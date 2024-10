Fin al “turismo de borrachera” en Praga: frenan tours nocturnos por bares

Praga, República Checa. Foto: Cortesía Civitatis

Praga, la joya de Europa Central y capital de la República Checa, es un destino emblemático donde estilos arquitectónicos como el gótico, el barroco y el art nouveau se fusionan en una armonía de arte y cultura. Con sus 1,3 millones de habitantes, Praga no solo se deslumbra por su extraordinario patrimonio arquitectónico, sino que también se ha consolidado como uno de los principales destinos para despedidas de soltero y escapadas de fiesta, esto se debe a que la ciudad ofrece una variada oferta nocturna, con agencias que organizan recorridos por sus famosos bares y clubes.

Su reputación como capital cervecera ha atraído a viajeros de todo el mundo, que llegan no solo para maravillarse con sus vistas, sino también para disfrutar de su animada vida nocturna y degustar sus cervezas legendarias. Sin embargo, esto presenta también un problema, pues debido a la proliferación de estos recorridos, las autoridades acaban de poner medidas restrictivas, en un intento por preservar la calidad de vida de sus residentes y el carácter único de la ciudad.

“Praga quiere a turistas más cultos, de mayor poder adquisitivo (...) y no personas que viajen por poco tiempo solo a emborracharse”, dijo el adjunto del alcalde, Jiri Pospisil.

La noticia, anunciada el pasado lunes 14 de octubre, surge a raíz de las quejas de los residentes de Praga 1, el distrito histórico de la ciudad, una zona emblemática donde se encuentran la Plaza de la Ciudad Vieja, protegida por la UNESCO, el Castillo de Praga y el Puente de Carlos. Aquí los habitantes se han visto afectados por el ruido excesivo causado por los ruidosos recorridos por los pubs. Y es que la contaminación acústica de la ciudad Praga ha alcanzado niveles alarmantes por cuenta de la música a alto volumen, el constante paso de autos y motos por las avenidas, y el bullicio generado por los turistas.

El atractivo de Praga como destino de fiesta se ve reforzado por sus precios accesibles, especialmente en lo que respecta a las bebidas alcohólicas. En esta ciudad, la cerveza es más barata que el agua en algunos restaurantes, lo que ha contribuido a su popularidad entre los turistas que buscan diversión nocturna. Y es que muchos bares del centro venden el medio litro de cerveza a menos de 3 euros (3,27 dólares), lo que ha fomentado una cultura de consumo y ha exacerbado los problemas de ruido y comportamiento disruptivo en las áreas residenciales del casco histórico.

Según esta medida, los tours de bares no podrán realizarse entre las 10 pm y las 6 am, hora local. La responsabilidad de hacer cumplir esta nueva normativa recaerá sobre la policía local. Vaclav Starek, director de la Asociación Checa de Hoteles y Restaurantes, celebró la decisión diciendo que: “No creo que eso vaya a afectar nuestras ventas. A nadie se le va a prohibir ir a un bar, pero estos tours de bares organizados todas las noches (...) no son necesarios”.

Agencias como ‘Prague Pub Crawl’, que organiza este tipo de rutas para turistas, considera que la medida del consistorio es “populista” y no resuelve el problema del ruido nocturno, según dijeron fuentes de la empresa al rotativo.Este tipo de actividades sólo serán posibles entre las 6:00 y las 22:00 horas locales, para respetar las normas municipales sobre silencio nocturno, según la decisión del ayuntamiento.

Asimismo, Terezie Radoměřská, alcaldesa del distrito de Praga 1, explicó que el objetivo principal de esta prohibición es reducir los comportamientos disruptivos y pone presión a las autoridades locales en cuanto a despliegue de personal. Además, subraya que estas actividades no se alinean con el tipo de turismo que la ciudad desea fomentar.

“El consumo excesivo de alcohol y el comportamiento perturbador asociado con las visitas a bares pueden crear la impresión de falta de sofisticación en la comunidad, reduce la sensación de seguridad y puede conllevar evitar ciertos lugares. Esto puede tener un impacto negativo en la percepción de la comunidad por parte de los turistas. inversores potenciales y los propios ciudadanos”, señala la normativa.

Cuatro experiencias en torno a la cerveza que puede disfrutar

La historia cervecera de la República Checa se remonta al año 993, cuando el monasterio de Břevnov comenzó a producirla. En sus inicios, solo los monasterios tenían el derecho exclusivo de elaborar cerveza, pero esta restricción fue levantada en 1250. Los monjes checos fueron pioneros en el uso del lúpulo, un ingrediente que revolucionaría la producción cervecera en el mundo.

