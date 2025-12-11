¿Por qué visitar el Guaviare? Descubra el proyecto que impulsa su turismo de naturaleza

En Cerro Azul, Guaviare, se pueden ver pinturas de más de doce mil años de antigüedad. Foto: María Alejandra Castaño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si busca un destino donde la naturaleza, la cultura y las comunidades se entrelazan de manera auténtica, el Guaviare es ese punto en el mapa que sorprende sin necesidad de exagerar. Este departamento, ubicado en la región de la Amazonía–Orinoquía y reconocido como parte del corazón verde de Colombia, es un territorio donde la biodiversidad se vive en cada sendero y donde los antiguos petroglifos revelan la memoria de los primeros pueblos indígenas.

Y si alguna vez se ha preguntado por qué el Guaviare es uno de los grandes referentes de la Colombia verde, este es el momento de descubrirlo. La Expedición BIO al bajo río Guayabero y alto río Guaviare – Naturaleza, Paz y Territorio – permitió mirar el departamento más allá de sus paisajes conocidos y revelar la profundidad de su riqueza natural y cultural.

Sus hallazgos muestran por qué este territorio se está consolidando como un destino imperdible para el turismo de naturaleza. Aquí le contamos qué encontraron y por qué el Guaviare debería estar en su lista de viajes.

¿Qué encontró la expedición sobre el potencial turístico de naturaleza de la región?

La expedición confirmó que el Guaviare tiene un potencial turístico de naturaleza mucho mayor del que se conocía. En total, se registraron 2.037 especies, de las cuales más de mil tienen usos tradicionales y 624 muestran un alto potencial para actividades turísticas, desde avistamiento de fauna y flora hasta recorridos interpretativos y experiencias culturales.

Esta riqueza se complementa con paisajes fluviales, formaciones rocosas únicas y un fuerte arraigo ancestral que le dan al territorio un valor diferencial para quienes buscan turismo basado en conservación y aprendizaje.

Para llegar a estos hallazgos, Mariela Osorno, coordinadora de la Expedición BIO Guaviare, explicó que el equipo recorrió cerca de 87 kilómetros entre San José del Guaviare y Mapiripán (Meta), una franja donde confluyen la Amazonía y la Orinoquía. A lo largo del trayecto, investigadores, instituciones y comunidades locales estudiaron flora, macrohongos, aves, anfibios, reptiles, mamíferos, peces y macroinvertebrados, además de analizar microorganismos y evaluar la calidad del agua en los diferentes cuerpos hídricos.

“Más allá del inventario biológico, la expedición logró algo clave para el turismo: identificar y priorizar atractivos naturales y culturales que pueden fortalecer la oferta existente”, señaló la experta.

Además, este trabajo permitió ampliar significativamente las posibilidades turísticas del territorio y consolidar ocho propuestas comunitarias, adaptadas a las realidades locales, que hoy funcionan como una hoja de ruta para un turismo sostenible en la región.

Entre los hallazgos importantes se destacan 43 especies migratorias, perfectas para el aviturismo en la región que utilizan estos humedales como rutas biológicas clave; 13 especies amenazadas, fundamentales para estrategias de conservación; 12 especies endémicas, exclusivas de esta región; y 19 especies introducidas, cuya presencia es relevante para procesos de manejo y control.

“Los registros obtenidos fueron curados y depositados en las colecciones de referencia del país. Este avance no solo contribuye al inventario nacional, sino que ofrece información clave para iniciativas de turismo de naturaleza y desarrollo sostenible”, explicó Osorno.

Las comunidades que participaron en este avance fueron de la vereda Raudal del Guayabero, Puerto Arturo, el resguardo indígena La María, Cámbulos, Sabanas de la Fuga, Damas del Nare, Guarnizo, Caño Evaristo y la Laguna La Herradura.

¿Por qué esto es tan importante para el turismo?

Sobre la importancia del turismo en este contexto, Osorno enfatizó que el turismo de naturaleza ofrece beneficios en dos niveles. Por un lado, genera bienestar económico y crea alternativas que permiten que las familias —en especial los jóvenes— permanezcan en su territorio y encuentren oportunidades basadas en sus propios recursos naturales.

Por otro, fomenta un vínculo profundo con la naturaleza: quien vive del turismo de naturaleza debe cuidar el hábitat del que depende, lo que impulsa la conservación y una relación sostenible con el entorno.

“En un territorio tan biodiverso como el Guaviare, incluso siendo una zona intervenida y no una región prístina de la Amazonía, los resultados de la expedición demuestran su enorme potencial. Por eso, el turismo de naturaleza se perfila como una estrategia que no solo permite aprovechar responsablemente la riqueza biológica, sino que también fortalece los procesos productivos y organizativos de las comunidades. En esencia, es un gana-gana para el territorio y para quienes lo habitan“, aseguró la experta.

Menciona que, por lo tanto, el turismo se convierte en una herramienta que combina conservación, educación y desarrollo local. Por ello, el objetivo es que futuros recorridos integren no solo especies emblemáticas y visibles, sino también información sobre procesos ecológicos menos perceptibles, como por ejemplo, la calidad del agua y el papel de organismos poco visibles.

“De esta manera, la experiencia turística no se limita a la emoción del avistamiento, sino que incorpora contenido valioso que conecta al visitante con la complejidad del ecosistema. Esto es posible porque los recorridos estarán guiados por personas formadas en el tema, capaces de ofrecer información clara y precisa para que el turista comprenda qué está observando, qué pisa y qué elementos del entorno utiliza”, dijo Osorno.

A continuación, se destacan los elementos clave para desarrollar esta estrategia:

Selección de especies abundantes y emblemáticas: Se priorizan aquellas que sean fáciles de observar y representativas del territorio, como tortugas, caimanes, delfines y nutrias. En zonas específicas pueden encontrarse hasta tres especies de caimanes, incluyendo una difícil de observar en otras regiones.

Aprovechamiento de atractivos específicos según temporada: Durante la época de lluvias, ciertos puntos permiten observar hasta 15 especies de anfibios en una sola noche, lo que abre oportunidades para el turismo especializado en herpetología, un segmento creciente a nivel mundial.

Valor turístico de la flora: Algunas especies vegetales destacan especialmente en épocas de floración, aportando color y atractivo visual a los recorridos. Un ejemplo son las orquídeas y las bromelias.

Integración del conocimiento ecológico invisible: Aunque organismos como microalgas, bacterias o macroinvertebrados no se ven a simple vista, pueden incorporarse en estaciones educativas dentro de los recorridos para explicar su papel en la calidad del agua y en la salud del ecosistema.

Formación comunitaria para ofrecer experiencias de calidad: Las comunidades buscan aprender más sobre biología y monitoreo de especies, de modo que los guías puedan saber cuándo y dónde observarlas, y brindar información útil, precisa y oportuna al visitante.

“Yo creo que, finalmente, el proyecto es solo una pequeña muestra de que, aunque muchas zonas del país han sido intervenidas y enfrentan desafíos productivos y sociales, el turismo puede convertirse en una alternativa real para fortalecer las economías locales, conservar los ecosistemas y ofrecer a las comunidades una razón para permanecer en sus territorios si hay investigación y apoyo de todos los actores”, puntualizó la experta.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.