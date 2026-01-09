Precio de pasaporte colombiano en 2026: valor y cómo sacarlo

El pasaporte colombiano es expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, algunas gobernaciones y en los consulados de Colombia en el exterior. Foto: Infobae

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Año nuevo, trámites en la mira y un bolsillo que lo siente. Si entre sus planes para 2026 está sacar el pasaporte, hay un detalle clave que no puede pasar por alto: el precio subió. El ajuste responde, en gran parte, al aumento del impuesto de timbre, un cobro que ahora se refleja directamente en el valor final de la libreta en Colombia.

El impuesto de timbre es, en esencia, un tributo de carácter documental, administrado por la DIAN, que se aplica a determinados actos, documentos y servicios prestados por el Estado, y tiene un impacto directo en varios trámites administrativos, entre ellos la expedición del pasaporte colombiano.

¿Cuánto cuesta el pasaporte en 2026?

El aumento del impuesto de timbre fue de 4.000 pesos, lo que llevó este gravamen a un valor de 79.000 pesos. Este ajuste se refleja de manera directa en el costo total del pasaporte.

Ojo, antes de decirle el precio es importante tener en cuenta que el precio del pasaporte no es el mismo en todo el país. En Bogotá, el valor es fijado directamente por la Cancillería; sin embargo, en los 32 departamentos el costo suele ser más alto debido a los impuestos o estampillas adicionales que establecen las gobernaciones locales.

Por lo tanto, en Bogotá el valor quedo en:

Pasaporte Ordinario $111.000 $79.000 $190.000 +

(i) Pasaporte Ejecutivo $244.000 $79.000 $323.000 +

(i) Pasaporte Emergencia $192.000 N.A. $192.000 +

(i)

Algo importante es que el Gobierno Nacional aún no ha expedido oficialmente el decreto anual que actualiza las tarifas administrativas, sin embargo, el incremento ya se ve reflejado en los valores vigentes del trámite. Para conocer el precio exacto en cada departamento, se recomienda consultar la información oficial de la gobernación correspondiente o acudir directamente a las oficinas de expedición.

Por ejemplo, en departamentos como Antioquia, la combinación de la tarifa nacional con los impuestos locales ha elevado el costo del pasaporte ordinario a 310.000 pesos, mientras que el ejecutivo alcanza los 443.000 pesos, de acuerdo con la información publicada en la Sede Electrónica para Trámites y Servicios de la Gobernación de Antioquia.

Otros ejemplos son en Santander, que para quienes realicen el trámite durante 2026, el valor total del pasaporte quedó establecido en 305.560 pesos, tarifa fijada por la gobernación departamental y aplicable a todos los solicitantes en esta región.

Por su parte, en el Valle del Cauca, el costo varía según el tipo de pasaporte. El ordinario tiene un valor de 343.700 pesos, y el pasaporte ejecutivo cuesta 476.700 pesos. Por su parte, el pasaporte de emergencia, tiene un valor de 345.700 pesos, con un primer pago de 153.700 pesos y un segundo de 192.000 pesos.

Para los colombianos que realizan el trámite en el exterior, las tarifas se mantienen en moneda extranjera. Para 2026, la Cancillería estableció los siguientes valores:

Pasaporte ordinario: 60 euros en Europa y Cuba, y 82 dólares en el resto del mundo.

Pasaporte ejecutivo: 120 euros en Europa y 167 dólares fuera de ese continente.

Pasaporte de emergencia: 86 euros en Europa y 123 dólares en otras regiones.

Pasaporte fronterizo: alrededor de 28 dólares, disponible en consulados ubicados en países vecinos.

Requisitos para sacar el pasaporte por primera vez

El ciudadano colombiano podrá solicitar su pasaporte por primera vez si cumple con los siguientes requisitos:

Presentar la cédula de ciudadanía vigente o la contraseña emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En el caso de menores de edad , deben asistir acompañados por uno de sus padres o por su representante legal, quien deberá presentar su cédula de ciudadanía.

Para menores que tramitan el pasaporte por primera vez, se debe presentar una copia del registro civil de nacimiento .

Si cuenta con un pasaporte anterior , es recomendable llevarlo, aunque no es obligatorio.

Llegar al menos 15 minutos antes de la cita programada y llevar el correo electrónico de confirmación de la misma.

Tenga en cuenta que el tiempo de entrega del pasaporte colombiano también varía según el lugar donde se realice el trámite. En Bogotá, la entrega se realiza en un plazo aproximado de 24 horas después de efectuado el pago; en las gobernaciones, el proceso tarda alrededor de 48 horas. Para los trámites realizados en consulados en el exterior, el tiempo de entrega puede ser de hasta ocho días posteriores al pago.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.