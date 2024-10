¿Por qué el turismo de naturaleza en Colombia se destaca a escala mundial?

Las 15.000 hectáreas del Parque Natural Nacional Tayrona ofrecen al visitante una paradisíaca combinación de naturaleza, historia precolombina, aventura y relajación. Foto: Getty Images

Colombia ha sabido responder exitosamente a las nuevas tendencias globales de viajes, que apuntan a tener estadías más largas, encontrar destinos sostenibles y dejar un impacto positivo, en gran parte, gracias a estrategias que han diversificado los productos y destinos, segmentado los mercados y generando encadenamientos más exitosos y numerosos.

Hoy en día, en el país no solo sigue creciendo la llegada de visitantes no residentes comparada con la de otros años, sino que también han aumentado los ingresos por turismo internacional. Hay que resaltar que en 2023 Colombia tuvo el mayor gasto promedio por turista de Latinoamérica. Por lo tanto, también se está cumpliendo la premisa de que el país no solo busca más, sino mejores experiencias, productos y viajeros, pues, aunque según ONU Turismo, a México llegaron cerca de siete veces más turistas extranjeros que a Colombia, los viajeros internacionales que ingresaron a nuestro territorio gastaron más del doble que en dicho destino norteamericano.

“Cada región de Colombia cuenta con atractivos únicos de índole cultural, gastronómica y de naturaleza, que cada vez son más reconocidos y admirados en el exterior, gracias a estrategias como la promoción internacional. Y esta buena imagen, que se sigue fortaleciendo, es una oportunidad para atraer más turistas del exterior a que exploren todo lo que nuestros destinos tienen para ofrecerles”, afirmó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO).

Pensando en esto, Gilberto Salcedo Ribero, vicepresidente de Turismo de ProColombia, habló con El Espectador durante la realización de la versión número 12 de Colombia Nature Travel Mart, evento que reúne a los principales actores del sector turístico para promover la oferta especializada de Colombia en turismo de naturaleza, aventura y bienestar, y ha ganado reconocimiento internacional por conectar a proveedores locales con compradores internacionales interesados en experiencias auténticas, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad. Este año, el evento se realizó por primera vez en Valledupar.

“Son varios factores los que nos han llevado a los buenos resultados, pero principalmente es importante mencionar que hemos capitalizado de manera muy positiva el buen momento y las tendencias que favorecen en términos de mercado a Colombia. Hoy, cuando uno mira las búsquedas y el comportamiento de los turistas a nivel global, hay una tendencia clarísima a los destinos que tienen que ver con naturaleza y con cultura. Y, en este sentido, Colombia ha sabido ganarse un espacio muy grande gracias a sus experiencias genuinas. Es decir, lo que se está promocionando es efectivamente lo que se puede venir a hacer al país. Y también son experiencias que tienen una base importante en materia de sostenibilidad, y ahí los números de los viajeros que priorizan sus destinos y actividades a partir de que sean sostenibles tampoco mienten”, resaltó Gilberto Salcedo Ribero.

De igual manera, el vicepresidente de Turismo de ProColombia contó que el país ha vivido un proceso muy claro de diversificación no solamente de sus destinos, sino también de sus experiencias. Lo que permite que hoy Colombia tenga un portafolio mucho más amplio que hace un par de años, lo cual también ayuda de manera notable a atraer la atención de los visitantes.

Según compartió Gilberto Salcedo, “en 2023 llegaron al país 6′100.000 visitantes no residentes; esto significa un crecimiento del 29 % comparado con 2022. El año pasado también se cerró con cerca de $9.000 millones en divisas, lo cual se tradujo en un crecimiento respecto a 2022 del 22 %. Y en lo recorrido del período enero-julio de este año, ya vamos en 3′700.000 viajeros llegando al país, también con un crecimiento del 7,7 % sobre ese año que ya había sido extraordinario, que fue el 2023. En divisas, el último informe del Banco de la República revela que también hubo un crecimiento del 15 % respecto al primer semestre del año inmediatamente anterior, con una cifra cercana a US$4.770 millones. Eso es lo que estamos viendo en términos de mercado, y definitivamente nos favorecen, por lo que Colombia ha sabido aprovechar las oportunidades”.

Entre tanto, el vicepresidente de Turismo de ProColombia contó que, durante la pandemia, se creó el Club de Innovación y de Diseño de Producto Turístico, casi por iniciativa del sector privado, el cual fue coordinado por ProColombia. Ese proyecto ha sido una de las maneras en que se ha visto reflejada la inquietud del sector empresarial por renovar los productos y responder a la demanda. En Colombia se está ofreciendo lo que los viajeros internacionales buscan en el ámbito turístico: naturaleza, cultura y sostenibilidad.