Estos son algunos lugares que puede disfrutar de la historia cervecera del país:

Monasterio de Břevnov

El Monasterio de Břevnov, fundado en el año 993 por San Adalberto y el duque Boleslav II de Bohemia, es el primer monasterio benedictino masculino en Bohemia. Destaca por tener la tradición más antigua de elaboración de cerveza en la República Checa, produciendo hasta el día de hoy la cerveza Benedicta Břevnovský. El complejo actual, un ejemplo destacado del estilo barroco, fue construido entre 1708 y 1745. Los visitantes pueden disfrutar de sus jardines abiertos al público y realizar visitas guiadas para explorar su rica historia.

Las visitas guiadas regulares se ofrecen en checo, con horarios diferentes para verano e invierno. El recorrido, que dura aproximadamente 90 minutos y tiene una capacidad máxima de 50 personas, incluye la Basílica de San Mercados, la cripta del siglo XI y la prelatura con la Sala Teresiana. Las visitas son conducidas por empleados del monasterio o monjes, comenzando en el centro de información ubicado en el granero.

Museo de la Cerveza de Pilsen

El Museo de la Cervecería de Pilsen, uno de los más antiguos de Europa, ofrece una fascinante mirada a la centenaria tradición cervecera de Chequia. Ubicado en una fábrica de malta medieval construida en 1492, el museo fue inaugurado en 1959 y alberga más de 75.000 objetos relacionados con la historia cervecera del país. Aquí, los visitantes pueden explorar la evolución de las técnicas de elaboración desde el siglo XV hasta la actualidad, incluyendo la transición de la cerveza de alta fermentación a la revolucionaria cerveza lager de baja fermentación, que se hizo famosa en Pilsen en 1842.

El museo presenta una amplia gama de exhibiciones, desde una taberna típica del siglo XIX hasta una sección dedicada a la maltería, mostrando herramientas de la época y un huerto para la germinación del trigo. Se exhiben uniformes festivos de cerveceros, insignias de gremios y un impresionante modelo de una sala de cocción gótica que tardó tres décadas en construirse. Una de las secciones más populares está dedicada al oficio de los barrileros, fundamental para la industria cervecera, y muestra cómo se fabrican y reparan los barriles de cerveza.

El museo no solo narra la historia de la cerveza Pilsner, sino que también aborda el desarrollo de la industria cervecera en la ciudad, incluyendo la competencia entre cervecerías y los avances en el análisis químico para mejorar la calidad de la cerveza.

Ruta de la cerveza

La Ruta de la Cerveza en los Montes Gigantes de la República Checa, ofrece una experiencia única que combina el senderismo de montaña con la degustación de cervezas artesanales. Este recorrido de 33 kilómetros, que incluye el pico más alto del país, Snezka (1.603 metros), atrae a amantes de la montaña y la cerveza. Seis cervecerías artesanales locales, como Medved, Hendrych y Snezka, aprovechan la excelente calidad del agua de la región para producir diversas variedades de cerveza, desde lagers tradicionales hasta cervezas de temporada y estilos internacionales como la Indian Pale Ale.

Los visitantes pueden disfrutar de instalaciones modernas en altitudes que van desde los 865 metros hasta los 1.410 metros, con opciones de alojamiento que varían desde rústicos hasta confortables habitaciones de tres estrellas. La ruta ofrece incentivos como ganar un abridor de botellas al consumir cervezas en cuatro establecimientos, o participar en un concurso al visitar los seis establecimientos.

El spa de cerveza más antiguo

El balneario de cerveza de la fábrica de Chodová Planá, ofrece una experiencia única que combina la pasión por la cerveza con la relajación y el bienestar. Este innovador spa, propiedad de la familia Chodovar, utiliza una terapia que fusiona los beneficios del agua mineral caliente con cerveza oscura de baño, hierbas secas y diversos tipos de masajes. La experiencia está diseñada para proporcionar un descanso completo al cuerpo, aprovechando las propiedades terapéuticas de la cerveza y sus ingredientes.

Este spa cervecero, considerado el primero en su tipo, ofrece una variedad de tratamientos únicos, incluyendo baños de cerveza, masajes con cerveza y productos cosméticos elaborados a base de esta bebida. Para aquellos que siempre han soñado con sumergirse en cerveza, este lugar hace realidad esa fantasía.

