretenimiento son interminables. Parques como Selvatica y Xplor ofrecen emocionantes aventuras en la selva, con tirolesas y actividades extremas que satisfacen a los amantes de la adrenalina. Por otro lado, Río Secreto brinda la oportunidad de explorar un mundo subterráneo de ríos cristalinos y formaciones de estalactitas y estalagmitas, ofreciendo un escape tranquilo y sereno.

Además, en Xcaret, los visitantes pueden sumergirse en la rica cultura mexicana a través de espectáculos folclóricos, ruinas arqueológicas y una variedad de actividades acuáticas como el snorkel en ríos subterráneos y el nado en ríos naturales. Mientras tanto, en Xel-Ha, los impresionantes paisajes costeros y la abundante vida marina brindan la oportunidad perfecta para practicar snorkel, nadar con delfines y explorar cenotes, cautivando a los visitantes con su belleza natural.

👀🌎📄 (Lea también: 5 parques acuáticos en Colombia para los amantes de las experiencias refrescantes)

Los parques acuáticos también ofrecen una experiencia refrescante y llena de diversión para familias en busca de emociones acuáticas. Lugares como Aqua Nick y Jungala, en la Riviera Maya, o Ventura Park, en Cancún, cuentan con una amplia oferta de lujosas y entretenidas atracciones. Otros parques como Mayá, en Mahahual, ofrecen una variedad de opciones temáticas para todas las edades, desde áreas infantiles seguras hasta emocionantes toboganes y tirolesas para los más aventureros. Además, el Beach Club MIA en Cozumel proporciona una experiencia playera incomparable para aquellos que buscan relajarse en las cálidas arenas del Caribe Mexicano.

Para aquellos que deseen sumergirse en la riqueza cultural de la región, también existen opciones como el Museo de la Cultura Maya en Cancún y Chetumal, que proporciona una visión fascinante de la historia y la civilización maya. Además, los planetarios ubicados en Cancún, Cozumel, Chetumal y Playa del Carmen brindan experiencias educativas y cautivadoras bajo el cielo estrellado del Caribe.

Otra de las opciones para aquellos con una curiosidad insaciable, está el Museo de la Tercera Dimensión, en Playa del Carmen o el Museo de Chocolate así como el interesante Museo de Cera, en Cancún, en el que se pueden encontrar réplicas de figuras famosas en un entorno interactivo y divertido.

Golf y Spa en el Caribe Mexicano

Practicar golf en Quintana Roo va más allá del deporte: es una experiencia que fusiona la destreza con la belleza natural. En la Riviera Maya sobresalen campos de golf de renombre como The Nicklaus Design Course at Vidanta Riviera Maya, el PGA Riviera Maya by Bahía Príncipe Tulum, el Riviera Cancún Golf & Resorts, el Moon Palace Golf Club, el Iberostar Playa Paraíso Golf Club, El Tinto Golf Couse y El Camaleón Mayakoba; y en Costa Mujeres, el Playa Mujeres Golf Club, todos ellos reconocidos entre los mejores del mundo y sede de importantes torneos como el PGA Tour y LIV Golf Tour. Esta actividad brinda la oportunidad ideal para disfrutar y maravillarse con el entorno espectacular que rodea estos impresionantes campos.

👀🌎📄 (Lea también: Así es DreamWorks Land: nueva área temática de Universal Studios Florida)

Mientras que quienes anhelan un merecido descanso, Quintana Roo ofrece lujosos spas que brindan la oportunidad perfecta para desconectar y revitalizarse. Desde el Conrad Spa en Tulum hasta el PURE SPA by Natura Bissé en Isla Mujeres, estos santuarios de relajación proporcionan tratamientos diseñados para calmar la mente y rejuvenecer el cuerpo. Es el lugar ideal para escapar del estrés diario y dedicarse tiempo para el cuidado personal en un entorno de lujo y confort.

Recorridos Históricos

Para los viajeros con un profundo interés en la historia y que desean seguir aprendiendo incluso durante las vacaciones, Dzibanché y Kohunlich son dos sitios arqueológicos ideales ubicados a hora y media en automóvil desde Bacalar. Kohunlich, con su destacado “Templo de los Mascarones”, se eleva majestuosamente en medio de la selva.

En Bacalar está la Laguna de los siete colores, una maravilla natural de asombrosa belleza. Y en Maya Ka’an, a solo media hora de Tulum, es posible visitar la Reserva de Sian Ka’an y el intrigante yacimiento arqueológico Muyil dos lugares fascinantes para los entusiastas de la cultura maya.

Tour de Bioluminiscencia en Holbox

Para aquellos que buscan una experiencia natural inolvidable, pueden sumergirse en la magia de la bioluminiscencia en las playas de Holbox. Al embarcarse en un emocionante paseo en kayak durante la noche, podrán presenciar cómo diminutos organismos iluminan las aguas circundantes, dejando a su paso un rastro de luz deslumbrante.

👀🌎📄 (Lea también: ¿Ya los ha visitado? Estos son los destinos más acogedores de Boyacá)

Este fenómeno fascinante se desarrolla bajo un cielo estrellado, con la menor cantidad de luz artificial posible, creando un escenario que realza la maravilla de la bioluminiscencia. Esta cautivadora experiencia, disponible a partir de marzo, invita a aquellos que deseen sumergirse en las aguas brillantes y contemplar la naturaleza en su esplendor nocturno.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.