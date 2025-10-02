Prepárese: se acerca la apertura al ecoturismo de un nuevo Parque Nacional Natural

En Colombia existen actualmente 65 áreas protegidas, y Los Katíos forma parte de ese conjunto de territorios que trabajan incansablemente por la conservación de los ecosistemas. Foto: Parques Nacionales Naturales

Visitar los Parques Nacionales Naturales de Colombia es adentrarse en escenarios donde la biodiversidad, la cultura y la majestuosidad del paisaje se unen en un mismo lugar. Estos territorios protegidos son verdaderos santuarios que sorprenden a los viajeros y que, gracias al esfuerzo de comunidades y guardaparques, mantienen vivo el título de Colombia como uno de los países más ricos en naturaleza en el mundo.

Un ejemplo destacado es el Parque Nacional Natural Los Katíos, que se alista para reabrir sus puertas en pocos meses. Para lograrlo están estableciendo un instrumento esencial de planificación: el Plan de Ordenamiento Ecoturístico de Parques Nacionales Naturales. Y es que a través de este plan se establecen las acciones y estrategias que guiarán, durante un período de cinco años, una gestión responsable y sostenible de este invaluable patrimonio natural.

“Nosotros, como Parques Nacionales, tenemos una misión esencial: conservar. En este marco, una de las acciones previstas contempla la implementación de un proceso de capacitación para dotar al equipo técnico del parque de las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar de manera adecuada la visita de turistas al área protegida. El objetivo es brindar al personal formación en normatividad, aspectos técnicos y recursos que faciliten el manejo del ecoturismo. Aunque esta práctica ya se realiza en varios parques, en este territorio colindante con el río Atrato constituye una iniciativa novedosa”, explicó Nelson de la Rosa, jefe del Parque Nacional Natural Los Katíos.

¿Cuál es la importancia del Parque Nacional Natural los Katios?

El Parque Nacional Natural Los Katíos está ubicado en el noroccidente de Colombia, en la región del Darién y Urabá, en territorios de Chocó y Antioquia. Abarca los municipios de Unguía, Riosucio y Turbo, y limita con Panamá, donde se conecta con el Parque Nacional del Darién. Juntos comparten el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Mundial Natural y Reserva de la Biosfera.

El Parque Nacional Natural Los Katíos es un territorio de enorme riqueza biológica, con más de 660 especies de plantas registradas, muchas de ellas en riesgo de extinción. Protege ecosistemas fundamentales como el bosque húmedo y muy húmedo tropical, además de ciénagas, ríos, colinas y serranías. Esta diversidad lo convirtió, en 1994, en Sitio de Patrimonio Natural Mundial, al ser un punto estratégico para el intercambio de especies entre Centro y Suramérica.

Su valor trasciende fronteras: junto con el Parque Nacional Darién, en Panamá, conforma un corredor binacional que permite el flujo de fauna y fortalece la conservación de poblaciones silvestres. Gracias a la excelente conservación de sus bosques, Los Katíos ha recibido importantes reconocimientos internacionales, como la designación como Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), con más de 420 especies registradas, y la inclusión en la Lista Verde, que resalta su gobernanza compartida y la calidad de su gestión ambiental.

Pero la protección de este patrimonio natural depende también de la participación activa de las comunidades vecinas. Antes de su reapertura, se ha priorizado el trabajo conjunto con poblaciones asentadas en las riberas del río Atrato, como Tumaradó, Puente América y Bocas del Atrato. Históricamente dedicadas a la pesca, hoy enfrentan limitaciones que hacen necesario impulsar nuevas alternativas económicas. En este contexto, se han promovido procesos de formación y diálogo que fortalecen iniciativas productivas sostenibles, capaces de mejorar la calidad de vida comunitaria sin poner en riesgo los ecosistemas.

“El objetivo es que estas comunidades se conviertan en prestadoras de servicios ecoturísticos —alimentación, alojamiento, guianza y transporte fluvial—, consolidándose como aliadas de la conservación. De esta manera, se establecen reglas claras para el manejo de visitantes dentro del área protegida, se refuerza la misión institucional de preservar los ecosistemas y, al mismo tiempo, se generan oportunidades reales de desarrollo local”, dijo de la Rosa.

¿En qué va la estrategia de apertura del PNN los Katíos?

Actualmente, se está definiendo la fecha de apertura al público del Parque Nacional Natural Los Katíos. Este proceso representa un gran desafío, pues debe garantizar que el ecoturismo se desarrolle de manera sostenible, sin poner en riesgo los ecosistemas que hacen de esta área protegida un patrimonio natural invaluable.

