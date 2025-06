Un incidente en la Uffizi aviva el temor por las selfis en los museos europeos

La pared de la Galería Uffizi, sin la pintura «Retrato de Fernando de Médici, Gran Príncipe de Toscana», de Anton Domenico Gabbiani, que resultó dañada por un visitante que se tomaba una selfi. Foto: EFE - CLAUDIO GIOVANNINI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Otro verano de problemas con las selfis en Europa.

El sábado, un visitante de la Galería Uffizi de Florencia, en Italia, chocó de espaldas con un cuadro al intentar posar como su protagonista, Fernando de Médici, gran príncipe del siglo XVII y mecenas de las artes.

Para el director del Uffizi, aquello fue la gota que colmó el vaso, y no es el único en su frustración. Esta primavera, en el Palazzo Maffei de Verona, Italia, un visitante rompió una silla cubierta de cristales de Swarovski. El incidente también fue el resultado de una instantánea que salió mal: al parecer, un hombre esperó a que se marcharan los guardias para posar, en un malogrado intento de sentarse en cuclillas. Y este mes, el personal del Museo del Louvre de París inició una huelga no autorizada para protestar, en parte, por el hacinamiento y los dolores de cabeza causados por los turistas que se toman selfis.

Simone Verde, director de la Galería Uffizi, dijo en un comunicado: “El problema de los visitantes que acuden a los museos para hacer memes o tomar selfis para las redes sociales es galopante”.

Los museos europeos luchan para hacer frente al lado problemático de su atractivo a gran escala y proteger sus colecciones de los visitantes veraniegos que acuden a sus galerías para crear contenido de redes sociales y refrescarse en el aire acondicionado (inusual en el continente), independientemente de si adquieren o no un conocimiento más profundo del arte y la cultura.

Los recientes episodios, al comienzo de la temporada alta turística, han llamado la atención sobre un problema de larga data: demasiados turistas con demasiados teléfonos. Los museos no han sido capaces de encontrar una solución infalible, a pesar de sus esfuerzos.

“Este problema, el de los turistas que dañan obras de arte, es algo que ocurre cada vez más”, dijo Marina Novelli, directora del Centro de Investigación Avanzada sobre Viajes y Turismo Sostenibles de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra.

Antes, dijo Novelli, los turistas podían haber tenido algún cuadro que querían ver en persona. Ahora, dijo, llegan armados con una “lista de deseos para selfis” de pinturas o lugares que quieren fotografiar —o ante los que quieren ser fotografiados—, y esencialmente crear postales personalizadas del viaje.

“Se trata más de compartir, no necesariamente la experiencia, sino el hecho de que ‘yo estuve allí’”, dijo.

No son solo los museos los que se ven afectados por el peso de su propio atractivo. Las ciudades europeas también intentan encontrar un equilibrio entre acoger a los visitantes y proteger a los residentes en la era del turismo de masas.

Los museos se enfrentan a objetivos contrapuestos. Parte de su misión es permitir que el público vea el arte que durante generaciones estuvo oculto a la vista en las casas de los aristócratas y otras élites. Quieren visitantes y a menudo necesitan ingresos por entradas para sobrevivir. Pero los museos también tienen el deber de proteger su arte y preservarlo para el futuro.

Los teléfonos móviles son una parte importante del desafío, ya que los turistas se agolpan, trepan y hacen acrobacias para la cámara. Los dispositivos pueden distraer a los padres de sus curiosos hijos, quienes también han dañado obras de arte en los últimos meses, y convertir los museos en teatros de protesta. Los manifestantes contra el cambio climático han atacado piezas con pintura, pegamento o sopa para concienciar sobre los peligros de las emisiones de carbono descontroladas, y luego han utilizado sus teléfonos para documentar las protestas en las redes sociales.

“Los museos caminan por una línea muy fina entre la accesibilidad y la conservación”, dijo Novelli. Sugirió que las instituciones abordaran el problema con una serie de medidas, como barreras físicas “sutiles pero eficaces”, zonas para selfis, alarmas de advertencia y mejor señalización.

En Verona, los responsables del museo publicaron un video de las cámaras del circuito cerrado de televisión en el que se veía la brillante silla cuando se derrumbaba bajo el peso del turista, con la esperanza de identificar a los autores de la destrucción y fomentar un mejor comportamiento. También dijeron que planeaban proteger la silla con plexiglás.

Verde, de la Galería Uffizi, prometió “establecer límites muy precisos” y avanzar hacia la “prevención” de este tipo de comportamiento. La galería no compartió imágenes del episodio con The New York Times y se negó a especificar qué límites, en su caso, podría imponer a los turistas en el futuro.

Por el momento, el episodio ha empañado lo que se suponía que sería un mes festivo para la galería, que acaba de celebrar el desmantelamiento de una antiestética grúa que se vislumbró sobre ella durante casi dos décadas.

Pero se espera que el cuadro sobreviva.

El museo dijo que la obra había sufrido “daños leves” y que sería necesario restaurarla. La Uffizi dijo que la obra volvería a ocupar pronto su lugar en una exposición sobre el siglo XVIII, cerrada temporalmente desde el domingo.

c. 2025 The New York Times Company