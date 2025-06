Abecé para entender las las protestas por el turismo de este domingo en Europa

Miles de personas han participado en manifestaciones en Canarias. Foto: EFE - Alberto Valdés

Las protestas contra el turismo excesivo se han convertido en una señal fiable de la llegada del verano en el sur de Europa. Este año ya se han producido importantes manifestaciones en las islas Canarias y en Mallorca, en España.

Pero el domingo, las protestas parecen entrar en una nueva fase, cuando se celebren manifestaciones coordinadas en puntos conflictivos de España, Portugal, Italia y, posiblemente, Francia.

El año pasado, los manifestantes de la marcha del 6 de julio en Barcelona mojaron a los turistas con pistolas de agua, lo que fue noticia internacional. Para aprovechar ese impulso, las próximas manifestaciones pretenden llamar la atención sobre el impacto negativo de lo que los organizadores denominan turistificación (énfasis en el turismo en lugar de en la calidad de vida local) de las ciudades europeas. Las protestas pretenden mantener la presión sobre los gobiernos para que aborden los problemas generados por el turismo, como el aumento de los alquileres y la escasez de viviendas, los daños medioambientales y los barrios desprovistos de servicios esenciales para los residentes.

La planificación de las protestas coordinadas empezó de lleno en abril, durante un taller de activistas llevado a cabo en Barcelona durante un fin de semana, al que acudieron representantes de toda España, así como de Francia, Portugal e Italia, para elaborar estrategias sobre la mejor manera de lograr su objetivo común.

Daniel Pardo, portavoz de la Red de Ciudades del Sur de Europa frente a la Turistificación, que organizó el taller, afirmó que lo que se pide es el decrecimiento del turismo.

¿Qué lugares involucran?

En España, están previstas marchas en Barcelona, San Sebastián, Granada, Mallorca, Menorca e Ibiza. También hay protestas programadas en Lisboa y Génova, Italia, y es probable que haya manifestaciones en Venecia. Igualmente, es posible que participen activistas en otros destinos, como Marsella.

¿Qué pueden esperar los visitantes?

Las manifestaciones anteriores contra el turismo de masas en Barcelona y Palma, la capital de la isla española de Mallorca, han reunido hasta 20.000 participantes, y han sido pacíficas (incluso festivas).

Además de las marchas y las posibles interrupciones del tráfico, pueden producirse otras formas de protesta. En el taller de abril, los activistas hablaron de bloquear la entrada a atracciones turísticas o hacer líneas de protesta en los aeropuertos.

En algunos lugares, como Génova y Lisboa, el activismo puede adoptar una forma más teatral. En Lisboa, por ejemplo, donde las protestas se producen dos días después de una fiesta nacional en la que se celebra San Antonio, los manifestantes realizarán una procesión en la que “desalojarán” una estatua especialmente hecha del santo de su “hogar” en la iglesia que lleva su nombre y la llevarán a unos antiguos cuarteles militares que van a convertirse en un hotel de lujo.

“Queremos demostrar que, en el estado actual de la ciudad, ni siquiera los santos están a salvo de la turistificación”, dijo Fabiana Pavel, portavoz del Movimento Referendo Pela Habitação (Movimiento del Referendo sobre la Vivienda), un grupo de activistas.

¿Cuáles son los principales problemas detrás de las protestas?

Aunque el enfoque específico puede variar de un lugar a otro, hay algunos temas generales. La vivienda es una preocupación clave en ciudades como Lisboa y Barcelona, donde los alquileres vacacionales han contribuido a la escasez y al aumento de los alquileres. El impacto medioambiental de los cruceros que abarrotan los puertos de ciudades portuarias como Génova es otra preocupación común.

Pero con el aumento del 4,9 por ciento en las llegadas de turistas internacionales a Europa en el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año pasado, un tema común en las protestas de este año es la limitación de visitantes. Pere Joan Femenia, portavoz del grupo mallorquín Menys Turisme, Més Vida (Menos Turismo, Más Vida) explicó que lo que piden es una moratoria que ponga un límite al número de turistas que pueden visitar, y que luego se gestione con los aeropuertos para reducir el número de vuelos entrantes.

¿Qué ha cambiado desde el año pasado?

Destinos como Santorini, en Grecia, y Brujas, en Bélgica, han impuesto una serie de nuevas normativas e impuestos destinados a frenar los peores excesos del turismo. Pero hasta que no se corrija el énfasis en el crecimiento perpetuo, dicen los activistas, esas medidas resultarán ineficaces. Por eso culpan cada vez más a la turistificación en lugar del turismo de masas.

“El turismo de masas tiene que ver con los números: cuántos turistas son demasiados”, dijo Greg Richards, profesor de estudios sobre el ocio en la Universidad de Tilburg, en los Países Bajos. La turistificación, sin embargo, aborda las formas en que “los sistemas económicos y sociales se han orientado cada vez más hacia el turismo y menos hacia las necesidades de los residentes. Es esa situación clásica: estás en el centro de Ámsterdam y cada vez es más difícil comprar una barra de pan. Pero comprar un stroopwafel ahora es muy fácil”, dijo, en referencia a la popular galleta neerlandesa.

Entonces, ¿los turistas no son bienvenidos en estas ciudades?

Pardo, de la Red de Ciudades del Sur de Europa contra la Turistificación, lo tiene claro: los turistas no son el problema, afirmó, sino un síntoma del mismo. El verdadero problema es el sistema.

Sin embargo, aunque algunos sugieren que los turistas preocupados se mantienen alejados como consecuencia de las protestas, los miembros del sector intentan tranquilizar a los visitantes. Mateu Hernández, director general de la autoridad turística de Barcelona, comentó que la ciudad es muy querida y los ciudadanos reciben a los turistas de forma calurosa.

¿Habrá pistolas de agua?

Es muy probable, al menos en España. Señalando que dichos juguetes ahora son vistos como un símbolo popular de la resistencia, los organizadores han animado a los participantes a traer sus pistolas de agua.

En Venecia, sin embargo, el prefecto de policía, Darco Pellos, ha advertido a los posibles manifestantes que no se permitirá el uso de “pistole ad acqua”.

c. 2025 The New York Times Company