Algunos de los productos que resalta Gilberto Salcedo, que son una muestra de la diversificación de los productos y destinos, son el Safari Llanero, en la Orinoquia; el avistamiento de aves en las regiones turísticas del país, recuerde que Colombia es el país con mayor diversidad de aves del mundo; las experiencias de turismo comunitario en Guaviare, Putumayo y Caquetá, y los productos asociados al bienestar, otro segmento que cada día también tiene más acogida entre los viajeros de todo el mundo.

“Solo por ver otro de los índices que nos muestra el buen camino que está teniendo Colombia es que pasamos de tener ocho destinos, en 2019, que tenían tráfico internacional de pasajeros; es decir, que recibían vuelos internacionales, al presente año tener 11 con esta posibilidad, respondiendo a la demanda de los mercados internacionales. Esto siempre ha sido con la guía de la estrategia de las regiones turísticas, que ha permitido encadenar destinos tradicionales como Cartagena, Medellín y Bogotá con otros que no lo son tanto, pero están cerca de estas ciudades. Es decir, en el Gran Caribe colombiano; por ejemplo, la capital de Bolívar, la joya de la corona, nos ha servido para apalancar otros destinos como Barranquilla, Santa Marta, el departamento de La Guajira y los Parques Nacionales Naturales de esta región, como el Tayrona y muchos más; así, no solo se genera una dinámica sobre otros destinos subyacentes, sino también unas estadías y un consumo mayor. Así lo evidencia la tasa de crecimiento de divisas, que duplicó la del número de pasajeros para este año”, comentó el vicepresidente de Turismo de ProColombia.

A propósito de la estrategia de las Regiones Turísticas de Colombia, vale la pena recordar que son seis y las crearon con empresarios y entidades regionales para captar turistas que prolonguen su visita, regresen a los destinos y aporten a la reactivación económica segura de la industria turística. Estas son el Gran Caribe, el Pacífico, los Andes Occidentales, los Andes Orientales, el Macizo Colombiano y la Amazonia-Orinoquia. Cada una posee al menos un atractivo de talla mundial y satisface varios segmentos de turismo que corresponden a nichos concretos de viajeros.

En cuanto a la sostenibilidad, Gilberto Salcedo resalta que la labor emprendida por los destinos y empresarios es haber entendido que ese propósito de conservar y proteger los recursos naturales y culturales de un país, y además hacer rentable el negocio, también incluye atender lo que están buscando los visitantes internacionales.

“Nos hemos dado cuenta de que dejó de ser filantropía o un apellido adecuado para el turismo, para incorporar la sostenibilidad como parte de los planes de negocio de las compañías. Es decir, hoy quien no entienda que esto va inmerso dentro de la demanda, pues posiblemente puede estar llamado a no ser exitoso, porque los visitantes quieren destinos de naturaleza y de cultura, pero demandan que estén enfocados en cuidar los activos biológicos y culturales en cada uno de sus lugares”, enfatizó Gilberto Salcedo Ribero.

Destinos para seguir descubriendo el país de la belleza

Finalmente, el experto invita a los viajeros a que sigan conociendo cada destino del país. “Yo creo que los colombianos todavía estamos descubriendo las múltiples posibilidades que tenemos. Siempre asociamos las vacaciones con sol y playa, y la verdad es que esa es solo una de las alternativas. Porque tenemos, por ejemplo, todo lo que ofrece el Paisaje Cultural Cafetero en términos de experiencias asociadas a la gastronomía y también al avistamiento de aves, como por ejemplo, el caso del avistamiento del cóndor de los Andes; también se puede hacer trekking por el Parque Nacional Natural Los Nevados, o sorprenderse en la Amazonia-Orinoquia, específicamente en Guaviare, con esa oferta maravillosa de bañarse en un entorno natural con las toninas, pictografías de más de 14.000 años, caminatas en la Puerta de Orión o la belleza imponente de Guainía. Esos son más lugares no tradicionales que tienen una oferta espectacular y que los colombianos deberíamos tener ese deber de conocer”, aseguró.

“Esto, sin quitarle el merecido valor que se merecen también zonas como Santander, con esa topografía magnífica y sus actividades de aventura, o la belleza y riqueza de la red de Pueblos Patrimonio de Colombia, entre muchísimos más. Digamos que la invitación es a que conozcamos a Colombia más allá del sol y la playa, que no en vano es el país de la belleza”, concluyó Gilberto Salcedo Ribero.

Consolidando su liderazgo

Colombia Nature Travel Mart, evento de negocios más importante del país en el segmento de turismo de naturaleza, aventura y bienestar, concluyó con expectativas de negocios que superan los US$9,7 millones; lo que representa un incremento del 9 % respecto a los US$8,8 millones alcanzados en 2023, según ProColombia.

En esta edición participaron 48 compradores de 15 países, quienes tuvieron la oportunidad de conocer las propuestas de 64 exportadores colombianos de 19 departamentos, consolidando acuerdos que fortalecerán la llegada de turistas al país.

Cundinamarca lideró las expectativas de negocios, con un total de US$3,9 millones, seguido por Antioquia, Magdalena, La Guajira y Caldas.

