¿Primera vez en nieve o alta montaña? Consejos clave para senderistas

Dispositivos electrónicos como complemento: "Los GPS especializados y las aplicaciones móviles pueden ser herramientas útiles durante una ruta, pero no deben ser la única forma de orientación. Los teléfonos móviles, por ejemplo, presentan limitaciones importantes: dependen de la señal GPS y, en muchos casos, de conexión a internet; pueden quedarse sin batería en momentos críticos; no siempre son precisos al mantener una dirección en línea recta y, sobre todo, no reemplazan la capacidad de interpretar el terreno y tomar decisiones acertadas en función de las condiciones reales", puntualizó Hernández.