En este propósito, el Taller de Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Ecoturismo se consolidó como un espacio fundamental para proyectar el ecoturismo como un nuevo renglón económico en la región, articulando la conservación con el bienestar comunitario. Durante las jornadas de formación, los participantes profundizaron en el concepto de ecoturismo y en la necesidad de aplicarlo correctamente para proteger los recursos naturales. Además, se discutieron medidas normativas como la restricción del ingreso de plásticos de un solo uso, con el fin de reducir la presión sobre los ecosistemas y promover prácticas responsables en comunidades y visitantes.

“Las capacitaciones buscan dotar a comunidades y guardaparques de las herramientas necesarias para que, una vez habilitado el ingreso al área protegida, puedan ofrecer servicios de calidad y transmitir el valor de ecosistemas únicos como el bosque de tierra firme, los arracachales, la ciénaga de Tumaradó y la gran diversidad de fauna que los habita. Entre ellos destaca el jaguar, cuya presencia convierte al parque en un punto clave dentro del Corredor del Jaguar y del Corredor Biológico Mesoamericano, articulando la conservación a nivel regional y transnacional”, señaló Nelson de la Rosa.

La estrategia contempla que en el parque únicamente se permitan actividades de guianza, senderismo y contemplación de la naturaleza, lo que se denomina “uso de la naturaleza”. “Este modelo busca evitar la saturación de recursos como el agua, el suelo y la vegetación, y al mismo tiempo convierte a las comunidades en protagonistas de la conservación, liderando procesos de sensibilización y consolidándose como la primera línea de educación ambiental en este territorio extraordinario, donde cada recorrido puede ofrecer un encuentro directo con la vida silvestre en su hábitat natural”, agregó.

El río Atrato será uno de los principales atractivos, acompañado de especies emblemáticas como el jaguar, la danta y varios tipos de monos. La riqueza aviar del parque es notable: alberga más de 400 especies de aves, lo que equivale al 30% de las especies registradas en Colombia. Este potencial convierte al aviturismo en una de las apuestas más relevantes dentro de la estrategia ecoturística. Actualmente se está adecuando el sendero La Popa, diseñado para el avistamiento de aves y fauna, el cual ofrecerá recorridos de pasadía con puntos definidos para observaciones responsables.

La dimensión cultural será otro componente esencial de la experiencia. Dentro del parque habitan comunidades indígenas de la etnia Wounaan, llamadas a enriquecer la oferta ecoturística con experiencias vivenciales. En la zona externa también se encuentra un resguardo Embera, con quienes se adelantan diálogos para realizar procesos de saneamiento territorial que permitan delimitar sitios sagrados y dar a los visitantes una comprensión más profunda de la relación cultural y espiritual con el territorio.

“Para evitar que las visitas generen perturbaciones en la fauna, en particular por ruidos, se fortalecerá el aviturismo comunitario. Dado que las aves no reconocen límites administrativos y transitan libremente por el territorio, se trabajará junto a las comunidades para identificar zonas de anidación, refugio y alimentación. Esto permitirá que observadores especializados puedan disfrutar experiencias únicas tanto dentro del parque como en territorios comunitarios, ampliando la oferta y distribuyendo el impacto turístico de manera sostenible”, afirmó el jefe.

¿Cuándo se abrirá el parque?

Según De la Rosa, actualmente se están considerando varios criterios para definir la fecha de apertura del Parque Nacional Natural Los Katíos al ecoturismo. Uno de los principales es que las comunidades estén preparadas para recibir visitantes, objetivo que está muy próximo a cumplirse. Adicionalmente, se están realizando las adecuaciones necesarias en la infraestructura de los senderos que se habilitarán: uno terrestre y uno acuático frente a la comunidad de Tumaradó.

“Estas adecuaciones buscan garantizar que los visitantes se sientan cómodos al recorrer estos sitios y puedan vivir plenamente la experiencia, porque Los Katíos es verdaderamente un espacio mágico que vale la pena conocer y disfrutar”, dijo.

Para quienes planean visitar el parque, una vez se realice la apertura, la principal recomendación es el respeto. Cuando se ingresa a un territorio nuevo, el respeto es fundamental no solo para una convivencia armónica, sino también para disfrutar plenamente la experiencia. Los visitantes van a interactuar con comunidades para quienes esta será también una experiencia nueva: nuevo el trato, nueva la dinámica, nuevo el compartir su territorio con personas de fuera.

“Este es un llamado a ser parte de la conservación nacional. En Colombia existen actualmente 65 áreas protegidas, y Los Katíos forma parte de ese conjunto de territorios que trabajan incansablemente por la conservación de los ecosistemas. La invitación es para que todos se sumen a la conservación de estas áreas y las vean como espacios amigos, territorios extraordinarios para conocer, disfrutar y proteger juntos”, finalizó el director.

