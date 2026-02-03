¿Por qué todos quieren ir a Córdoba? Así se consolida como referente de turismo en Colombia

Córdoba llega a la 45 Vitrina Turística de Anato en un momento de dinamismo del sector. Foto: Miguel Cruz

Córdoba será uno de los grandes protagonistas de la versión 45 de la Vitrina Turística de Anato al convertirse, por primera vez, en el Destino Nacional Invitado de Honor de uno de los evento de turismo más importantes de Latinoamérica. El departamento llegará a Corferias con una propuesta que integra identidad cultural, biodiversidad y encadenamientos productivos con vocación turística, en un escenario que reunirá cerca de 56.000 profesionales del sector y más de 1.400 expositores nacionales e internacionales.

Con 45 años de trayectoria, la Vitrina Turística de Anato se consolida como la principal plataforma de negocios y promoción turística de Colombia. Para su edición 2026, ocupará la totalidad del recinto ferial con un área superior a los 45.000 metros cuadrados, lo que representa un crecimiento del 13 % frente a la edición anterior, confirmando el dinamismo del sector y la importancia estratégica del evento para el país.

“Como representantes de las agencias de viajes y del sector turístico colombiano, estamos comprometidos con visibilizar todas las regiones del país. Que Córdoba sea el Destino Nacional Invitado de Honor es una oportunidad ideal para dar a conocer su potencial extraordinario y las riquezas del territorio ante agencias, operadores, mayoristas, profesionales del sector y medios de comunicación”, afirmó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

Un destino en plena expansión

La llegada de Córdoba a la Vitrina se da en un momento de crecimiento sostenido del turismo departamental. Entre 2022 y 2025, el turismo internacional pasó de 4.551 a 7.776 visitantes, un incremento del 71 %. En el mismo periodo, el número de prestadores turísticos aumentó de 737 a 1.065, evidenciando un avance en formalización y fortalecimiento de la oferta.

En términos de conectividad, el Aeropuerto Los Garzones, en Montería, conecta al departamento con Bogotá, Medellín y Barranquilla. Entre enero y noviembre de 2025 se movilizaron 42.885 pasajeros internacionales, cifra que representa un crecimiento del 46 % frente a 2024, con una proyección de cierre cercana a los 46.000 viajeros.

“Ser el Destino Nacional Invitado de Honor es una oportunidad estratégica para que Córdoba se muestre con toda su fuerza: como territorio turístico, productivo y cultural. Venimos a abrir puertas para nuestra gente, atraer inversión y consolidar un turismo que genere empleo, formalización y desarrollo en nuestros municipios”, señaló Erasmo Zuleta Bechara, gobernador del departamento.

Naturaleza, cultura y el Caribe de los sentidos

La propuesta turística de Córdoba destaca su diversidad natural y cultural. Entre sus principales atractivos se encuentran las playas de San Bernardo del Viento, Moñitos, Puerto Escondido y San Antero; ecosistemas como la Bahía de Cispatá, los manglares, la Ciénaga de Ayapel y Lorica, los ríos Sinú y San Jorge, y la selva del Alto Sinú en Tierralta.

El departamento también resaltará su potencial para el avistamiento de aves, con iniciativas como la Ruta de la Garza Agami en San Bernardo del Viento y San Antero, vinculada a ecosistemas marino-costeros y de manglar.

En el componente cultural, Córdoba llevará a la Vitrina festividades que reflejan su identidad, entre ellas la Feria Nacional de la Ganadería, el Festival Nacional del Porro, el Festival Nacional del Bullerengue, la Semana Santa en Ciénaga de Oro y el Festival Nacional de la Cumbiamba.

El otro Caribe está en Córdoba

Bajo el concepto “el Caribe de los sentidos”, Córdoba se presenta como un destino donde el legado de la cultura sinú, la gastronomía tradicional —con sabores como el mote de queso y el bollo limpio— y la calidez de su gente construyen experiencias auténticas.

“Córdoba enamora por su gente cálida, su clima bondadoso y la riqueza de su cultura. Cada rincón invita a descubrir una tierra única del Caribe colombiano y a vivir experiencias memorables”, afirmó John Mikan, CEO de 3comunicacionesCO, agencia especializada en la promoción de destinos turísticos.

Con esta apuesta, Córdoba se perfila como uno de los destinos con mayor proyección del Caribe colombiano y como una de las grandes protagonistas de la 45 Vitrina Turística de Anato, un escenario clave para seguir posicionando el turismo nacional ante el mundo.

